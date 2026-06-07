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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 2026 yılının en düşük seviyesi olan 59.100 dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 2026 yılının en düşük seviyesi olan 59.100 dolara geriledi ve ardından 60.000 doların üzerine çıktı.
  • 📉 Kripto piyasasında 24 saatte 1,6 milyar dolarlık tasfiye yaşandı ve kayıpların büyük bölümü $BTC odaklı yükseliş pozisyonlarında görüldü.
  • 🇺🇸 ABD’de mayıs tarım dışı istihdamı 172.000 artınca faiz indirimi beklentileri zayıfladı ve riskli varlıklar baskı altında kaldı.
  • 🏦 Strategy’nin 2022’den beri ilk kez Bitcoin satması ve spot ETF çıkışları piyasadaki baskıyı artırdı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, cuma günü sert satışlarla 59.100 dolara kadar düştü ve 2026 yılındaki en düşük seviyesini gördü. Daha sonra 60.000 dolar eşiğinin üzerinde tepki alımları geldi. Cumartesi günü itibarıyla BTC 60.702 dolar civarında dengelendi ve günlük bazda yaklaşık %1 geride kaldı.

İçindekiler
1 ABD verileri riskli varlıklar üzerinde baskı kurdu
2 Piyasada 1,6 milyar dolarlık tasfiye yaşandı
3 Zarar yazan Bitcoin miktarı 10,46 milyona çıktı
4 Strategy satışı ve ETF çıkışları baskıyı artırdı

ABD verileri riskli varlıklar üzerinde baskı kurdu

Düşüşün arkasında, ABD iş gücü piyasasına ilişkin beklenenden güçlü veriler yer aldı. Mayıs ayı tarım dışı istihdamı 172.000 artarak 85.000 olan beklentiyi aştı. Nisan verisi de 64.000 kişi yukarı yönlü revize edildi. Bu tablo, piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz indirimine daha geç gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Bunun sonucunda tahvil getirileri yükseldi, dolar değer kazandı ve risk iştahına duyarlı varlıklar baskı altında kaldı.

Hisse senedi tarafında da satışlar dikkat çekti. Nasdaq 100 endeksi yaklaşık %5 düşerken, S&P 500 endeksi %2,6 geriledi. Kripto varlıklar da bu geniş çaplı kaçış eğiliminden etkilendi.

Piyasada 1,6 milyar dolarlık tasfiye yaşandı

Kripto para piyasasındaki yoğun satış dalgası, kaldıraçlı işlemlerde hızlı bir tasfiye zincirini tetikledi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 1,6 milyar dolarlık pozisyon kapatıldı. En büyük kaybı yükseliş yönünde açılan işlemler yaşadı. Bitcoin tarafında 500 milyon doların üzerinde, Ethereum tarafında ise 400 milyon doların üzerinde tasfiye gerçekleşti.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı işlemlerde teminatın yetersiz kalması halinde pozisyonun borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. CoinGlass ise kripto türev piyasalarındaki açık pozisyon, fonlama oranı ve tasfiye verilerini izleyen bir veri platformudur.

GöstergeVeri
Toplam tasfiye1,6 milyar dolar
Bitcoin tasfiyesi500 milyon doların üzerinde
Ethereum tasfiyesi400 milyon doların üzerinde

Altcoinlerde de benzer bir tablo oluştu. Ethereum son yedi günde %20’den fazla değer kaybetti. Solana, XRP, Dogecoin ve BNB de aynı dönemde çift haneli düşüşler kaydetti.

Piyasa analisti Daan Crypto Trades, Bitcoin’in ilkbahar rallisinin tamamını geri verdiğini belirterek, yükselişin kademeli, düşüşün ise çok daha sert gerçekleştiğine dikkat çekti.

Zarar yazan Bitcoin miktarı 10,46 milyona çıktı

Zincir üstü veri analisti Ali Charts, piyasada yakından izlenen bir göstergeye işaret etti. Analiste göre şu anda 10,46 milyon BTC zarar bölgesinde bulunuyor. Bu seviyenin, geçmiş dönemlerde önemli piyasa dipleriyle çakıştığı aktarıldı.

Ali Charts, zararına tutulan coin miktarı arttıkça satış baskısının zayıflayabildiğini, bunun da dip oluşumu olasılığını artırabildiğini değerlendirdi.

Strategy satışı ve ETF çıkışları baskıyı artırdı

Piyasadaki tedirginliği artıran bir başka gelişme de Strategy cephesinden geldi. Şirket, 2022’den bu yana ilk kez Bitcoin varlıklarının bir bölümünü sattığını açıkladı. Satışın, toplam portföyün sınırlı bir kısmını kapsadığı belirtilse de, kurumsal alıcılar arasında öne çıkan bir oyuncudan yeni satışların gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Strategy, uzun süredir bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla biliniyor.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde üst üste haftalar boyunca para çıkışı görülmesi de talep tarafındaki önemli bir desteğin zayıfladığına işaret etti. Analist Exitpump ise fonlama oranlarının negatife yaklaşmasını satıcıların gücünü kaybetmeye başladığına dair erken bir sinyal olarak yorumladı. Piyasada şimdi 60.000 dolar seviyesi, korunup korunamayacağı açısından yakından izleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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