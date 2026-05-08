Solana’da $90 seviyesi kritik dirençte kalırken 50 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye riski yükseldi

Solana, güncel piyasa hareketleriyle birlikte önemli bir direnç noktasında işlem görüyor. Özellikle kaldıraçlı işlemlerdeki güncel veriler, mevcut fiyat aralığının üstünde 50 milyon doları aşan bir short pozisyon tasfiye baskısı olduğunu gösteriyor. Analistler, Solana fiyatının 95 ila 96 dolar bandını bir sonraki önemli direnç olarak takip ediyor ve bu seviye, mevcut destek hattının korunup korunamayacağına bağlı olarak kilit önemde bulunuyor.

Short Pozisyonlarda Yüksek Tasfiye Riski

Birdeye üzerindeki kalıcı vadeli işlemlere dair veriler, Solana’nın 90 dolar civarında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Aynı zamanda, trader gruplarına ilişkin detaylı analizler sunan Inno tarafından paylaşılan veriler, piyasadaki beklentilerin oldukça bölünmüş durumda olduğunu işaret ediyor.

Açık pozisyon miktarı son 24 saatte 5,32 milyon dolarlık artışla birlikte toplamda 349,2 milyon dolara çıktı. Bu artış, traderların fiyat 90 dolara yaklaştıkça daha fazla kaldıraçlı işlem açtığına işaret ediyor.

Verilere göre, daha tecrübeli trader grupları Solana konusunda daha temkinli yaklaşırken, orta ve ileri seviyedekiler yükseliş beklentilerini koruyor. Yedi günlük trend de bu iki grup arasında yön ayrışmalarının sürdüğünü gösteriyor.

Liquidation map verileri, mevcut fiyatın üzerinde 50 milyon doların üzerinde kısa pozisyonun tasfiye riski taşıyan bir bölge bulunduğunu gösteriyor. Fiyatın yüzde 5’lik yukarı bir hareketle bu pozisyonların kapatılması tetiklenebilir.

Kısa pozisyonların hızlı şekilde kapanması, piyasada zorunlu alım hareketi yaratabileceği için Solana fiyatındaki yükselişi hızlandırabilir. Özellikle 90 dolar üzerinde likidasyon eğrisinin 100 ile 110 dolara kadar hızlı biçimde yükselmesi, bu aralıkta alış baskısını artırabilir.

Bununla birlikte, Solana’nın mevcut aralığın üzerinde kalıcı olarak tutunması gerekliliği vurgulanıyor. Fiyat istenen seviyeyi koruyamazsa, düşüş beklentisi devam edebilir ve short squeeze ihtimali düşebilir.

Destek Seviyesi ve Teknik Görünüm

Teknik analiz paylaşan More Crypto Online’ın vurgusuna göre Solana birkaç saatlik grafiklerde öngörülen toparlanma patikasını takip ediyor. Önceki kısa vadeli düzeltmeden sonra, fiyat kritik bir destek seviyesinden yukarı yönlü tepki verdi.

Grafikteki sinyal çizgisinin 85,60 dolar civarında aşılması, yükseliş momentumu için olumlu bir sinyal olarak değerlendirildi. Yapı bakımından Solana, büyük altcoinler arasında görece güçlü bir teknik görünüm sergiliyor.

Teknik veriler, fiyatın bir mikro destek bölgesi olan 86,73 ile 88,60 dolar aralığı üzerinde kalmaya devam etmesi halinde kısa vadeli yükseliş senaryosunun korunduğuna işaret ediyor.

Tablonun ilerleyen bölümlerinde küçük dalga yapıları, Solana’nın daha büyük bir hareketin üçüncü dalgasını oluşturma ihtimalini artırıyor. Sonraki önemli hedef ilk olarak 90,70 dolar; bu seviye aşılırsa 95-96 dolar direnç bölgesi öne çıkıyor.

Aksi halde fiyat, 86,73 ile 88,60 bandının altına sarkarsa, 81,76 ve 80,67 dolar seviyelerinde daha düşük destekler izleniyor. Solana üzerine yapılan bu teknik değerlendirmeler, fiyat hareketlerinin kısa vadede yüksek volatiliteye sahne olabileceğine işaret ediyor.