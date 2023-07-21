Chainlink (LINK) son zamanlarda kısa vadeli fiyat hareketinde bir artış yaşadı ve holder’ları önemli kazançlar sağladı. Bu yükseliş ivmesini çevreleyen heyecana rağmen analistler, bu artışın LINK için mutlaka zirve anlamına gelmeyebileceğini öne süren bazı ilgi çekici göstergeler fark ettiler.

LINK Verileri!

Elde edilen veriler Chainlink’in, gelecekteki gidişatına ve olasılıklarına bir bakış sunabilir. LINK’in son zamanlardaki fiyat artışı, önemli bir token birikimi ve Chainlink ağındaki kayda değer aktivite ile desteklenebilir. Santiment verilerine atıfta bulunan bir LINK fiyat raporuna göre, 0 ila 1 milyon LINK tutan adreslerin sayısı inanılmaz bir artış gördü ve potansiyel olarak token’ın değerini artırmada çok önemli bir rol oynadı. Coingecko verileri, LINK’in 8,33 dolarlık etkileyici bir fiyat ve %19,0’lık 24 saatlik kayda değer bir ralli kaydettiğini gösteriyor.

Geçen hafta, kripto değeri %15,0 arttı. Bununla birlikte birikim hızı herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermediğinden, volatiliteli bir olaydan uzak görülebilir. Bu tür tutarlı birikim, genellikle yatırımcılar arasında LINK’in değerinin başka bir önemli artışın eşiğinde olabileceğine dair artan bir kanıya işaret edebilir.

LINK’de Uzman Görüşü!

Kritik bir ölçüm olan Günlük Aktif Adresler (DAA) sapmasına göre ayarlanmış fiyat, Chainlink ağının mevcut durumu hakkında ilgi çekici bilgiler sağladı. Token’ın fiyatı yükseldikçe aktif adres sayısı azaldı. Tarihsel trendlere bakıldığında, bu model Chainlink ağı için önceki yükselişleri gösterebilir. Sonuç olarak, bu veriler LINK için yaklaşan başka bir fiyat artışı olasılığına işaret edebilir.

Chainlink ağına aktif olarak katkıda bulunan geliştiricilerin sayısı da Temmuz ayının ilk haftasından bu yana önemli bir artış yaşadı. Teknik analistler, potansiyel trendleri, ters dönüşleri belirlemek için grafik modellerini ve fiyat hareketlerini yakından incelediğinde, LINK’in fiyatındaki son yükseliş, kırılma sinyallerini tetiklemiş ve momentum yatırımcıları çekerek fiyatın daha da yükselmesine neden olmuş olabileceğini belirtti.