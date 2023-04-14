2022'nin Ağustos ayından bu yana ilk kez 2 bin doları geçen Ethereum (ETH) için sırada ne var? İşte detaylar.

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Dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum (ETH), kripto para piyasasındaki güçlü yükselişin ortasında son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükselerek 2 bin 100 doları geçti. Yükseliş, Ethereum Blockchain’inin güç göstermeye devam etmesiyle birlikte Shanghai güncellemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından geldi. Ethereum fiyatı, 2022’nin Ağustos ayından beri ilk kez 2 bin doları geçti. ETH fiyatının haftalık zaman dilimindeki kazanımlarını yüzde 12’nin üzerine çıkarmasıyla birlikte yatırımcıların aklındaki soru bundan sonra ne olacağı. Bunu anlamak için Ethereum’da hem ayı hem de boğa senaryolarına bakmak gerekiyor.

Ethereum için Ayı Senaryosu

On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Santiment, ETH için popüler MVRV oranına (Piyasa Değeri/Gerçekleşmiş Değer) dikkat çekerek önemli bulgular ortaya koydu. MVRV skorunun yüzde 15 veya daha fazla olmasının bir düzeltme ihtimali için uyarı işareti olduğunu belirten Santiment, şu anda Ethereum’un MVRV puanının yüzde 9,95’te olduğunu bildirdi. MVRV skorunun yüzde 0’ın üzerinde olması düşüş riskine işaret ediyor olsa da mevcut skor çok endişe verici bir seviyede değil. Öte yandan, 365 günlük MVRV puanı yüzde 29 ile 2021’in Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyede.

Ayrıca, Ethereum için kâr ve zarar işlem oranında güçlü bir artış var. Santiment, yayımladığı Ethereum raporunda şu notu düştü:

Bugün kârda olan işlem sayısı zararda olan işlem sayısından 2,59 kat daha fazla. Bu oran, küçük bir düzeltmenin yaşandığı 20 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek oran. Bunu kısa vadede bir düşüş sinyali olarak yorumluyoruz, çünkü bu yoğun kârlılık olduğu dönemlerde fiyat geçici olarak düşmüştür.

Köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdan adreslerinde, yani 10 ila 100 bin arasında herhangi bir miktarda ETH tutan cüzdan adreslerine bakıldığında iki yatırımcı grubu tarafından tutulan ETH miktarının geçtiğimiz ay boyunca azaldığı görülüyor. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor ve düşüş sinyali veriyor.

Ethereum için Boğa Senaryosu

Öte yandan kripto para borsalarında tutulan toplam ETH sayısı düşmeye devam ederken, stake edilen toplam ETH miktarı da artıyor. Popüler kripto para analisti Lark Davis, bu iki faktöre işaret ederek Ethereum’da yükseliş beklediğini söyledi:

Şu anda borsalardaki ETH miktarı 18.05 milyon, stake edilen ETH miktarı ise 8.15 milyon. Şu anda ETH’nin yüzde 16’sı stake edilmiş durumda ve bu SOL ya da ADA gibi diğer kripto paralara kıyasla oldukça düşük bir rakam. ETH stake etme oranı iki katına çıkarak yüzde 32’ye ulaşacak olursa kripto para borsalarındaki HER BİR ETH’nin satın alınması gerekecek. Bu kesinlikle bir boğa sinyali.

Ethereum Shanghai güncellemesinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından bazı yatırımcılarının stake ettikleri ETH’leri çektikleri ya da çekmek için sıraya soktukları görüldü. Bu durum özellikle, kısa bir süre önce stake hizmeti sunduğu için SEC’in dava açtığı ve 30 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalan Kraken gibi kripto para borsaları için geçerli.