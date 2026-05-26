Solana dört aydır 100 doların altında, çözülme için kritik direnç masada

Solana fiyatında son dört aydır süren yatay seyir, analistlerin yakından takip ettiği 100 dolar seviyesine yaklaştı. Fiyat ikinci çeyrek boyunca ağırlıklı olarak 80 ile 100 dolar arasında hareket etti ve güçlü bir yön tayini için ilk önemli eşik olarak yine 100 doları gündeme taşıdı.

Teknik görünüm: Direnç hattında sıkışma

Kripto para analisti CryptoCurb, Solana’nın üç günlük fiyat grafiğinde uzun süreli bir alçalan trend çizgisiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Analiste göre, fiyat yeşil olarak işaretlenen bir konsolidasyon aralığında taban oluşturduktan sonra bu mavi trend çizgisinin hemen altında bulunuyor. Trend çizgisi, mevcut yatay piyasada en önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor.

CryptoCurb, Solana’da beklenen çıkış hareketinin, fiyatın aylar süren dar aralıktaki seyrine son verebileceğini ve öncelikle 100 dolar düzeyinde ilk büyük testi getireceğini söylüyor. Grafiklerde yapılan analizde, bu seviyenin temiz bir şekilde geçilmesiyle, yükseliş ivmesinin hız kazanabileceği vurgulanıyor.

Fiyat davranışı, trend çizgisinin yukarı yönlü hacimli kırılmasıyla birlikte, yatırımcı ilgisinin hızla artabileceğine işaret ediyor.

Analist, NEAR grafiği ile yapılan benzerlik kıyaslamasına da dikkat çekti. NEAR fiyatında, alçalan bir trend çizgisi altındaki taban oluşumu sonrasında yükseliş geldi. Bu durum, Solana için de benzeri bir senaryonun geçerli olabileceği beklentisini kuvvetlendirdi.

Mini sözlük: Konsolidasyon aralığı, bir varlığın fiyatının dar bir bantta kaldığı ve güçlü alıcı veya satıcı baskısının henüz oluşmadığı durağan dönemleri ifade eder. Bu süreçte piyasa hem yön tayin etmeye çalışır hem de yatırımcıların sonraki hareket için hazırlık yaptığı bir taban oluşabilir.

Buna rağmen, fiyatın bu direnç hattını aşması ve bu seviyede kalıcı olması gerekiyor. Solana henüz 100 dolar üzerinde kapanış yapmazsa, kısa vadede güçlü bir kırılım konusundaki belirsizlikler devam edecek.

Varlık Destek/Taban Bölgesi Direnç Kırılım Sonrası Hedef Solana 80-90 dolar 100 dolar (alçalan trend çizgisi) 125-175 dolar, olası 300+ dolar NEAR Sonraki taban bölgesi Alçalan trend üzeri Yükseliş hareketi (geçmiş örnek)

Analist beklentileri: 300 ve 500 dolar hedefleri

Başka bir piyasa analisti olan Borovik de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Solana’nın dört aydır 100 doların altında kalmasına rağmen, piyasalarda genel eğilimin değişmesi halinde fiyatın 300 doların üstüne çıkabileceğini dile getirdi. Analist, yükselişin hızlanması durumunda yıl içinde 500 dolar seviyesine doğru bir hareketin mümkün olabileceğini vurguladı.

Ancak mevcut fiyat hareketi çoğunlukla yatay seyrediyor. Solana, şubat ayından bu yana 80-90 dolar bandında taban oluşturmaya çalışıyor; yukarı yönlü denemeler ise 100 dolarda başarısız oldu. Bu seviye, artık alıcı ve satıcıların güç dengesi açısından kritik önemde.

100 doların birkaç kez test edildiği, ancak satıcı baskısı ile kırılmadığı gözlemlenirken, yeni bir alım dalgasının yükseliş yolunu açabileceğine inanılıyor.

Eğer 100 dolar direnci aşılır ve fiyat bu seviyenin üzerinde kalırsa; analistlere göre bir sonraki hedefler olarak sırasıyla 125, 150 ve 175 dolar bölgeleri öne çıkıyor. Bu bölgeler, önceki düşüşlerde hacimli satışların meydana geldiği alanlar olarak dikkat çekiyor. Fakat yükselişin sürmesi halinde 300 ila 500 dolar aralığı orta vadede masada olabilir.

Öte yandan, alıcılar 100 doların üzerine çıkmayı başaramazsa, Solana fiyatının uzun süredir devam eden yatay aralıkta sıkışmış kalması ve net bir yükseliş ivmesine ulaşamaması bekleniyor. Bu nedenle, kısa vadede takip edilmesi gereken en kritik seviye olarak yine 100 dolar ön plana çıkıyor.