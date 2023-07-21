Solana Vakfı‘nın sunduğu rapora göre, Layer-1 Blockchain ağı Solana (SOL), yılın ilk gününden bu yana güvenilirlik ve çalışma süresi açısından önemli bir gelişim gösterdi. Yılın ilk yarısında yalnızca bir kez kesinti yaşanan ağ, birden fazla sorunla karşılaştığı önceki yıllara kıyasla belirgin bir gelişme kaydetti.

Solana Ağı Kesintisiz Bir Çeyrek Geçirdi

Solana Vakfı’nın yayımladığı raporda, Solana‘nın 25 Şubat’tan bu yana yüzde 100’lük bir çalışma süresine ulaştığı vurgulanırken, kesintisiz bir çeyrek geçirdiği belirtildi. Ağın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, önceki güvenilirlik sorunlarını platformdaki yüksek işlem hacmine ve düşük maliyetli işlemlere bağladı.

Oylama yapan işlemlerin oylama yapmayan işlemlere oranı da bu dönemde iyileşti. Oylama işlemleri, doğrulayıcılar bilgi bloklarını onayladığında gerçekleşirken, oylama dışı işlemler Blockchain ağındaki kullanıcı aktivitesinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte zincire yeni blokların eklenme hızını ölçen blok süreleri, Şubat ayında yaşanan kesinti sırasındaki ani artış dışında daha tutarlı hale geldi.

Saniye başına işlem sayısı (TPS) olarak ölçülen ağın performansı ve verimi Solana için günlük TPS’de gerçekleştirilen ağ güncellemeleriyle bağlantılı olarak Ocak ayından bu yana önemli ölçüde arttı. Şu anda ağ saniyede yaklaşık 3 bin 777 işlem gerçekleştirebiliyor.

SOL Coin’de Son Durum

Solana Blockchain’in yerel varlığı SOL ise yılın ilk yarısında bazı yüksek fiyat volatiliteleri ile karşı karşıya kaldı. Geçen ayda yüzde 50 oranında değer kazanan önde gelen altcoin, 2021’in Kayım ayında 260 dolarla ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin hala yüzde 90 altında fiyatlanıyor. SOL, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 4,32 düşüşle 25,22 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, Solana ağının performansının artması ve kesintilerin azalmasının onu kripto para dünyasında daha güvenilir ve verimli bir Blockchain platformu olarak görülmesini sağlayacağı üzerinde duruyorlar.