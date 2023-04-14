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Kral kripto para birimi ve en büyük altcoin bugün gecenin ilerleyen saatlerinde aniden yükselişe geçti. Fiyat 30.800 doları aştı. Bitcoin (BTC) son gelen ABD ÜFE ve TÜFE verilerinin ardından Fed’in gevşeyeceğine dair iyimserliğin ortasında yükselişini sürdürüyor. Birçok altcoin güne çift haneli yükselişle devam ediyor.

Bitcoin ve ETH Neden Yükseliyor?

Bitcoin fiyatı uzun bir aranın ardından 30.900 dolar sınırına dayandı. ETH ise aylar sonra 2022 Mayıs ayında gördüğü 2.100 dolar seviyesine yükseldi. Kral kripto para birimi günlük kapanışın ardından hızla yükselmeye başladı. Fiyat Türkiye saatiyle 03:30’da 30.700 doları aştı, yazı hazırlandığı sırada BTC 30.790 dolardan alıcı buluyor. Gün içinde ise 30.893 dolara kadar yükseldi. Özellikle ABD merkezli borsalarda artan talep fiyat yükselişini desteklemiş görünüyor. Ethereum ise PoS geçişinin son adımı olan Shapella yükseltmesiyle birlikte 2.000 doları aşmıştı. Bugün gelen yoğun alım talebi nedeniyle BTC paritesinde %9’a yakın kazanç elde eden ETH güne dolar bazlı %11’lik artışla devam ediyor.

14 Nisan Cuma sabahına muhtemelen Türkiye’deki kripto para yatırımcıları daha mutlu uyanacak çünkü altcoinlerin genelinde de yükseliş sürüyor. ID, ARB ve RDNT gibi altcoinler %20’nin üzerinde fiyat artışı yaşadı.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Birçok uzman piyasadaki pozitif havanın devam etmesi halinde fiyatın 32.000 doları aşmasını bekliyor. Mayıs başında yapılacak Fed toplantısına kadar piyasaları büyük ölçüde etkilemesi beklenen yeni bir veri yok. Bu durum yatırımcılardaki risk iştahını artırdı. Kısa vadede 30.593 dolar üzerinde tutunan Bitcoin fiyatının 32.422 ve 33.600 hedeflerinin ardından 40.000 dolara ulaşması imkansız görünmüyor. Geçtiğimiz yıl bu bölgeden hızla düşen fiyat alanı yeterli yatırımcı ilgisiyle aynı hızda geri kazanılabilir.

Kripto paraların kümülatif değeri 1,3 trilyon doları hedefliyor, Bitcoin piyasa hakimiyeti ise 46,4 seviyesinde. Altcoinler arasında bugün yükseliş uyarısında bulunduğumuz ARB Token 1,6 hedefine yakın bölgede alıcı buluyor.

Dikkat çeken altcoinler şunlar;

ARB Token %30,2

%30,2 WOO %17,32

RPL %15,61

OP %12

LDO %12

RPL ve LDO son ETH yükselişinden destek bulduğu için çift haneli artış yaşadı. Artık ETH doğrulayıcıları diledikleri zaman bakiyelerini çekebileceği için stake platformları (32 ETH varlığı olmayanların katılabildiği) için ilginin artması bekleniyordu. Bu durum doğal olarak fiyat artışını da beraberinde getirdi. Elbette her düşüşün ve yükselişin sonu var. Yatırımcıların ilerleyen saat veya günlerde ara düzelmelere karşı hazırlıklı olması menfaatinedir.