Bildi, son düşüşü doğru tahmin etti ve eğer ikinci tahmini de gerçekleşirse yatırımcıların yüzü gülebilir.

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Kripto para piyasaları günün ilk saatlerinde önemli kayıplar yaşadı ve popüler bir analist tam 6 gün önce bunu tahmin etti. Düşüşü tahmin etmiş olması son derece güzel peki ya bundan sonra? Onunla ilgili de detayları paylaştı. İlerleyen saatlerde kripto paraların izleyeceği yola dair paylaştığı grafik ve yorumlarını inceliyoruz.

Bitcoin Düşüşünü Bildi

Kripto para yatırımcıları tarafından yıllardır takip edilen isimlerden biri ve Pentoshi takma adıyla biliniyor. Birçok Bitcoin’in büyük hareketlerini doğru tahmin etmişti. Şimdi yeniden sahneye çıktı. Mart ayında başında ayın 3’ünde paylaştığı grafik bize fiyatın bugün gördüğü seviyeye düşeceğini söylüyordu. Bitcoin kahini haklı çıktı ve grafikte bahsettiği seviyeye Bitcoin düştü. Bundan sonra ise analistin görüşüne göre 22.300 doların üstüne doğru bir hareket başlayacak. Eğer Bitcoin bu seviyenin üzerinde de kalabilirse 24.474 doları görebilir.

Ünlü analist dip olarak işaret ettiği seviyenin birkaç kez daha ziyaret edilebileceğini ancak yükselişin kısa vadede başlayacağını düşünüyor. O bunları söylerken İşsizlik Hakları Başvurusu verisinin böylesine iyi geleceğini bilmiyordu. Yani geri dönüş beklentisini destekleyen haber akışı da onun tahmininde başarıya ulaşabileceğini söylüyor.

Faiz, Enflasyon, İstihdam ve Kripto

Bu üçlünün yanına kriptonun geleceğini önceki yıllarda tahmin edemezdik. Ancak içinde bulunduğumuz küresel enflasyon büyük bir krize dönüştü. Tek haneli enflasyon rakamlarına alışan batı ülkeleri 10’a yaklaşan hatta bazı bölgelerde geçen fiyat artışları karşısında büyük bir şok yaşadı. Rezerv para birimini basabiliyorsanız enflasyon sizin için çözülmesi gerekilen daha acil bir sorun olabilir. Nitekim Fed de bunu yapıyor. Son iki gündür Powell gelecek veriler ışığında daha şahin bir duruş sergileyebileceklerini söyledi.

Buna göre yarın gelecek TDİ, Ücret Artışlar ve 14 Mart tarihinde gelecek enflasyon verisi bize Fed’in 22 Mart tarihinde ne kadarlık faiz artıracağını söyleyecek. Bu aynı zamanda Bitcoin’in nereye gideceğinin de belirlendiği bir dönem olacak. Bu yüzden gelecek verileri buradan son dakika olarak paylaşmaya ve fiyata muhtemel etkileriyle ilgili sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.