Okuma Süresi: 2 Dakika

Arbitrum (ARB), sürpriz şekilde yükselişe geçerek fiyat grafiği üzerinde dev bir yeşil mum çubuğu yaktı. Altcoin’in fiyatı yüzde 28’in üzerinde yükselişle 1,21 dolardan 1,56 dolara kadar çıktı.

ARB’nin Yükselişi

ARB, bir Ethereum ölçeklendirme çözümü olan Arbitrum’un yönetişim token’ıdır. DeFi veri platformu DefiLlama’ya göre Arbitrum, 2.31 milyar dolarlık kilitli toplam değeri (TVL) ile dördüncü en büyük DeFi Blockchain’i pozisyonunda.

Kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte yükselişe geçen ancak çok daha sert şekilde yükselen ARB için yükselişi tetikleyebilecek en yakın haber akışı Binance‘den geldi. Binance, kısa süre önce ARB/RUB işlem çiftini alım satıma açacağını duyurdu. ARB/RUB işlem çiftinde alım satım işlemleri bugün TSİ 11.00’da başlayacak. ARB/RUB işlem çiftinin alım satıma açılmasının ardından daha fazla yatırımcının, özellikle de Rus yatırımcıların Arbitrum’a daha kolay bir şekilde ulaşması bekleniyor.

ARB fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 28,47 yükselişle 1,56 dolardan işlem görüyor. Veriler altcoin‘in son 7 günde yüzde 16’nın üzerinde yükseldiğini gösteriyor.

Arbitrum Nedir?

Ethereum ağı, merkeziyetsiz, güvenilir, birçok kripto geliştiricisinin aşina olduğu bir programlama dilinde yazılmış akıllı sözleşmeleri destekleyen ve gelişen bir merkeziyetsiz finans (DeFi) endüstrisine ev sahipliği yapan çok şey sunuyor. Bununla birlikte, Ethereum aynı zamanda yavaş ve kullanımı pahalı ve kullanıcılar başka bir Blockchain’e (Solana, Fantom veya Avalanche gibi) geçmeyi tercih etmedikçe veya planlanan Ethereum yükseltmeleri önümüzdeki birkaç yıl içinde işleri hızlandırana kadar böyle kalacak.

Tüm dünya Ethereum’u beklerken üçüncü bir çözüm ortaya çıktı: ölçeklendirme çözümleri. Bunlar, işleri hızlandırmak için bir Blockchain’in, bu durumda Ethereum’un temel katmanının üzerine oturan yazılım parçalarıdır. Arbitrum böyle bir ölçeklendirme çözümüdür ve Ethereum kullanıcılarının işlemlerini tamamlamaları için popüler bir ağ haline gelmiştir.

Arbitrum’un kullanımı ucuz ve hızlıdır ve tüm işlem bilgilerini ana Ethereum Blockchain‘ine geri iletir. Ethereum saniyede yalnızca 14 işlem gerçekleştirirken, Arbitrum saniyede 40 bin işlem gerçekleştirebileceğini öne sürüyor. Ethereum’da işlemlerin gerçekleştirilmesi için 3-4 dolardan fazla işlem ücreti ödemek gerekirken, Arbitrum’da birkaç cent ödemek yeterli oluyor.