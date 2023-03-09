Bu sefer bütün bir ekosistem hacklenmiş gibi görünüyor. Sistem açığı birçok akıllı sözleşmeyi ateşe attı.

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Makro ekonomik gelişmelerin yoğunluğu kriptonun klasikleşen hack vakalarını unutmamızı sağlamıştı. İmdada bu altcoin yetişti. Uzun süredir ciddi bir hack olayı ve bununla kaynaklı düşüş görmemişken popüler altcoinin ekosistemi büyük bir darbe aldı.

Hedera (HBAR)

Hedera ağı, akıllı sözleşmelerdeki ayrıştırma sürecini hedef alan devam eden bir istismarla karşı karşıya. Merkezi olmayan borsa SaucerSwap Labs, kullanıcılardan likiditelerini geri çekmelerini istedi. Hedera Ağında bir DEX olan SaucerSwap Labs, devam eden bir istismarın Hedera Ağını vurduğu iddiasıyla kullanıcıları derhal “likiditeyi geri çekmeye” teşvik etti. DefiLlama’ya göre Kilitlenen Toplam Değer (TVL), yazı yazıldığı sırada 24 saat içinde yaklaşık %25 düştü.

Ekip tarafından son 1 saat içinde yapılan duyurularda şunlar yazıyor;

“Şu anda çok fazla spekülasyon yapılıyor. Lütfen sakin olun ve duyuruları bekleyin. Bunun dışındaki her şey spekülasyondur ve son derece dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır! Konuştuğumuz gibi birlikte çalışıyoruz ve potansiyel güvenlik açığını tüm açılardan araştırıyoruz. Diğer tavsiyeler bu grubun dışında oluşturulmuştur ve bu nedenle son derece dikkatli bir şekilde analiz edilmelidir! Topluluğu korumak için, tam netlik elde edilene ve iletilene kadar herkese DEX’lerin HTS likiditesini geri çekmelerini tavsiye etmeye devam ediyoruz.”

Ekip ilk duyurusunda şunları yazmıştı;

“Devam eden bir istismar bu sabah Hedera ağını vurdu. Açık, akıllı sözleşmelerdeki ayrıştırma sürecini hedef alıyor. Bu yazının yazıldığı sırada saldırganlar, sarılmış varlıkları içeren Pangolin ve HeliSwap havuzlarını vurdu. Diğer HTS tokenlerinin de risk altında olup olmadığından emin değiliz. Aktif olarak araştırıyoruz ve ağdaki diğer dex’lerle görüşüyoruz ve güvenlik açığını azaltmanın yollarını aramaya çalışıyoruz. SaucerSwap kullanıcılarının fonlarının çalındığına dair henüz bir rapor yok, ancak önlem olarak herkesi likiditeyi derhal çekmeye teşvik ediyoruz – önce güvenlik.”

Diğer taraftan süreci yakından takip eden DeFi araştırmasıcısı Ignas şunları yazdı;

“Hedera’yı vuran devam eden bir istismar var. LP tokenleri veya wrapped tokenler gibi Hedera Token Service (HTS) kullanan tüm Hedera dApp’leri etkilenmektedir. Açık, akıllı sözleşmelerdeki ayrıştırma sürecini hedefliyor. Tavsiye: “Paranızı hemen dışarı çıkarın.” Açık, akıllı sözleşmelerdeki ayrıştırma sürecini hedeflemektedir. Köprülenmiş tokenler Hashport tarafından dondurulmuştur, bu nedenle kullanıcılar artık diğer zincirlere köprü kuramazlar. HBAR Vakfı sorunu kabul etti. Discord tartışmalarından, HBAR’a geçmenin en iyi seçenek olabileceği anlaşılıyor. Ancak durum hala belirsiz. Pangolin ve HeliSwap havuzlarının etkilendiği raporlanıyor. Tüm akıllı sözleşmeler duraklatılmış gibi görünüyor.”

HBAR Coin

Henüz saldırganların ne çapta ganimet topladığı bilinmiyor ancak ağdaki tüm akıllı sözleşmeleri etkileyen bu sorun ciddi kayıplara neden olabilir. En iyi ihtimalle saldırıda maddi kayıp yaşanmasa da Hedara topluluğunun böylesine büyük bir zafiyet nedeniyle ağa yeniden paralarını emanet etmeleri zor görünüyor. Son 24 saatte HBAR Coin hacmi %20+ oranında artarken fiyatı %5 düştü. Bu da yatırımcıların saldırının sonuçlarını kestiremediği için yaptığı satışları gösteriyor.

Saldırının maliyetinin ilerleyen saatlerde raporlanması birlikte düşüş artabilir veya herhangi bir kayba yol açmadığının açıklanmasıyla fiyatı ucuz bulan yatırımcıların alım yaptığını görebiliriz. Saldırının etkisiyle 0,059 dolar seviyesi kalıcı olarak kaybedilirse fiyat 0,037 dolar dibine kadar düşebilir. Böylece 2023 rallisindeki kazançlar silinmiş olur.