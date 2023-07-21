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  •   ‘Siyah Kuğu’ Teorisinin Mimarından Çarpıcı Kripto Para Yorumu! Kara Sevda!

‘Siyah Kuğu’ Teorisinin Mimarından Çarpıcı Kripto Para Yorumu! Kara Sevda!

Özet

  • Nassim Nicholas Taleb, kriptonun cazibesinin azaldığını ve insanların artık farklı alanlara yöneldiğini iddia etti.
  • Kriptoyu için kara sevda benzetmesi yapan Taleb, bu sevdanın yerini Yapay Zeka'nın (AI) aldığına inanıyor.
  • Taleb'in eleştirisine karşılık veren Peppers, Bitcoin'e (BTC) olan ilginin sürdüğünü söyledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:15
21 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Siyah Kuğu teorisinin mimarı ve ABD’de çok satanlar listesinde yer alan “Siyah Kuğu” kitabının yazarı ünlü matematikçi Nassim Nicholas Taleb, kripto modasının cazibesini kaybettiğini belirterek bir kez daha kripto paraları hedef aldı.

“İnsanlar Kriptodan Yapay Zekaya Yöneldi”

Ünlü matematikçi Taleb bugün attığı bir tweet’te, özellikle annelerinin bodrumlarında bilgisayarlarla oynamaktan hoşlanan hayalperest genç yetişkinler için kriptonun artık daha az ilgi çekici hale geldiğini öne sürdü. Bu kişilerin artık dikkatlerini başka bir moda olan Yapay Zeka‘ya (AI) kaydırdıklarına inanıyor.

Kriptoyu kara sevdaya benzeten Taleb, kara sevda azaldığında yerini hızla yeni bir kara sevdaya bıraktığını öne sürdü. Tweet’inde, “Tüm aşklar yeni bir halef tarafından fethedilir” anlamına gelen Latince bir deyiş paylaştı.

Good Soil Investment’ın kurucusu Emmet Peppers, Taleb’in tweet’ine ironi yaparak yanıt verdi ve kriptonun bir yılı aşkın süredir “tükenmekte” olduğunu, ancak en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) hala 30 bin dolar civarında işlem gördüğünü belirtti. Peppers, BlackRock ve Fidelity gibi büyük Wall Street oyuncularının Bitcoin spot borsa yatırım fonlarını (ETF’ler) piyasaya sürmesi halinde Bitcoin’e olan ilginin yeniden canlanıp canlanmayacağı konusunda spekülasyon da yapan Peppers, birçok kişinin portföylerinde sigorta olarak tutmak üzere az miktarda Bitcoin satın alması halinde, kripto paranın sonunda değer kazanabileceğini aktardı.

Bundan Önce de Bitcoin’i Hedef Almıştı

Taleb, geçmişte Bitcoin’i işe yaramaz ve tehlikeli olarak nitelendirerek sert bir dille eleştirmişti. Haziran başında gerçekleştirilen Bloomberg Invest Konferansı’nda da en büyük kripto parayı hedef almış ve bir güvenli liman ya da kara para aklamaya uygun bir varlık olmadığını öne sürmüştü. Bitcoin’e yatırım yapmanın finans dünyasının pragmatik doğasına uymayan kült benzeri bir davranış haline geldiğini söylemişti.

Taleb, Bitcoin’in şeffaflığının onu kara para aklama için uygunsuz hale getirdiğini, çünkü izlenebilirliğinin temel istatistik ve kriptografi bilgisine sahip herkes tarafından deşifre edilebileceğini savunuyor. Buna karşılık, altının eritilerek suç kökenine dair izlerin ortadan kaldırılabileceğini öne sürüyor.

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