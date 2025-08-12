ALTCOIN

Son Dakika: 12 Ağustos Kripto Para Listeleme Duyurusu

Özet

  • WalletConnect Token (WCT), Coinbase listeleme yol haritasına eklendi.
  • WalletConnect cüzdanlar ve merkezi olmayan uygulamalar (DApps) arasında güvenli iletişim hizmeti veriyor.
  • WCT Coin yüzde 11 arttı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin $118,514.48 fiyatı 119 bin doların üzerinde ve altcoinler yüzde 5’i aşan kazançlarıyla yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Kripto para borsaları yeni listelemelere devam ediyor. Hacimler artarken yeni kripto paraların borsa müşterilerine sunulması platformlar için kazanç anlamına gelir. Peki biraz önceki kripto para listeleme duyurusu hangi altcoin için geldi?

Kripto Para Listeleme Duyurusu

12 Ağustos 21:53’te Coinbase resmi hesabından WalletConnect Token (WCT)’ın listeleme yol haritasına eklendiği müjdesi paylaşıldı. Son yol haritasına eklenen altcoinlerin saatler, günler içinde listelendiğini gördüğümüz için yarın bu saatlerde WCT Token’in aynı kaderi yaşaması muhtemel. Genelde yol haritasına giren altcoinler 1 haftaya kadar listeleniyor.

Volatiliteyi azaltmak için listeleyeceği altcoinleri önceden duyuran Coinbase böylece şeffaflığı da artırmış oluyor. Eğer listelenmesine kesin karar verilen bir altcoin değilse WalletConnect Token (WCT) için daha fazla inceleme olacak ve sonrasında nihai karar verilecek. Bugünlerde yol haritasına genelde listelenmesine karar verilen altcoinler formaliteden eklendiği için iyimser olabiliriz.

Reown tarafından geliştirilen bu proje isminden anlaşılacağı üzere cüzdanlar ve merkezi olmayan uygulamalar arasında güvenli ilişim sağlayan bir protokoldür.

Duyuruyla birlikte altcoin %11 yükseldi ve 0,3649 dolara ulaştı.

