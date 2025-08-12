Çok Önemli: 6 Büyük Sebebi Var, Altcoin Boğası ve Bundan Sonra Olacaklar

Ethereum $4,274.22 fiyatı bugün çok uzun bir aranın ardından yeniden 4.500 doları aştı. Fiyat 500 dolara düşecek diyen analistlerin çığlıkları, pompaladığı korku halen çoğunuzun gözünün önünde. Ancak kripto paraların doğasında bu var. Yükselişte kimse düşüşe inanmaz ve abartır, düşüşte de tam tersi olur ancak abartı ikisinde de değişmez. Peki yükselişin temelde 6 nedeni ne? Altcoin boğası ve bundan sonra beklenen senaryo için neler söylenebilir?

Ethereum Yükselişinin Sebepleri

Yükseliş gerçekleştiğinde sebepleri sıralamak kolaydır ancak önceki döngülerden farklı bir şey var. Geçmiş döngülerde aşağıdaki gelişmelerden sadece biri boğa piyasalarını tetikleyebilecek güçteydi. Bugün en az 6 büyük gerekçenin tetiklediği yükseliş ortamının içindeyiz. 2021 yılındaki yükseliş nasıl başlamıştı?

2 sebebi var. NFT coşkusu ve DeFi yazı. Ancak bugünkü yükselişin en az 6 gerekçesi var;

ETH ETF ‘leri günlük net girişlerde 1 milyar dolara ulaştı.

‘leri günlük net girişlerde 1 milyar dolara ulaştı. 401(k) planları artık kripto para tutabiliyor. Bireysel emeklilik fonları ETH tutabilir örneğin.

Stablecoinler 270 milyar dolar ile yeni ATH seviyesine ulaştı.

270 milyar dolar ile yeni ATH seviyesine ulaştı. SEC, ETH stake etmenin menkul kıymet, yatırım sözleşmesi olmayacağını açıkladı.

CLARITY Yasası Ekim ayında yürürlüğe girecek

Yasası Ekim ayında yürürlüğe girecek Borsalarda Ethereum tüm zamanların en düşük seviyesinde. (arz sıkışıklığı)

GENIUS’u ekleyebiliriz örneğin. Çoğu Ethereum ağında olan stablecoinlerin daha fazla büyümesinin önünü açan muhteşem yasa. Veya bu listede Eylül ayında başlayacak faiz indirimleri de yok. Ya da ABD’nin kripto stoku girişimde ETH’nin olduğu gerçeği. Trilyon dolarlık devlerin Ethereum ağındaki projeleri, l2 çözümleri ve diğerleri de listede değil. Yani ETH yükselişi 2021 yılındaki hype’ın ötesinde daha uzun vadede sonuçlarını göreceğimiz büyük gelişmelerin tesiri altında tetikleniyor. Yani 5 bin dolar 8 bin dolar o kadar da hayal olmayabilir.

Altcoin Boğası ve Olacaklar

ETH yükselişi normal şartlarda devam edecek. Kolayca anormal şartlara dönebiliriz çünkü Trump’ın tarzı böyle. Cuma günü Putin’in gırtlağına yapışıp Alaska’dan Beyaz Saray’a dönmeyeceğini garantisi yok. Veya yarın sabah Çin’e ek yüzde 100 vergi açıklamayacağının. Bu yüzden normal şartlarda tanımını iyi anlamalıyız. Haber akışını sıkı takip etmeliyiz ki “bu kadar iyi gelişmeye rağmen nasıl böylesi düşüş oldu” demek yerine şartlara hızla ayak uydurabilelim. Bu yüzden CryptoAppsy uygulamasının kripto para haberler sekmesini daha aktif kullanmanızı tavsiye ederim.

Olayın ciddiyetini anlamanız için şöyle bir bilgi paylaşayım. Hali hazırda 64 kripto hazine şirketinin rezervinde 16 milyar doları aşkın ETH var. Toplam rezerv 3,5 milyonu aştı. Ve sadece dün 1 milyar dolarlık ETF girişi gördük. ETF rezervleri halka açık kripto rezerv şirketlerinin varlıklarının haricinde bu girişleri görüyor. Daha da önemlisi Cuma günü 5 milyar dolar, bugün 24,5 milyar dolarlık yeni ETH alımı için 2 şirket hisse satışı başvurusunda bulundu. Tek başına iki şirket 30 milyar dolarlık ek varlık alacak ve 64 şirketin toplam varlığı 46 milyar dolara sıçrayacak. Büyüme hızına bakar mısınız? ETH ETF’lerindeki toplam varlık 27,6 milyar dolar seviyesinde yani 43 milyar dolarlık toplam kurumsal ETH tutuluyor. ETF ve rezerv şirketlerinde. Yeni alımlarla kısa sürede rakam (o süre zarfındaki ETH ETF büyümesinin 0 olduğunu varsayarsak bile) 73 milyar doları aşıyor. Bu çılgınca bir şey.

Bir güzel haber de ETHBTC paritesinden gelsin.

0,0375 seviyesi yazı hazırlandığı sırada aşıldı. Yani direnç geçildi ve artık hedef 0,04 dolar. 250 gün sonra düşüşün ivme kazandığı bölgeye geri dönüldü üstelik BTC o günlerde gördüğü seviyelerin çok üzerinde. Eğer ikinci direnç de aşılırsa 0,046 ve 0,058BTC aralığı hedeflenecek. Bu aralığı tepesine ulaşıldığında BTC mevcut fiyatında kalırsa ETH dolar paritesinde yeni ATH seviyesine ulaşmış 6 bin dolara dayanmış olacak.

2021 yılındaki 0,089BTCl’lik zirveye ulaşıldığındaysa ETH 9.600 doları görecek. Tüm bunlar altcoin boğası için şartların neden müsait olduğunu gösteriyor ve umalım ki piyasa biraz “normal şartlarda” ilerleme imkanına kavuşsun ve yeni saçmalıklar görmeyelim.