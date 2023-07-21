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  •   Mahkemenin XRP Kararı Sonrası ABD’li Cumhuriyetçilerden Kripto Paralar İçin Büyük Adım! İlk Tepkiler Olumlu!

Mahkemenin XRP Kararı Sonrası ABD’li Cumhuriyetçilerden Kripto Paralar İçin Büyük Adım! İlk Tepkiler Olumlu!

Özet

  • ABD'li Cumhuriyetçiler, "21'nci Yüzyıl için Finansal İnovasyon ve Teknoloji Yasası" olarak bilinen kripto tasarısını sundular.
  • Tasarı, SEC-Ripple davasındaki özet kararın ardından yapılan revizyonlarla kripto piyasasına netlik getirmeyi hedefliyor.
  • SEC ile CFTC'ye farklı yetkiler verilen tasarıya kripto para dünyasının ilk tepkisi olumlu oldu.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:52
21 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, kripto paralar, tüketicinin korunması, inovasyonun teşvik edilmesi ve ABD’nin finans ve teknolojide küresel bir lider olarak konumlandırılması için düzenleyici bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan “21’nci Yüzyıl için Finansal İnovasyon ve Teknoloji Yasası” olarak bilinen önemli bir kripto para tasarısı sundu. Tasarıya kripto para dünyasının ilk tepkisi olumlu oldu.

Tasarı İçin Son Kararı Demokratların Liderliğindeki ABD Senatosu Verecek

Tasarı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Blockchain şirketi Ripple‘a açtığı davaya bakan yargıç Torres’in kısmen Ripple lehine verdiği kararın ardından revizyona uğradı ve kripto para ekosistemi ve kripto para endüstrisi gözetimi konusunda netlik sunmayı amaçlıyor. Tasarı hem SEC’e hem de CFTC’ye kripto para endüstrisi üzerinde farklı alanlarda yetki veriyor.

Tasarıya katkıda bulunanlar arasında ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Glenn Thompson, French Hill ve Dusty Johnson‘ın yanı sıra kripto para yanlısı Kongre üyeleri Patrick McHenry, Tom Emmer ve Warren Davidson da yer alıyor.

Tasarının son versiyonu, menkul kıymetler ve emtia yasaları kapsamında kripto paraların ve merkezsizleşmenin tanımlarını yaparak kripto para borsalarının ve şirketlerinin SEC veya CFTC’ye kaydolmak için bir niyet bildiriminde bulunmalarının önünü açıyor. Ayrıca SEC ve CFTC’nin piyasa adaleti, kamu yararı ve yatırımcı korumasını göz önünde bulundurarak tokenize menkul kıymetler ve türev ürünler için ek rehberlik veya kuralların gerekli olup olmadığını değerlendirmek üzere ortak bir çalışma yapmasını zorunlu kılıyor.

Tasarının ABD Temsilciler Meclisi’nden geçmesi halinde son kararı Demokratların liderliğindeki ABD Senatosu verecek. Maxine Waters gibi bazı Demokratlar, SEC Başkanı Gary Gensler’in kripto paraları tanımlamak için yeni kurallara ihtiyaç olmadığı yönündeki önceki açıklamalarına rağmen tasarı hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Tasarıya Kripto Para Dünyasının İlk Tepkisi Olumlu Oldu

Kripto para topluluğu, piyasa üzerinde yükseliş etkisi yaratacağına inandıkları tasarıya olumlu tepki verdi. Önde gelen XRP destekçisi avukat John E. Deaton tasarının ABD Senatosu’ndan geçmesi halinde piyasanın tepkisinin olumlu olacağını belirtti.

Kripto para tasarısı, ABD’deki kripto para sektörü için düzenleyici netlik ve kesinlik sağlamak için çok önemli olarak görülüyor. Coinbase CLO’su Paul Grewal, ABD’nin küresel kripto para düzenleme tartışmalarında ciddiye alınması için mevzuatın yürürlüğe girmesinin şart olduğunu vurguladı.

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  • Arif
    4 saat önce

    Timsah Amerika sonunda iyi bir şey yaptı. Tşkler.

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