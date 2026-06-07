XRP Ledger’da 200 bin eşik aşıldı! Ağdaki bu hareketlilik neye işaret ediyor?

XRP Ledger’da günlük aktif kullanıcı sayısı marttan bu yana ilk kez 200 binin üzerine çıktı. Zincir üstü verilere göre ağ, 5 Haziran’da yaklaşık 215.399 aktif kullanıcıya ulaştı. Son aylarda daha dengeli seyreden katılımın ardından gelen bu artış, ekosistemde faaliyetlerin yeniden canlandığına işaret etti.

Ağ katılımında dikkat çeken sıçrama

2024’ün ikinci çeyreğinde kaydedilen bu seviye, XRP Ledger için öne çıkan kullanıcı etkinliği verileri arasında yer aldı. Nisan ve mayıs boyunca aktif kullanıcı sayısı genel olarak 130 bin ile 180 bin adres aralığında değişmişti. Son veride 200 bin eşiğinin aşılması, ağ üzerindeki hareketliliğin yeniden ivme kazanmaya başladığını gösterdi.

XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle yakından ilişkilendirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağ, özellikle sınır ötesi ödeme odaklı kullanım senaryolarıyla öne çıkarken, son kullanıcı artışının geliştiriciler, yatırımcılar ve ödeme alanına ilgi duyan katılımcılarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

5 Haziran itibarıyla günlük aktif kullanıcı sayısının yaklaşık 215.399’a çıkması, XRP Ledger’da marttan bu yana görülen en güçlü katılım artışlarından birine işaret etti.

Fiyat baskısı sürerken teknik görünüm zayıf kaldı

Ağdaki bu canlanmaya karşın XRP fiyatı daha geniş kripto para piyasasında baskı altında kalmayı sürdürdü. Teknik göstergeler, varlığın önemli hareketli ortalamalarının altında işlem gördüğünü ve daha uzun vadeli düşüş eğiliminin henüz bozulmadığını ortaya koydu. 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğimi de satış baskısının sürdüğünü gösterdi.

Haziranın ilk haftasında XRP, bir dizi önemli destek seviyesinin altına geriledi. Fiyat daha sonra 1,10 dolar civarında geçici olarak denge buldu. Satış dalgasıyla birlikte Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesi 30 seviyesinin altına inerek aşırı satım bölgesine geçti; ardından sınırlı bir toparlanma görüldü.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genel olarak 30’un altındaki değerler aşırı satım, 70’in üzerindeki değerler ise aşırı alım bölgesi olarak kabul edilir.

Temeller ile fiyat görünümü ayrışabilir

Grafikteki zayıf görünüm sürse de aktif kullanıcı sayısındaki yükseliş, ağın uzun vadeli sağlığı açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Kullanıcı katılımındaki artış, çoğu zaman kullanım alanının genişlediğine ve işlem talebinin güçlendiğine işaret eder. Bu eğilim daha uzun süre korunursa, zaman içinde değerleme üzerinde de destekleyici bir rol oynayabilir.

Piyasalarda ağ etkinliği sık sık öncü gösterge olarak izleniyor. Özellikle kullanıcı büyümesi ile kısa vadeli fiyat performansı birbirinden ayrışmaya başladığında, yatırımcılar temellerdeki değişimi daha yakından takip ediyor. XRP Ledger’da 200 bin aktif kullanıcı eşiğinin yeniden aşılması da bu nedenle dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

Yine de bu artışın daha geniş ve kalıcı bir trendin başlangıcı olup olmadığı henüz netleşmiş değil. Buna karşın marttan sonra ilk kez bu seviyenin görülmesi, XRP’nin mevcut zayıf fiyat görünümünün altında daha güçlü ağ verilerinin oluşabileceğine dair önemli bir işaret sundu.