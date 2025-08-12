Ethereum Altcoinlerine Dikkat, ETH Rekora Giderken Yükselecekler

Yazı hazırlandığı sırada ETH fiyatı 4.500 dolar sınırında ve biraz önce 4.487 doları test etti. ETH yükselişi ağdaki altcoinler için de oldukça destekleyici bir gelişme. 4.100 doların yakında test edileceğini ve üzerindeki kırılmayla ATH yolculuğunun başladığını yazmıştık. ETH yolun yarısını çoktan ardında bıraktı. Peki hangi Ethereum $4,274.22 altcoinleri onunla yükselecek?

Ethereum Altcoinleri

ETH fiyatı 4.800 dolar hedefli yolculuğunu sürdürüyor ve biraz önce 4.487 dolarda yeni yerel zirvesini oluşturdu. Milyarlarca dolarlık ETH rezerv haberinin etkisiyle bugün yükseliş hızlandı. Dünse 1 milyar doların üzerinde ETF girişi oldu. Piyasa değeri ETH ile kıyaslandığında bu tek günde BTC’nin 5-6 milyar dolar giriş görmesi gibi bir şeye denk geliyor. Yani büyük bir olay.

Elbette altcoin kralının fiyatı artarken ağdaki popüler kripto paraların da gecikmeli de olsa yükseliş yaşaması beklenir. Bunlardan birkaçına göz atalım.

ENS ve LDO Coin

ENS Coin ağdaki en büyük isim servis hizmeti ve Web3 hikayesinde önemli bir role sahip. ETH fiyatındaki yükseliş burada da toparlanmayı tetikledi ve bugün 1 dolarlık artış yaşadı. Ancak bu henüz hiçbir şey. Eğer ETH yükselişi devam ederse ENS Coin 33 dolar ve 50 dolara aralığında hızlı bir zirve yapabilir. Ana direnç 33 dolar olacaktır.

LDO Coin için günler öncesinden SEC likit stake tokenlerine izin verdiğinde yazmıştı. Fiyat henüz 1 dolar civarındaydı ve 1,3 ile 1,5 doların hızla test edilebileceğinden bahsettik. ETH yükselişiyle likit stake onayı birleşti ve bugün 1,62 dolar test edildi. 1,5 dolar eğer destek olarak yazı hazırlandığı sıradaki gibi korunabilirse 2,12 ve 2,49 dolar aralığında yakın zamanda bir zirve daha görebiliriz. ETH ilgisi arttıkça LDO platformuna alakanın da artması bekleniyor.

PEPE Coin

Üçüncü gözde altcoin ağdaki en büyük meme coinlerden olan PEPE. Henüz meme coinlere karşı risk iştahı tam olarak toparlanmış değil ancak ETH-PEPE arasında güçlü bir korelasyon var. Gecikmeli de olsa bu hızlı bir yükseliş görmeliyiz.

0.0000112 doları destek olarak koruyan PEPE Coin 0.0000125 doları hedefliyor. Bunun da üzerinde 0.0000142 ve 0.0000168 dolar hedefleri bulunuyor. Son direncin aşılmasıyla PEPE Coin hızla 0.00002- 0.0000266 dolar aralığına ulaşabilir.