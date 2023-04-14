Kripto paralar birçok işi daha da kolaylaştırıyor. Milyar dolarlık fon yöneten isim bunlardan sadece birine değindi.

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Milyar dolarlık fon yöneten Perkins kripto paralarla alakalı heyecan verici açıklamalarda bulundu. Neler olacak? Bu sorunun cevabını soracak çok fazla insan var. Ancak hedefine ulaşma ihtimali yüksek en iyi tahminleri genelde geçmişte başarılı stratejiler oluşturan isimler verir. Evet, milyar dolarlık fon yöneten insanları başarılı kabul edebiliriz.

Kripto Paraların Geleceği

Yeni bir Real Vision röportajında, 1,3 milyar dolarlık bir yatırım fonunu yöneten Perkins, stablecoinlerin gerçek dünyadaki kullanım durumu potansiyeline değindi. Perkins, ABD dolarına sabitlenmiş bu kripto paraların ABD dolarını rezerv para birimi olarak koruyabileceğini ve üçüncü dünya ülkelerinde dolara erişimi iyileştirebileceğini söylüyor. Yüksek enflasyonla mücadele eden, dövize erişimi sınırlı, kur canavarıyla mücadele eden ülkelerde pek enteresan olmamakla birlikte kripto paralara yoğun ilgi görüyoruz. Örneğin Arjantin hem stablecoinler (örneğin Tether) hem de kripto paralar yoğun biçimde kullanılıyor. Yani erişimin kolaylaşıyor olması talebi direkt olarak artırıyor. Bunu yaşayarak net olarak görüyoruz. Peki Perkins neler söyledi?

“Bence ABD dolarını rezerv para birimi olarak devam ettirmek istiyorsanız, stablecoinlere yönelmelisiniz. Gelişmekte olan bir dünyada, Afrika’da, Venezuela’da oturuyorsanız, gerçekten hangi varlıkları elinizde tutmak istersiniz? Muhtemelen dolar.”

Trilyon Dolarlık Fırsat

Peki 7,2 trilyon dolarlık fırsat nerede? Perkins stabilcoinlerin, günde yaklaşık 7,2 trilyon dolar değerinde işlemin yapıldığı FX piyasalarında alım satım işlemlerinin riskini azaltabileceğini söylüyor. Stablecoin şirketlerinin büyümesi kripto endüstrisine de fayda sağlayacağı için bu anlatı diğer altcoinler ve Bitcoin için de kulağa hoş geliyor.