Okuma Süresi: 2 Dakika

Hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde kaydetmeye başladığı değer kayıplarının ardından 22.000 doların altına geriledi. Piyasadaki bu düşüş ivmesi devam ederken on-chain veri analizi platformu Glassnode, son günlerde borsalarda kaydedilen BTC çıkışlarındaki artışa dikkat çekti.

Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC), son haftalarda güncel haber akışlarının da etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Güne düşüş ile başlayan Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı ve 22.000 doların altına gerileyerek 21.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 1 haftada yüksek oranlarda çeşitli değer kayıpları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1 trilyon dolar seviyelerinin altına geriledi. Öte yandan bu düşüş ivmesinin de etkisiyle kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Piyasadaki bu belirsizlik devam ederken on-chain veri analizi platformu Glassnode, güncel piyasa verilerini ve metrikleri paylaşarak kripto para borsalarında son günlerde artan BTC çıkışlarına dikkat çekti.

Glassnode, Güncel Verileri Paylaştı

On-chain veri analizi platformu Glassnode, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son günlerde borsalardan yüksek miktarlarda BTC transferi yaptıklarını bildirdi. Glassnode’un paylaştığı verilere göre 7-8 Mart tarihleri arasında kripto para borsalarında güncel fiyatlar ile ortalama 350 milyon dolar değerinde BTC çıkışı kaydedildi. Piyasadaki birçok analist, borsalardaki BTC çıkışlarındaki artış ivmesinin devam etmesi durumunda yakın vadede kripto para piyasasının önemli ölçüde toparlanmaya başlayabileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.