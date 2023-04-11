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Ethereum (ETH) Fiyatı Ne Olur? İşte Ethereum’un Gelecek Yorumları!

Ethereum'da (ETH) yaklaşan Shanghai hard fork'u ile beklentiler ne yönde? Kripto para biriminin fiyatında etkili seviyeler hangileri?
20:12
11 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH), Bitcoin’e (BTC) karşı kaybetme serisini üst üste beşinci günde sürdürdü ve BTC’nin fiyatı Haziran 2022’den bu yana ilk kez 30.000 doların üzerine çıktı. Akıllı sözleşme platformunda düşüş devam edecek mi?

ETH/BTC Paritesi!

11 Nisan’da ETH/BTC paritesi, birkaç ayın en düşük seviyelerini yeniden test etmek için yaklaşık %1,6 düşerek 0,0634 BTC’ye ulaştı. ETH/BTC seviyesi, altı gün önce belirlenen 0.0679 BTC’lik yerel zirvesinden %6.75 oranında düştü. Ayrıca paritenin 20 Mart’taki en düşük seviyesi olan 0,0622 BTC’nin sadece %2 üzerinde, bu da Ethereum’un Bitcoin’e karşı yükseliş eğilimini tersine çevirme girişiminin başarısızlığa yakın olduğunu gösteriyor olabilir.

Shanghai Yükseltmesi Artışı Getirecek Mi?

CoinShares’in haftalık raporuna göre, kurumsal ilgi de Ethereum’dan çok Bitcoin’e yönelmiş durumda. Ayrıca raporlar Bitcoin odaklı yatırım fonlarının 7 Nisan ile biten haftada 56 milyon dolarlık girişe tanık olduğunu gösteriyor. Karşılaştırıldığında Ethereum tabanlı fonlar, 12 Nisan’da uzun süredir beklenen Shanghai hard fork’unun etrafındaki ilgiye rağmen yalnızca 600.000 dolar aldı. ETH/BTC’nin devam eden düşüşü, 0,0750 BTC yakınlarındaki alçalan trend çizgisi direncine doğru bir fiyat toparlanması için, 0,0635 BTC yakınlarındaki çok aylık yükselen trend çizgisi desteğini yeniden test etmesine neden oldu.

Bununla birlikte ters yükseliş görünümü, ETH/BTC paritesinin destekle aynı yükselen trend çizgisini test ettikten sonra Temmuz 2022’deki fiyat toparlanmasından ipuçları alıyor olabilir. Parite yaklaşık %60 oranında artarak 0,0856 BTC’ye yakın alçalan trend çizgisi direncine ulaştı. Aksine yükselen trend çizgisi desteğinin altında kesin bir kırılma, ETH/BTC’nin 200 haftalık üstel hareketli ortalamasını mevcut fiyat seviyelerinden yaklaşık %10 düşüşle 0,0563 BTC’ye yakın görme olasılığını arttırabilir. Yükselen trend çizgisi desteği gibi, 200 haftalık EMA da Temmuz 2022’de Ethereum’un Bitcoin’e karşı fiyat düşüşünü durdurmada etkili oldu. Bu durum onu önümüzdeki aylarda en muhtemel aşağı yönlü hedef haline getirebilir.

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