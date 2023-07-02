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Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yaşanan iniş ve çıkışlardan Solana (SOL) payını aldı. Ağ birden çok kesinti ile karşı karşıya kaldı ve son zamanlarda SEC’in SOL’u menkul kıymet olarak sınıflandırması da aksaklıklar yarattı.

Solana’dan Yenilik!

Yaşanan olumsuzluklara rağmen yeni bir doğrulayıcı istemci yakında Solana’nın durumunu ileriye dönük olarak iyileştirebilir. Messari’nin verilerine göre, Jump tarafından oluşturulan bağımsız bir doğrulayıcı istemcisi olan Firedancer, en azından DeFi cephesinde işleri daha iyi hale getirebilir.

Veriler, Firedancer’ın gecikme sürelerini azaltarak DeFi olgunluğunu artırabileceğini ve böylece merkezi olmayan borsaları merkezi borsalarla pariteye yaklaştırabileceğini gösteriyor.

Gecikme sürelerini azaltarak Firedancer, genel kullanıcı deneyimini geliştirebilen ve ağa daha fazla katılımcı çekebilen daha hızlı işlem gerçekleştirmeyi etkinleştirebilir. Bu artan verimlilik, potansiyel olarak Solana üzerine kurulu merkezi olmayan uygulamaların ölçeklenebilirliğini ve kullanılabilirliğini artırabilir.

Ayrıca, merkezi olmayan borsaların merkezi borsa paritesine daha yakın olması çeşitli avantajlar getirebilir. Merkezi borsalar tarafından sunulanlara benzer hız ve likidite düzeylerinin keyfini çıkarabilecekleri için kullanıcılar için sorunsuz ticaret deneyimleri sağlar. Bu, merkezi olmayan borsalardaki likiditeyi artırabilir ve daha fazla taciri katılmaya çekebilir, böylece ekosistemi genişletebilir ve Solana tabanlı DeFi protokollerinin daha fazla benimsenmesini teşvik edebilir.

DeFi Verileri!

Yazı kaleme alındığında Solana’nın TVL’si son birkaç ayda büyük ölçüde düşmüştü. Artemis’in verilerine göre TVL, Nisan ayından bu yana 295 milyon dolardan 266 milyon dolara düştü. Bu, kısmen Solana ağında sergilenen düşük DEX hacimlerine bağlanabilir.

DEX hacimleri bu yılın büyük bölümünde düşük olsa da, son birkaç haftada bu ölçümde bir artış gözlendi. Bu artış, Solana’nın TVL’sinde de hafif bir yükselişe neden oldu. Solana’nın gelecekte bu rakamları yakalayıp sürdüremeyeceğini ve sürdürülebilir büyümeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini yalnızca zaman gösterecek.

Stake yapanlara gelince, Solana’ya karşı olumlu tutum sergiledikleri ve ağı desteklemeye devam ettikleri görüldü. Staking Rewards’ın verilerine göre Solana ağı, Ethereum’dan sonra stake yapanlar arasında en popüler ikinci ağ oldu.

Yazı kaleme alındığında yatırımcıların da fiyatı son birkaç gün içinde artış gösterdiği için SOL’a desteklerini göstermeye devam ettikleri belirtilebilir. Fiyattaki artışla birlikte Solana’nın hacminde de bir artış gözlemlendi.