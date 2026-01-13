BITCOIN (BTC)

Son Dakika: ABD Dışişlerinden İran Açıklaması “HEMEN” – BTC 96.000 Dolar Oldu

Özet

  • ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD vatandaşları hemen İran'ı terk etmeli.
  • BTC 96.000 $'ı aştı.
  • Trump: Şimdi İran'daki duruma bakacağım, İran aklımda. Beyaz Saray'a dönüyorum, İran'ı inceleyeceğim.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Bitcoin fiyatı gerilimin ortasında 94.500 dolara dayandıktan sonra günlük zirve etrafında oyalanmaya devam ediyor. ABD Dışişleri önemli bir uyarı yayınladı ve Trump yaklaşan büyük bir şeyin sinyalini veriyor. Kripto paraların şaşırtıcı biçimde daha büyük zirveler yapması önümüzdeki saatlerde volatilitenin artacağına işaret ediyor.

İran Son Dakika

Trump son 24 saatte iki kez “direnin yardım gelecek” açıklamasında bulundu. Daha günler önce Maduro’yu ülkesinden kaçıran ABD’nin İran konusunda yapacaklarını kestirmek zor. Şimdiyse ABD yeni bir açıklama yayınladı ve buna rağmen BTC yükseliyor. Bazıları yaklaşan savaş nedeniyle İranlı zenginlerin BTC’ye akın ettiğini düşünse de USDT daha güvenli bir liman ancak dondurulma riski var. Buna rağmen Rusya-Ukrayna geriliminde yükseliş yerine düşüş görmüştük belki yarınki Yüksek Mahkeme kararı sızmıştır?

ABD Dışişleri Bakanlığı “ABD vatandaşları hemen İran’ı terk etmeli” uyarısında bulundu ve Trump şunları söyledi;

“Şimdi İran’daki duruma bakacağım, İran aklımda. Beyaz Saray’a dönüyorum, İran’ı inceleyeceğim.

İran’daki ölü sayısına ilişkin kesin rakamları kısa süre içinde alacağız. İran’daki protestocuların ölü sayısına göre hareket edeceğim. İran daha iyi davranmalı. İran konusunda müttefiklerle istişare halindeyim.

JPMorgan CEO’su Dimon yanılıyor, faiz oranlarını düşürmeliyiz. Çin pazarlarını ABD mallarına açabileceğimizi düşünüyorum.”

