Son günlerde altcoin piyasasının bazı üyelerinin kayda değer bir yükseliş yaptığı görüldü. MakerDAO‘nun yönetişim token’i Maker (MKR) de en iyi performans gösteren altcoinler’den biri olarak öne çıktı.

MakerDAO’nun MKR Token’inin Yükselişinin Potansiyel Nedenleri

CoinMarketCap’in verilerine göre MKR token, haftalık zaman diliminde en çok kazananlar tablosunda önde gelen kripto paraları geride bırakarak yüzde 23’lük bir fiyat artışı kaydetti ve önceki 30 gün içinde en çok değer kazananlar arasında yüzde 54’lük kayda değer bir yükseliş yaptı. Önde gelen zincir üzeri veri sağlayıcısı Lookonchain, MKR’nin tek bir günde yaklaşık yüzde 20 yükseldiğini bildirdi

MKR’nin fiyatındaki artışı tetikleyen birkaç faktör bulunuyor. Bu faktörlerden ilki Spark Protocol‘ün çeşitli Blockchain ağlarında uygulanmasını genişletmeyi amaçlayan çoklu zincir yaklaşımının MKR’nin mevcut yükselişine katkıda bulunduğuna inanılıyor. MKR’de yükseliş baskısını artıran diğer faktörler arasında, Optimism ve Ethereum arasında hızlı ve uygun fiyatlı DAI transferlerine imkan tanıyan Layer 2 ölçeklendirme çözümü Optimism Dai Bridge’in piyasaya sürülmesi yer alıyor.

Büyük bir merkeziyetsiz türev borsası olan dYdX ve MakerDAO ile DAI’yi marj ticareti için bir teminat alternatifi olarak dahil etmek için yapılan iş birliklerinin de MKR fiyatındaki yükselişe katkıda bulunduğu değerlendiriliyor. Önemli bir DeFi kredi platformu olan Compound ve MakerDAO’nun kullanıcıların DAI mevduatlarından faiz kazanmalarına imkan tanıyan DAI Tasarruf Oranı‘nın (DSR) da MakerDAO’nun yerel varlığının güç kazanmasını sağladı.

a16z Transferi MKR İçin Satış Alarmı Verdirtti

Öte yandan Lookonchain, ünlü girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz’in (a16z) Coinbase‘e önemli miktarda MKR token’i aktardığına dikkat çekmesi şirketin büyük bir satış hazırlığı yaptığı ve MKR fiyatının düşeceği yönünde spekülasyonlara neden oldu. Piyasa uzmanları ve analistleri bu işlemden dolayı altcoin’in fiyatında geri çekilmeler olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Haziran ayında, MKR iki önemli fiyat artışı yaşamış ve 1 Temmuz’daki yüzde 21’lik bir artışla bir gün önceki 687 dolardan neredeyse 830 dolara çıkmıştı. 3 Temmuz’da altcoin‘in fiyatı yüzde 8 daha artarak Mart ayından bu yana ulaşılamayan son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 929,87 dolara çıktı. Bu yazının yazıldığı sırada MKR bin 141 dolardan işlem görüyor.

İleriye bakıldığında, MKR için yükseliş trendinin devam etmesi muhtemel görünüyor, RSI eğimi aşırı alım bölgesinin üzerinde konumlanıyor ve grafiklerde yükseliş geçişi yapıyor. Yeşil çubuklar ve MACD göstergesindeki yükseliş geçişi, gelecek işlem seansları için umut verici bir görünüme işaret ediyor. Altcoin, yükseliş trendi baskısı altında alıcıların güç göstermesiyle fiyatın önündeki ilk bariyer olan bin doların ötesine geçmiş durumda.