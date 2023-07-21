Cerebras Systems şirketi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir teknoloji grubu olan G42 şirketi ile yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Şirket 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada anlaşmanın bir yapay zeka (AI) süper bilgisayarının ilk kurulumunun sağlanmasını ve bilgisayarın dokuz adede kadar teslim edilme olasılığını içerdiğini söyledi.

54 Milyon Çekirdekli Süper Bilgisayar!

Merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan Cerebras, G42’nin Condor Galaxy adını verdikleri birbirine bağlı dokuz süper bilgisayardan oluşan yenilikçi bir ağ sisteminden üç adet satın almayı taahhüt ettiğini söyledi. Bu ağdaki Condor Galaxy 1 (CG-1) olarak bilinen süper bilgisayar 54 milyon çekirdek içeriyor.

Bu sistemler teslimatın hızlanması için Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilecek. Şirket ilk sistemin bu yıl faaliyete geçmesini planlarken, geri kalan iki sistem olan CG-2 ve CG-3’ün 2024’ün başlarında faaliyete geçmesini planlıyor.

Sektörün Lider Şirketi Nvidia Çip Kriziyle Karşı Karşıya Kalabilir!

Bu anlaşma, bulut bilgi işlem sağlayıcıları arasında yapay zeka bilgi işlemlerinde mevcut pazar lideri olan Nvidia Corp’un çiplerine alternatifler bulmaya yönelik küresel bir arayışın olduğunu ortaya çıkarıyor. Nvidia’nın ürünleri yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talep artışı nedeniyle olası bir çip kriziyle karşı karşıya kaldı. Bu nedenle Cerebras ve birkaç start-up şirketi Nvidia’nın yapay zeka bilgi işlem sektöründeki hakimiyetine meydan okumak için çalışıyor.

Cerebras’ın CEO’su Andrew Feldman’a göre 2024’ün sonlarına kadar altı adede kadar süper bilgisayarın satılmasına yönelik görüşmeler sürüyor. G42’nin yanı sıra önümüzdeki yıl 36 adet exaFLOP üretimi ve satışı ile AI destekli süper bilgisayar sektöründe pazar payını genişletmeyi hedefliyor.

Duyuruda Feldman sistemleri kullanarak bilgi işlem hizmetlerini ilerletmek için G42 ile işbirliği yaparak üç aylığına BAE’ye taşınma niyetini ifade etti. Bu çabayı devasa bir pazarda devrim yaratmak için az bulanacak bir fırsat olarak nitelendirdi.