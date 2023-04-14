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Ünlü Kripto Trader: Dogecoin (DOGE) Uyandı! Kısa Vade DOGE Fiyat Hedefini Paylaştı!

Doge Coin yatırımcıları için sıradaki hedef neresi? Yükseliş devam edecek mi?
01:56
14 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elon Musk’ın desteğiyle 2021 yılından bu yana devasa ralliler yaşayan meme coin kralı yeniden hareketlendi. Ünlü milyarder büyük kitleleri etkilemeyi seviyor ve o eğlenirken insanlar para kazanıyor veya kaybediyor. Bu kripto paralara özgü de değil. 2021 yılındaki GameStop efsanesini hatırlayanlar kritik direncin Musk’ın paylaşımıyla nasıl paramparça edildiğini henüz unutmadı.

Dogecoin Yükselecek Mi?

Yarım milyondan fazla yatırımcı tarafından takip edilen Kaleo takma isimli kripto trader meme coin fiyatının %15 oranında yükseleceğini söyledi. Kaleo geçtiğimiz yılın sonunda birçok uzman daha büyük düşüşler beklerken artık piyasanın yükselmeye başlayacağından bahsetmişti. Popüler kripto boğası kısa süre önce şunu yazdı;

“DOGE uyanıyor.”

Doge Coin fiyatının 0,0815 dolarda dibi gördüğünü yazan isim etkileyici bir grafik paylaştı. Onun grafiği DOGE’nin azalan üçgen formasyonundan yukarı doğru kırıldığını gösteriyor. Ona göre dip bölgeden bir sıçrama görmeliyiz.

DOGE Fiyat Tahmini

Azalan üçgen formasyonu yükseliş eğiliminin tersine döndüğünü söyler ancak Kale bir şarta bağlı olarak fiyatın 0,1 dolara ulaşabileceğinden bahsediyor. Twitter logosu eski haline döndükten sonra DOGE yatırımcıları büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak dip desteğin başarıyla savunulmuş olması daha fazla yükseliş anlatısını destekliyor.

“Yine de buradan hızlı bir sıçrama için hazır görünüyor. Çizginin hemen üstüne çık ve 0,1 dolara geri dön”.

Elon Musk, Twitter’ın simgesini DOGE logosuyla değiştirdiğinde DOGE %30’dan fazla artış göstererek 0,1 dolara ulaşmıştı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,087 dolarda bulunuyor. Güne %7 yükselişle devam eden meme coin kralı halen yatırımcıların vazgeçilmezi. Özellikle yüksek kazanç hedefleyen yatırımcılar DOGE gibi spekülatif altcoinlere çok daha fazla ilgi gösteriyor. Artan ilgi her zaman yükseliş getirmese de Elon Musk’ın yaptığı paylaşımlar güzel satış fırsatları verebiliyor. Bunun son örneğini dün erken saatlerde son dakika olarak paylaşmıştık. Muzip milyarderin yaptığı 1 milyon Dogecoin ödüllü paylaşım onun DOGE’ye olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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