Binance borsası, yılın ilk yarısına ışık tutan “2023 Yarı Yıl Raporu” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda Bitcoin’in (BTC) piyasa hakimiyetinin Nisan 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı, yılın ilk gününden bugüne yüzde 87’nin üzerindeki fiyat performansı birçok geleneksel finansal yatırımlardan büyük oranda daha iyi performans gösterdiği, stablecoin piyasasının değerinin yüzde 7 düştüğü ancak Tether‘in (USDT) pazar payının yüzde 25,8 oranında arttığı gibi birçok konuya değiniliyor. İşte dev rapordan öne çıkanlar.

Bitcoin ve Altcoinler’i Çevreleyen Gelişmeler

Ürettiği hacimle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, yılın ilk yarısına ışık tutan ve merakla beklenen raporunu yayımladı. Raporda kripto para piyasasının yılın ilk yarısında ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığı ancak güç göstererek piyasa değerinde pozitif bir büyüme sağladığına dikkat çekildi. En büyük kripto para Bitcoin‘in piyasa hakimiyetinin Nisan 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ve fiyat performansı ile geleneksel finansal yatırımlardan önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

Yine rapora göre kripto para piyasasının toplam değeri (piyasa değeri), bir önceki yıla göre yılın ilk gününden 30 Haziran’a kadar olan 6 aylık dönemi yüzde 30,3 artışla 1.17 trilyon dolardan kapattı.

Layer 1 Blockchainler’inde hareketli gelişmeler olduğuna dikkat çekilen raporda, Ethereum‘un (ETH) likit staking’ine olan ilgi artışının LSTfi’yi doğurduğu, BNB Chain’in ise ölçeklenebilirliğe odaklandığı belirtildi. Rapora göre Solana, Web3 telefonunu piyasaya sürerek güçlü bir geri dönüş yaptı ve Tron Blockchain’i üzerinde ihraç edilen USDT arzındaki artış Tron USDT’nin hakimiyetini arttırdı.

Avalanche (AVAX) ve Cosmos (ATOM) gibi çeşitli Blockchain ağlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğinin değinildiği raporda, Optimistic rolluplar’ın baskınlığını korumaya devam ederken, ZK teknolojisinin tamamen işlevsel zkEVM’lerle yeni zirvelere ulaştığı atarıldı. Büyük Blockchain ağlarının L3’ler, Superchains, Hyperchains gibi fikirlere yaklaştığı da eklendi.

Oyunlarla ilgili tokenler’e de yer verilen raporda, piyasanın toparlanmasına bağlı olarak bu token sınıfında fiyat artışları olduğu ve oyunların çoğuğunun BNB Chain, Ethereum ve Polygon (MATIC) Blockchain’inin üzerine inşa edildiğinin altı çizildi.

USDT Liderliğinde Stablecoin Piyasası Yeniden Şekillendi

Binance’in raporunda stablecoin piyasasının toplam değerinin yılın ilk yarısında yüzde 7 düştüğü, en büyük stablecoin USDT’nin pazar payını ise yılın ilk gününden altı aylık zaman diliminde yüzde 25,8 gibi kayda değer bir oranda arttırdığına dikkat çekilerek, stablecoin piyasasında kartların yeniden dağıtıldığına vurgu yapıldı.

DeFi sektörünün likit staking’in önemli bir alt sektör haline gelmesi ve merkeziyetsiz borsaların (DEX’ler) daha fazla kullanıcıyı kendilerine çekmesiyle kayda değer gelişmeler yaşandığının değinildiği raporda, tüm olumlu gelişmelere rağmen DeFi’nin hakimiyetinin kripto para piyasasına kıyasla bir miktar değer kaybettiği aktarıldı.

NFT sektörünü de değinilen raporda, piyasanın yılın ilk yarısında yüksek işlem hacmi gördüğü ancak birçok koleksiyonun taban fiyatlarının ciddi oranlarda düştüğü belirtildi.

Rapora göre kripto sektöründe yapılan anlaşmaların aktivitesi ve risk sermayesi yatırımları yılın ilk yarısında büyük ölçüde düştü. Altyapı sektörü en çok yatırım çeken sektör olurken, onu oyun/eğlence ve DeFi sektörleri takip etti.