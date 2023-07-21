Ethereum. org tarafından hazırlanan bir rapora göre, Ethereum’un (ETH) yıllık elektrik tüketimi, bir iş ispatından (PoW) bir hisse ispatı (PoS) mutabakat mekanizmasına geçtikten sonra %99,9’dan fazla düştü. Ethereum’un küresel ağdaki enerji tüketimi yılda 0,0026 terawatt-saat (TWh) ile oldukça düşük.

ETH’da Kritik Geliştirme!

Ethereum’un yıllık karbon ayak izi de önemli ölçüde azaldı ve %99’dan fazla düşüşle 870 ton CO2e’ye düştü. “Birleştirme” olarak da adlandırılan geçiş, ağın güvenliğini sağlamak için çevresel maliyetlerin büyük ölçüde düşürülmesinde kritik bir rol oynadı. Birleştirme, Blockchain teknolojilerinin kısa tarihinde çok önemli bir olaydı. Yeni PoS modeli kapsamında, pahalı donanımlar yerine stake edilen ETH, ağı güvence altına alıyor ve işlemleri doğruluyor.

Karmaşık kriptografik sorunları çözmek için birbirleriyle yarışan güç tüketen bilgisayarları kapsam dışında bırakarak Ethereum, sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirliğe kesin bir geçiş yaptı. Çevresel kaygılar, yıllar boyunca Blockchain teknolojisi için bir problem olmuştur. Ethereum, The Merge ile bu endişeleri ele alırken, Bitcoin (BTC) madenciliği konusu, çevreciler ve Blockchain savunucuları arasındaki en büyük anlaşmazlık noktası oldu.

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi (CBECI) verilerine göre, BTC’nin sera gazı emisyonları son üç yılda önemli ölçüde arttı. 2020-21’in tarihi boğa piyasasını kapsayan aşama, BTC ağında yoğun talebe tanık oldu, bu da daha fazla madencinin akışına ve sonuç olarak daha fazla güce aç madencilik donanımına neden oldu.

Yükseltmenin Pozitif Etkisi!

2022’nin kripto kışı kısa süreli bir rahatlama sağlarken, 2023’ün piyasa rallisi madencileri yeniden oyuna getirdi. Mayıs, blok zincirindeki işlem etkinliğinde benzeri görülmemiş bir sıçrama gördü ve aylık 6,03 MtCO 2 e emisyonuna yol açtı; bu, Bitcoin tarihindeki ortak en yüksek seviye ve Mart 2021 rakamlarıyla aynı seviyede.

Bitcoin’in 2023 emisyonları, yayınlandığı tarihte zaten 34,69 MtCO2e’ye ulaşmıştı. Mevcut oranda sürekli emisyonlar varsayıldığında, ağın yıllık rakamlarının 2021’den %30 daha fazla olan 72,48 MtCO2e’ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Elektrik tüketimi açısından, Bitcoin’in yıllık kabaca 143 terawatt-saat (TWh) oranında güç emdiği bildiriliyor. Bu rakam bu yıl karşılanırsa, 2023, Bitcoin için kayıtlardaki en enerji yoğun yıl olacaktır.