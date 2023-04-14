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Kripto para işlemlerini de destekleyen Cash App dünya genelinde 70 milyona yakın kullanıcıya hizmet veriyor. Milyarlarca dolarlık işleme aracılık eden uygulama Bob Lee tarafından başlatıldı. Ancak kurucusu kısa süre önce bir cinayete kurban gitti. Peki ölümünün sorumlusu kimdi? İşte son gelişmeler.

Cash App Kurucusu Öldü

San Francisco Polis Departmanı, Cash App‘in kurucusu Bob Lee’nin 4 Nisan’da bıçaklanmasıyla ilgili olarak Nima Momeni adlı bir teknoloji yöneticisini tutukladı. Saatler önce düzenlenen basın toplantısında SFPD, San Francisco ve körfezin karşısındaki Emeryville’de arama ve tutuklama emirlerinin çıkarılmasının ardından Momeni’nin gözaltına alındığını duyurdu. Kripto paralarla da bağlantılı olan Bob Lee tanıdığı biri tarafından öldürülmüştü.

Polis şefi Bill Scott “kanıtlar Momeni ve Lee’nin birbirlerini tanıdıklarını gösteriyor” dedi ancak bıçaklamanın nedeni hakkında yorum yapmadı ve davanın henüz kapanmadığını sözlerine ekledi. Teknoloji dünyasında mobil ödeme hizmeti Cash App’i yaratmasıyla tanınan Lee’nin ölümü, kripto alanındaki birçok kişi arasında şok dalgaları yarattı. Lee’nin Momeni’yi tanıdığına dair haberler, bazı medya kuruluşlarının San Francisco’yu “suç dolu” bir şehir olarak göstermesine rağmen, saldırının rastgele olmadığını gösteriyor.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed davayı bir cinayet olarak nitelendirdi.

Kripto Para Mikserleri

Peki bunun konuyla ne alakası var? Blockchain herkes tarafından izlenebilir ve cüzdan adresiniz ifşa olduğunda insanlar sizin ne kadar varlığa sahip olduğunuzu bilir. Gerçek dünyadaki kimliğinizle sahip olduğunuz kripto cüzdanın eşleştirilmesi birçok riski de beraberinde getirir. Son birkaç yılda sahip olduğu kripto parayı gasp etmek için Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde insanların saldırıya uğradığını gördük. Gelecekte eğer Web3 ile yeni bir internet çağına gireceksek “”Houston, Bir sorunumuz var!” ve bunu aşmalıyız.

Evinize pizza söylediğinizi hayal edin, kripto cüzdanınızdan ödeme yaptınız ve gelen kurye, siparişi verdiğiniz dükkan adresinizi (örneğin ETH cüzdanınızı) Etherscan üzerinden kontrol etti. On milyonlarca dolarınız olduğunu gördü. Sizi rehin alıp tüm parayı kendine transfer etmesi sadece birkaç dakika sürecektir. Cüzdana erişiminiz olduğunu biliyor ve sadece birkaç dakika içinde tüm servetinizi transfer etmeniz mümkün. Bu tıpkı kapıyı açtığınızda gelen kuryenin veya herhangi birini üstünüzde elmas ve altından bir elbiseyle karşılamaya benziyor. Tek fark gelecek kişi sizin kapıyı üstünüzde bir servetle açacağınızı biliyor olmasıdır.

Kripto para mikserleri sizin asıl birikiminizi tuttuğunuz cüzdanınızla işlem cüzdanınız arasındaki bağlantıyı gizler. Örneğin aylık harcamalarınız için ikinci bir cüzdan açarsınız ve ana hesabınızdan kripto mikseri aracılığıyla buraya yeterince para gönderirsiniz. Başkaları cüzdanınızı kontrol ettiğinde sınırlı bir bakiye görür. Fakat bugün ABD, kripto para mikserlerinin ağırlıklı olarak dolandırıcılar ve siber saldırganlar tarafından kullanıldığını (bu konuda haklılar) gerekçe göstererek onu (bu konuda haklı değiller) yasaklıyorlar.

Lee, kripto serveti yüzünden öldürülmüş olabilir veya olmayabilir. Ancak gelecekte bunu göreceğiz. O halde bir çözüme ihtiyacımız var.