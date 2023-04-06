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  •   İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!

İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!

İddialı bir açıklamada bulundu ancak son gelişmeler onun bunu başarabileceğini gösteriyor.
14:50
6 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarının her alanında lider altcoinler var. Örneğin ETH altcoin kralı veya BTC tüm kripto paraların önünde bulunuyor. Bu genelde piyasa değeri ve alanındaki hakimiyetle bağlantılı olarak ortaya atılan gayri resmi ünvanlar. Örneğin Oracle alanında lider, kral altcoin Chainlink veya meme tokenlerde Dogecoin diyebiliriz.

Tether Son Durum

Stablecoinler, Tether’in önümüzdeki on yıllarda çoğu modern ekonomi için gerekli olacağına inandığı sayısız yeni ekonomik aracın çekirdeğini oluşturmaktadır. Veya en azından Tether ekibi böyle söylüyor. Stablecoinlerin tartışmasız en büyük faydası finansal işlemlerden değer elde etmek için tasarlanmış gereksiz ve verimsiz katmanlı yapıyı ortadan kaldırıyor oluşudur.

Son birkaç hafta sektör ve Tether için önemli bir dönem oldu. ABD ve Avrupa’daki banka iflaslarının ardından Bitcoin, her zaman yapmak için inşa edildiği şeyi yapmaya hazır olarak ortaya çıktı. İnsanların servetini finansal sistem arızalarına karşı korumak. Bununla birlikte, diğer stablecoin de rezervlerinin başarısız ABD bankaları arasında yoğunlaşması veya uygunsuz risk yönetimi nedeniyle mali sıkıntı içinde olmaları nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştığını gördük.

Bloomberg tarafından yapılan aksine Tether, Silvergate, Silicon Valley Bank ve Signature Bank ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını kesin bir dille yineledi.

Öte yandan Tether 2023’ün tamamında piyasa değerini artırmayı başardı. SVB’nin başarısızlığının ardından Tether birkaç hafta içinde yaklaşık 6 milyar dolar kazandı. Sonuç olarak, Tether’in rakipleri, kullanıcılar varlıklarını geri aldıkça piyasa değerlerinde önemli düşüşlerle karşı karşıya kaldı. Benzer şekilde, Tether hacim açısından rakiplerine karşı her zaman büyük bir üstünlük sağlamış olsa da, bu eğilim yüksek volatilite sırasında bile devam etmektedir. Bu durum, kullanıcıların daha güvenli olduğu düşünülen diğer varlıklarla takas etmek için acele etmesi nedeniyle varlıkların kriz dönemlerinde hacimlerinin artması nedeniyle dikkate değerdir.

DeFi Kralı: USDT

Tether kısa süre önce yayınladıkları güncellemede önemli bir detaya iniyor. DeFi alanının önemini vurgulayan kurum bir stablecoin olarak bu alanda en iyi hizmeti vereceklerini savunuyor. Tether için artan benimsenme bu ihtimalin pek de düşük olmadığını gönderiyor. Tether ekibi şunları yazdı;

Tether, dünyanın dört bir yanındaki insanların finansal hizmetlere erişebilmesi gerektiğine inanıyor, nokta! Ancak, şu anda piyasanın sunduğu çeşitli finansal hizmetlere ve ürünlere tam erişime sahip olanlar ve kriz durumunda geleneksel finansal aracılar tarafından daha fazla yardım edilen / korunan varlıklı kişilerdir. DeFi, finansal hizmetlerin nüfusun geri kalanına nasıl yaygınlaştırılabileceğine dair ikna edici bir model sunmaktadır. Buna ek olarak, mevcut model finansal aracıların katmanlarına dayanmaktadır, böylece finansal hizmetleri kullanma eylemi kullanıcıların varlıklarından giderek daha büyük bir pay almaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. USDC tipik olarak De-Fi’ye hakim olsa da, ABD bankacılık riskine yoğunlaşmasının kendi ademi merkeziyetçilik vaadini tehlikeye attığını düşünüyoruz. Bu son riskler ışığında, USDT’yi bankasız ve gelişmekte olan piyasaların kendilerini dalgalanma veya volatiliteye  maruz bırakmadan De-Fi kullanmaları için ideal bir araç olarak görüyoruz. Tether’in birçok zincirde De-Fi’de de kullanılan bir numaralı stablecoin olmaya başlayacağını düşünmemiz için birçok neden var.”

Nedenler kısaca şöyle sıralanıyor;

  • Protokoller ve blockchainler arası USDT entegrasyonu ve artan benimsenmesi
  • Merkeziyetsizlik, İstikrar ve Çeşitlendirme
  • De-Fi’de USDT’nin Mevcut Kabulü
  • De-Fi ve Borsalar Arasında Entegrasyon
  • Rezervlerin Şeffaflığı
  • Siber Saldırılarda USDT’nin Fonların İadesinde Sağladığı Kolaylık

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