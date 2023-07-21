Bir süredir popüler altcoinler arasında XLM Coin’in yükselişi dikkat çekiyordu. Peki bu rallinin artık sonuna gelindi mi? XLM, DOGE gibi birçok altcoin kral kripto para birimi düşerken önemli kazançlar elde etti. Yatırımcılar yaklaşan Fed toplantısı öncesinde altcoinlerdeki fırsatların peşine düştü. Peki XLM Coin halen kazanç vadediyor mu?

İçerik Rehberi 1 Stellar (XLM) Coin

Stellar (XLM) Coin

13 Temmuz tarihinde ralliye başlayan XLM Coin fiyatı aynı gün 0,1977 dolarda yerel zirvesini oluşturdu. Ardından yıllık en yüksek seviyesinden bu yana düşerek art arda uzun üst fitiller oluşturdu. Bununla birlikte, fiyat hala kırılma seviyesinin üzerinde işlem görüyor ve devam eden sıçrama ile burayı destek olarak doğruladı.

Haftalık zaman dilimi teknik analizinde, XLM’nin fiyatının 10 Temmuz’da uzun süredir devam eden 400 günlük direnci 0,13 dolardan aştığı ve 0,20 dolarla yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığı gözlemlenebilir. Uzun vadeli önemli bir seviyeden gelen bu kırılma inandırıcı bir yükselişin başladığına işaret ediyor.

XLM Coin Fiyat Hedefi

En yüksek seviyenin ardından XLM kayda değer bir düşüş yaşadı ve uzun bir üst fitil oluşturdu. Bu, alıcıların artışı sürdürmek için yeterli güce sahip olmadığını gösteren bir satış baskısı işareti olarak kabul edilir. Bununla birlikte fiyat 0,13 doların üzerinde tutunmayı başardı. Bu hafta sıçradı ve destek olarak teyit etti. Bu tür bir davranış, bir direnç seviyesinin fiyat atılımından sonra tipiktir. Haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) olumlu bir gösterge sunuyor.

Günlük zaman diliminde yapılan Elliott Dalga analizine göre, XLM’nin fiyatı için olumlu bir görünüm var. Mevcut sayım XLM‘nin fiyatının şu anda beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin dördüncü dalgasında olduğunu gösteriyor. Dördüncü dalga bize fiyat eğer şu an göründüğü gibi yerel dipten döndüyse 0,23 dolara yükselişin başladığını söylüyor.

Beş dalgalı artışın bu şekilde tamamlanmasını düzeltici bir aşama takip edecektir. Üçgenden bir kopuş bu olasılığı doğrulayacaktır. Bu tahmin yükseliş yönünde olsa da, akılda tutulması gereken çok önemli bir koşul olduğunu belirtmek önemlidir. Eğer fiyat birinci dalganın en yüksek seviyesi olan 0,12 doların altında kapanışlar yaparsa 0,09 dolara kadar hızlı bir düşüş görebiliriz.