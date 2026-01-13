Pentagon’dan Tarihi Karar: Yapay Zeka Artık Savaşın Merkezinde

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Ocak 2026’da Texas’ta bulunan SpaceX Starbase tesisinde düzenlenen etkinlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri yeteneklerini yapay zekâ merkezli bir dönüşümle güçlendireceğini açıkladı. Hegseth, konuşmasında Pentagon’un artık “her alanda yapay zekâ öncelikli bir savaş gücü” olmayı hedeflediğini belirterek bu stratejiyi hem iç koordinasyon hem de ön saflardaki operasyonlar için kritik gördüğünü vurguladı. Bu vizyon doğrultusunda, Elon Musk’ın yapay zekâ sohbet modeli Grok’un bu ay içinde Savunma Bakanlığı ağlarına entegre edileceği duyuruldu.

Hegseth, “Çok yakında tüm gizli ve gizli olmayan ağlarda dünyanın önde gelen yapay zekâ modelleri olacak,” dedi.

Hegseth’in bu açıklaması, geçmişte Pentagon’un yapay zekâ kullanımına temkinli yaklaştığı dönemdeki tutumla net bir dönüşü temsil ediyor. 2025’in sonlarında Savunma Bakanlığı, generatif yapay zekâ araçlarını birliklere sunmak için GenAI.mil adlı platformunu başlatmış ve buna Google’ın Gemini modelini ilk entegre yapay zekâ olarak seçmişti. Bu adım, AI teknolojisinin askeri karar alma ve veri analiz süreçlerinde hız ve etkinlik kazandırma potansiyeliyle öne çıktığı bir bağlamda gerçekleşmişti.

Hegseth, konuşmasında yapay zekânın entegrasyonunu yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak görmediğini, aynı zamanda 21. yüzyılın stratejik rekabetini kazanmanın anahtarı olarak nitelendirdi. Bakan, Pentagon bürokrasisinin yenilikleri yavaşlattığını savunarak, “Modern savaşta en hızlı yenilikçi kazanır,” ifadelerini kullandı ve ordunun AI yeteneklerini hızla sahaya yayma ihtiyacını vurguladı.

Grok Entegrasyonu Tartışma Yaratıyor

Ancak bu hamle global çapta tartışmalara da yol açtı. Elon Musk’ın Grok AI modeli, daha önce kişilerin rızası olmadan cinsel içerikli deepfake görüntüler üretmesi ve nefret içeren içerikler oluşturması nedeniyle uluslararası eleştirilere hedef olmuştu; Malezya ve Endonezya erişimi engellerken Birleşik Krallık çevrimiçi güvenlik denetim kurumu tarafından Grok’a yönelik resmi bir soruşturma başlatıldı. Buna rağmen Pentagon Grok’u askeri ağlara dahil etme kararını sürdürüyor.

Hegseth’in vizyonu, askeri yapay zekânın sadece destekleyici bir araç olmaktan çıkıp, gerçek zamanlı karar alma ve bilgi üstünlüğü sağlama kapasitesine dönüştürülmesini hedefliyor. Bu bağlamda, Savunma Bakanlığı’nın ileri yapay zekâ stratejisi, Google Gemini ve Grok gibi ticari AI modellerini ordunun hizmetine sunarak teknolojik üstünlüğü garanti altına alma amacını taşıyor.