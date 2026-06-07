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Solana (SOL)

Solana 61 dolara indi! Piyasada bu sert satışın arkasında ne var?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 6 Haziran 2026’da 61 dolara inerek son ayların en düşük seviyesini gördü.
  • 📉 Forward Industries, 31,9 milyon dolarlık SOL’u Coinbase Prime’a taşıyarak satış endişelerini artırdı.
  • 🏦 ABD’de spot Solana ETF’lerinde net çıkış başlaması, $SOL üzerindeki baskıyı derinleştirdi.
  • ⚠️ CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 1,5 milyar dolardan fazla kripto pozisyonu tasfiye edildi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Solana, 6 Haziran 2026 tarihinde 61 dolara kadar gerileyerek Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Son 24 saatte yüzde 4’ten fazla düşen SOL, haftalık bazda yaklaşık yüzde 24, son bir ayda yüzde 30 ve yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. Son işlemlerde fiyatın 62 dolar civarında seyrettiği aktarıldı.

İçindekiler
1 Satış baskısını artıran gelişmeler
2 ETF cephesinde yön değişti
3 Türev piyasasında sert tasfiyeler
4 İzlenen destek seviyeleri

Satış baskısını artıran gelişmeler

Piyasadaki zayıflığın tek bir nedenle sınırlı olmadığı görülüyor. Büyük yatırımcı hareketleri, kurumsal ürünlerdeki para çıkışları ve kripto para piyasasının genelindeki sert kayıplar, Solana üzerindeki baskıyı aynı anda artırdı. Bu tablo, yatırımcıların özellikle 60 dolar eşiğini yakından izlemesine yol açtı.

Dikkat çeken işlemlerden biri, halka açık bir şirket olan Forward Industries tarafından gerçekleştirildi. Şirket, yaklaşık bir aylık hareketsizlik döneminin ardından 455.784 SOL’u Coinbase Prime’a taşıdı. Bu transferin toplam değeri yaklaşık 31,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

Forward Industries, Eylül 2025’te Solana odaklı bir hazine birikim stratejisi başlatmıştı. Bu kapsamda şirketin ortalama 232 dolar maliyetle 6,83 milyon SOL satın almak için yaklaşık 1,59 milyar dolar kullandığı belirtildi. Mevcut fiyatlarla bu varlıkların değeri yaklaşık 458,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da kağıt üzerinde 1,3 milyar doları aşan bir zarara işaret ediyor.

Coinbase Prime’a yapılan transfer, doğrudan satış anlamına gelmese de piyasa tarafından genellikle temkinli karşılanıyor. Kurumsal işlem platformlarına taşınan büyük miktarlı varlıklar, bazı durumlarda pozisyon azaltımının öncesinde görülebiliyor.

ETF cephesinde yön değişti

ABD’de işlem gören spot Solana ETF’leri, birkaç haftalık düzenli girişin ardından net çıkış bölgesine geçti. Daha önce fiyatı desteklediği düşünülen kurumsal talebin zayıflaması, satış baskısını artıran bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Kripto para analisti Jack Adams, $SOL için bu yıl içinde yeniden 67 ila 58 dolar bandının test edilebileceğini, ardından 120 ila 175 dolar aralığına doğru bir toparlanma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Mart ayında ETF çıkışlarının hızlandığı dönemde SOL fiyatı 91 dolardan 81 dolara gerilemişti. Piyasada şimdi benzer bir tablonun daha düşük fiyat seviyelerinde tekrar yaşanabileceğine dair endişeler öne çıkıyor.

Türev piyasasında sert tasfiyeler

Türev piyasalardaki baskı da dikkat çekti. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında 1,5 milyar dolardan fazla pozisyon tasfiye edildi. Kayıpların büyük bölümünü long pozisyonlar oluştururken, Solana bu zorunlu kapanışlardan önemli pay alan varlıklar arasında yer aldı.

Teknik göstergelerde de zayıflık sürüyor. Solana grafiğinde Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 15 seviyesine kadar düştü. Bu gösterge, bir varlığın fiyat hareketinin aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine girip girmediğini ölçen temel teknik araçlardan biri olarak biliniyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve büyüklüğünü ölçen bir momentum göstergesidir. Genellikle 30’un altı aşırı satım, 70’in üstü ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

İzlenen destek seviyeleri

Haftalık grafiklerde 51,50 dolar seviyesi önemli bir destek alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölge, 2023 sonlarında güçlü bir kırılma noktası olarak çalışmıştı. Eğer bu taban korunamazsa, sıradaki psikolojik destek olarak 50 dolar seviyesi izleniyor.

Öte yandan CoinGlass tasfiye ısı haritası, kaldıraçlı işlemlerde en yoğun kümelenmenin 70 ile 75 dolar aralığında bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle söz konusu bölge, kısa vadede yukarı yönlü hareketlerde direnç alanı olarak değerlendiriliyor. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri ve yükselen tahvil getirileri de riskli varlıklar üzerindeki baskıyı canlı tutuyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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