En Sonunda Yüzde 100’e Çıktı! Önde Gelen Altcoin’de Büyük İlerleme!

Özet

  • Solana (SOL), yılın ilk yarısında güvenilirlik ve çalışma süresinde önemli bir ilerleme kaydederek sadece bir kez kesinti yaşadı.
  • Ağın kurucu ortağı önceki güvenilirlik sorunlarını yüksek işlem hacmi ve düşük maliyetli işlemlerle ilişkilendirdi.
  • Ayrıca oylama işlemleri ve blok süreleri gibi önemli metriklerde de iyileşme görülürken, ağın günlük işlem sayısı da arttı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:55
21 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Solana Vakfı‘nın sunduğu rapora göre, Layer-1 Blockchain ağı Solana (SOL), yılın ilk gününden bu yana güvenilirlik ve çalışma süresi açısından önemli bir gelişim gösterdi. Yılın ilk yarısında yalnızca bir kez kesinti yaşanan ağ, birden fazla sorunla karşılaştığı önceki yıllara kıyasla belirgin bir gelişme kaydetti.

Solana Ağı Kesintisiz Bir Çeyrek Geçirdi

Solana Vakfı’nın yayımladığı raporda, Solana‘nın 25 Şubat’tan bu yana yüzde 100’lük bir çalışma süresine ulaştığı vurgulanırken, kesintisiz bir çeyrek geçirdiği belirtildi. Ağın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, önceki güvenilirlik sorunlarını platformdaki yüksek işlem hacmine ve düşük maliyetli işlemlere bağladı.

Oylama yapan işlemlerin oylama yapmayan işlemlere oranı da bu dönemde iyileşti. Oylama işlemleri, doğrulayıcılar bilgi bloklarını onayladığında gerçekleşirken, oylama dışı işlemler Blockchain ağındaki kullanıcı aktivitesinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte zincire yeni blokların eklenme hızını ölçen blok süreleri, Şubat ayında yaşanan kesinti sırasındaki ani artış dışında daha tutarlı hale geldi.

Saniye başına işlem sayısı (TPS) olarak ölçülen ağın performansı ve verimi Solana için günlük TPS’de gerçekleştirilen ağ güncellemeleriyle bağlantılı olarak Ocak ayından bu yana önemli ölçüde arttı. Şu anda ağ saniyede yaklaşık 3 bin 777 işlem gerçekleştirebiliyor.

SOL Coin’de Son Durum

Solana Blockchain’in yerel varlığı SOL ise yılın ilk yarısında bazı yüksek fiyat volatiliteleri ile karşı karşıya kaldı. Geçen ayda yüzde 50 oranında değer kazanan önde gelen altcoin, 2021’in Kayım ayında 260 dolarla ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin hala yüzde 90 altında fiyatlanıyor. SOL, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 4,32 düşüşle 25,22 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, Solana ağının performansının artması ve kesintilerin azalmasının onu kripto para dünyasında daha güvenilir ve verimli bir Blockchain platformu olarak görülmesini sağlayacağı üzerinde duruyorlar.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Şaka Değil 40 Dolar Ufukta! Dev Altcoinde Heyecan Verici Hedefe Kilitlendiler!
Şaka Değil 40 Dolar Ufukta! Dev Altcoinde Heyecan Verici Hedefe Kilitlendiler!
Fiyatı Yükseltebilir! Solana (SOL) Son Hamlesini Yaptı!
Fiyatı Yükseltebilir! Solana (SOL) Son Hamlesini Yaptı!
8 Dolarla Dibe Vurmuştu! Şimdi 100 Dolara Yürüyor! Bu Altcoin İçin “Yakın Takibe Alın” Tavsiyesi Geldi!
8 Dolarla Dibe Vurmuştu! Şimdi 100 Dolara Yürüyor! Bu Altcoin İçin “Yakın Takibe Alın” Tavsiyesi Geldi!
Yüzde 80 Arttı! SOL Coin İçin Boğa Başlıyor Mu? Solana NFT’leri Alınır Mı?
Yüzde 80 Arttı! SOL Coin İçin Boğa Başlıyor Mu? Solana NFT’leri Alınır Mı?
XRP Sonrası Bütün Gözler Bu Altcoinde: Yeniden 100 Kat Yükseliş mi Geliyor?
XRP Sonrası Bütün Gözler Bu Altcoinde: Yeniden 100 Kat Yükseliş mi Geliyor?
Kaç Dolar Olacaklar? TOMO, COMP ve SOL Coin Yorumları!
Kaç Dolar Olacaklar? TOMO, COMP ve SOL Coin Yorumları!
1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!
1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!
Ünlü Kripto Para Uzmanı Korkuttu! Binance’de İşlem Gören 2 Dev Altcoin İçin Çöküş Uyarısı!
Ünlü Kripto Para Uzmanı Korkuttu! Binance’de İşlem Gören 2 Dev Altcoin İçin Çöküş Uyarısı!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023