Ünlü milyarder Elon Musk, attığı tweet'ler ile kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Musk, son olarak attığı bir tweet ile popüler altcoin'i uçurdu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü milyarder Elon Musk, attığı tweet’ler ile kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Musk, son olarak attığı bir tweet ile popüler altcoin’ler arasında yer alan Aptos’un (APT) yüzde 16’nın üzerinde yükselmesine neden oldu.

“AI APT OTT!” Tweet’i Yükselişi Getirdi

Elon Musk, attığı şifreli tweet’leri ile kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Ünlü milyarder son olarak “AI APT OTT!” tweet’i ile popüler altcoin projeler arasında yer alan Aptos‘un yerel varlığı APT’nin fiyatının hızla yükselmesine neden oldu.

APT fiyatı, Musk’ın şifreli tweet’inin ardından yüzde 16’nın üzerinde yükselerek 12,70 dolardan 13,35 dolara çıktı. Ünlü milyarderin tweet’i sonrası altcoin’in işlem hacmini de uçtu. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre APT’nin işlem hacmi kısa süre içinde yüzde 200’e yakın artışla 560.3 milyon dolara çıktı.

Aptos ağının yerel varlığı APT, 30 Ocak 2023 tarihinde 19,90 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Popüler altcoin, güncel fiyatlarla ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 32,75 altında fiyatlanıyor.

Aptos Nedir?

Aptos, kendini Web3 kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayan ürünler ve uygulamalar geliştirmeye adamış bir platform olarak tanımlanıyor. Başarılı teknik uzmanlardan oluştuğu ifade edilen ekip, merkeziyetsizliğin faydalarını kitlelere ulaştırmak için daha iyi ağ araçları ve sorunsuz kullanılabilirlik oluşturmayı hedefliyor.

Aptos, Blockchain alanında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için ölçeklenebilirlik, güvenlik, güvenilirlik gibi temel ilkeleri doğrultusunda kullanıcılara Aptos Blockchain’ini sunuyor. Aptos Blockchain’i son üç yılda dünya çapında 350’den fazla geliştirici tarafından geliştirildi. Fikir birliği, akıllı sözleşme tasarımı, sistem güvenliği, performans ve merkeziyetsizlikte yeni ve özgün yenilikler sunmayı hedefleyen proje, tüm bu teknolojilerin birleşimini Web3’ü kitlelere ulaştırmak için temel bir yapı taşı sağlamak üzere hareket ediyor.