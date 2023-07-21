NFT koleksiyonu çıkarmak isteyen sanatçı ve toplulukları tarafından sevilen ve benimsenen fair.xyz NFT sektöründe oyunun kurallarını değiştirmek için Ethereum’un önde gelen Layer-2 ağı Polygon ile güçlerini birleştirdi. Bu stratejik ortaklık Ethereum ağ ücretleriyle ilişkili olan maliyetleri ortadan kaldırarak NFT’leri daha uygun fiyatlı ve erişebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Yaratıcılığı Arttırmak ve Engelleri Aşmak

Bu dikkat çeken işbirliği; sanatçıları, toplulukları ve platformları maksimum fayda sağlayacak şekilde konumlandıran NFT ortamındaki bir değişime işaret ediyor. fair.xyz nihai hedefinin daha kapsayıcı bir yaratıcı ortamı teşvik etmek ve böylece blockchain teknolojisinin kitlesel olarak benimsenmesini sağlamak olarak açıkladı.

fair.xyz‘nin kurucu ortağı Isaac Kamlish bu işbirliği için şunları söyledi;

“Bu önemli dönüm noktası sanatçılar ve koleksiyoncular için heyecan verici olacak. NFT oluşturmak ve mint’lemek daha sürdürülebilir bir hal alacak.”

Ethereum’un Yüksek Gas Maliyeti!

Ethereum’un güvenli ve merkeziyetsiz oluşu her ne kadar takdir edilse de günlük kullanım için herkesin bildiği gibi pahalı. Mayıs 2022’de kayda değer bir zirve olarak tek bir Ethereum ana ağ işleminin maliyeti neredeyse 200 doları gördü. Bu ölçeklenebilirlik zorlukları NFT sektörünün daha geniş ekosistemlere genişlemesi için önemli bir sebep oldu.

Fair ve Polygon’nun Çözümü

En üretken Layer-2 ağı olan Polygon, bu noktada bir bayrak taşıyan konumunda. Kullanıcılara işlemleri minimum maliyetle sunma kapasitesine olan Polygon fair.xyz ile entegre olarak çalışacak. Bu noktada fair.xyz hizmetlerinin Polygon’un düşük maliyetli ağından faydalanarak kullanıcılarına sunacak. NFT koleksiyonu oluşturmakta yeni bir çağa işaret ederek Polygon üzerinde ücretsiz NFT üretimini kolaylaştıracak.

Bu ortaklığın fair.xyz ve Polygon arasındaki ilk ortaklık olmadığını da belirtmekte fayda var. İkili daha önce Polygon’nun son güncellemesi için oluşturulan NFT koleksiyonu için de birlikte çalışmıştı.