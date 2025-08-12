Teknik Analiz

Analistler Yorumladı: Fartcoin, Chainlink (LINK) ve Dogecoin (DOGE)

  • Martinez LINK Coin için 29 ve 46 dolar zirvelerini hedefliyor.
  • DOGE grafiğindeki boğa bayrağı 0,27 dolara işaret ediyor.
  • Sherpa Fartcoin fiyatının kısa vadede 1,12 ve 1,33 dolara ulaşabileceğini düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
12 Ağustos Salı günündeyiz ve kripto paralar için hava fazlasıyla güzel. ETH 4.500 dolar sınırına dayandı. Birazdan aşabilir ve 4.400 dolar üzerinde devam eden kapanışlar daha büyük bir ralli için yatırımcıları heyecanlandırıyor. Yıllardır altcoin yatırımcıları için ihtiyaç duyulan şeyin bu ETH rallisi olduğundan bahsediyorduk. Nihayet başladı. Peki analistlerin bugünkü Fartcoin, Chainlink $21.18 ve Dogecoin $0.221168 tahminleri ne yönde?

Dogecoin (DOGE) ve Chainlink (LINK)Fartcoin Fiyat Tahmini

ETH yeni yıllık zirvesine 4.500 dolarda ulaştı ve tüm zamanların rekoruna koşuyor. Beklenen de buydu ve şimdi fiyat keşfi aşaması başlamalı. Bu dönem ETH fiyatının yeni tarihi zirvelerini oluşturduğu süreci temsil edecek. Eğer ani ve hızlı bir düşüş süreci görmezsek altcoin boğası için umutlanmanın vakti geldi diyebiliriz.

Ali Martinez yaklaşık 1 saat önceki piyasa değerlendirmesinde Chainlink ve Dogecoin’i gündemine aldı. Analist LINK Coin için net konuştu.

Chainlink (LINK) için bir sonraki hedefler 29 dolar ve 46 dolar.”

Dogecoin için de yukarıdaki grafiği paylaşan analist boğa bayrağı oluşumuna dikkat çekti. Bu formasyon saatlik grafikte DOGE fiyatının 0,27 doları test edebileceğini gösteriyor. Eğer BTC 120 bin doları desteğe çevirebilir ve ETH yeni rekor arayışlarını sürdürürse 0,75 dolar DOGE için iyimser döngü zirvesi olabilir.

Fartcoin Fiyat Tahmini

Altcoin Sherpa’nın sürekli izlediği altcoinlerden biri ve biraz önce yeni değerlendirmesini paylaştı. Yazı hazırlandığı sırada Beyaz Saray Trump’ın Powell’a dava açmayı düşündüğünden bahsetti. Beyaz Saray işgücü verileriyle ilgili tartışmaların ardından bu rakamların elde edildiği yöntemlere bakıldığından da bahsetti. Şu dakikalarda açıklama devam ediyor.

Fartcoin’e dönersek 17 saat önce Sherpa şunu söylemişti.

“Fartcoin bugün şiddetli bir geri çekilme yaşadı; bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum. Yine de, burasının satış için uygun bir yer olduğunu düşünmüyorum. 200 günlük EMA hala burada, tüm hareketin 0,50 fib seviyesi; S/R seviyesi. Bu civarda daha fazla dalgalanma ve ardından tekrar yükseliş bekliyorum. Hala bu pozisyonda ağır ağır hareket ediyorum.”

Bugün ise yukarıdaki grafiği paylaşarak sıçrama konusunda haklı çıktığının altını çizdi. Analist kısa vadede 1,12 ve 1,33 dolar seviyelerini bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
