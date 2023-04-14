Milyar dolarlık fon yöneten Perkins kripto paralarla alakalı heyecan verici açıklamalarda bulundu. Neler olacak? Bu sorunun cevabını soracak çok fazla insan var. Ancak hedefine ulaşma ihtimali yüksek en iyi tahminleri genelde geçmişte başarılı stratejiler oluşturan isimler verir. Evet, milyar dolarlık fon yöneten insanları başarılı kabul edebiliriz.
Yeni bir Real Vision röportajında, 1,3 milyar dolarlık bir yatırım fonunu yöneten Perkins, stablecoinlerin gerçek dünyadaki kullanım durumu potansiyeline değindi. Perkins, ABD dolarına sabitlenmiş bu kripto paraların ABD dolarını rezerv para birimi olarak koruyabileceğini ve üçüncü dünya ülkelerinde dolara erişimi iyileştirebileceğini söylüyor. Yüksek enflasyonla mücadele eden, dövize erişimi sınırlı, kur canavarıyla mücadele eden ülkelerde pek enteresan olmamakla birlikte kripto paralara yoğun ilgi görüyoruz. Örneğin Arjantin hem stablecoinler (örneğin Tether) hem de kripto paralar yoğun biçimde kullanılıyor. Yani erişimin kolaylaşıyor olması talebi direkt olarak artırıyor. Bunu yaşayarak net olarak görüyoruz. Peki Perkins neler söyledi?
“Bence ABD dolarını rezerv para birimi olarak devam ettirmek istiyorsanız, stablecoinlere yönelmelisiniz. Gelişmekte olan bir dünyada, Afrika’da, Venezuela’da oturuyorsanız, gerçekten hangi varlıkları elinizde tutmak istersiniz? Muhtemelen dolar.”
Peki 7,2 trilyon dolarlık fırsat nerede? Perkins stabilcoinlerin, günde yaklaşık 7,2 trilyon dolar değerinde işlemin yapıldığı FX piyasalarında alım satım işlemlerinin riskini azaltabileceğini söylüyor. Stablecoin şirketlerinin büyümesi kripto endüstrisine de fayda sağlayacağı için bu anlatı diğer altcoinler ve Bitcoin için de kulağa hoş geliyor.
“Elinizde tuttuğunuz varlıkların faydalı olduğundan ve fayda sağladığından emin olmak istiyorsunuz. Kripto çoğu zaman fayda sağlamadaki başarısızlığı nedeniyle eleştirilir. Stabilcoinler, kripto para teknolojisinin en faydalı uygulamalarından biri olarak karşınızda duruyor. FX piyasalarında günde 7,2 trilyon dolarlık işlem yapılıyor. Bu işlemlerin gerçekleşmesi bazen sonsuza kadar sürüyormuş gibi geliyor, sanki Yen ile işlem yapmaya çalışıyormuşsunuz gibi. Benim için para birimlerini dünyadaki herhangi biriyle anında takas edebilmek riski ortadan kaldırıyor. Herstatt riskini ortadan kaldırıyor. Bakın stablecoinler inanılmaz bir fayda sağlıyor, inanılmaz bir fırsat, harika bir iş fırsatı, aynı zamanda harika bir ulusal güvenlik aracı inanıyorum ve umuyorum bu konuda doğru adımlar atarız”.