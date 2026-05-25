Solana’da analistler 1.000 dolar ve üzerini hedef olarak gösterdi

Solana son günlerde güçlü bir teknik atak göstererek fiyat grafiğinde yeniden dikkatleri üzerine çekti. İki popüler analistin paylaştığı grafiklere göre, SOL için kısa ve orta vadede yeni yükseliş hedefleri gündeme gelmiş durumda. Fiyatın önemli bir direnç çizgisini aşması, olası bir yükselişin habercisi olarak yorumlandı.

Teknik analizde SOL’da güçlü kırılım

Analist CryptoCurb, Solana’nın beş günlük grafiğinde uzun bir süredir fiyatı baskılayan alçalan direnç çizgisinin kırıldığını belirtti. CryptoCurb, 2023 yılında yaşanan benzer bir kırılışı referans göstererek, o dönemdeki fiyat hareketini güncel görünümle karşılaştırdı. Paylaşımında, söz konusu kırılmanın ardından fiyatın ciddi bir ivme kazandığı ve yeni zirveler yaptığı ortaya kondu.

Güncel grafikte Solana’nın bir kez daha alçalan trend çizgisini yukarı yönlü aştığına dikkat çekiliyor. Bu noktadan sonra fiyatın daha üst seviyelere tırmanması mümkün görülüyor. CryptoCurb, grafikte potansiyel hedef zonunu yaklaşık 900–1.900 dolar arası olarak işaretlerken, asıl dikkat çekici hedefin ise 1.000 doların üzeri olduğunu vurguladı.

Bu yükseliş eğiliminin kalıcı olabilmesi için fiyatın kırılan trend çizgisi üzerinde kalmaya devam etmesi ve yukarı yönlü dipler oluşturması gerekiyor. Aksi halde, kırılımın geçersiz kalma riski bulunuyor ve bu durumda fiyat tekrar önceki dar aralığa geri dönebilir.

“SOL’un uzun vadeli alçalan direnç çizgisini kırması, yeni bir yükselişin başlangıcı olabilir. 1.000 dolar üzeri ana hedef olarak öne çıkıyor.”

Diğer analisten orta vadede 500–675 dolar tahmini

Bir başka popüler analist ChiefraT ise, Solana’nın iki haftalık grafiğine dikkat çekti. Analist, fiyatın uzun zamandır hareket ettiği geniş kanalın alt bandında olduğunu ve burada oluşacak bir tabanla birlikte yeni bir ralli sürecinin başlayabileceğini öne sürdü. ChiefraT’in paylaştığı grafikte fiyat için öngörülen hedef bölge, 500 ila 675 dolar aralığı olarak öne çıkıyor.

ChiefraT’in grafiğinde, geri çekilme sonrası bu bantta bir toparlanma ve ardından aşamalı bir yükseliş eğilimi çizilmiş durumda. Analiste göre, Solana’nın orta ve uzun vadede “gözden çıkarılmasının büyük bir hata olabileceği” ifade edildi. Başarılı bir toparlanma halinde fiyatın belirlenen hedef bölgelerine ulaşması bekleniyor.

Ancak mevcut görünümün teyit edilmesi için fiyatın kanalın alt bandında tutunması ve giderek daha yüksek dip seviyeleri oluşturması gerekli. Eğer alıcılar bu bölgede ağırlık kazanırsa, yükseliş hareketinin hızlanması söz konusu olabilir. Tersi durumda ise fiyat, mevcut dar aralıkta bir süre daha hareket ettikten sonra tekrar yukarı yönlü bir deneme yapabilir.

ChiefraT, “Solana’da bir sonraki ralli bugüne kadarki en güçlü hareket olabilir ve fiyat 500 dolar ile 675 dolar arasına ulaşabilir” değerlendirmesini yaptı.

Mini sözlük: Trend çizgisi, teknik analizde fiyat hareketini belli bir doğrultuda sınırlayan ve kırıldığı zaman yeni bir fiyat momentumunu işaret edebilen çizgiye verilen isimdir. Direnç çizgisi ise fiyatın aşmakta zorlandığı, geçmişte satıcı baskısının yoğunlaştığı bölgeyi gösterir.

Analist Hedef Bölge Kritik Koşul CryptoCurb 900–1.900 dolar (ana hedef: 1.000 dolar+) Direnç çizgisi üzerinde kalıcı kapanış ChiefraT 500–675 dolar Kanal alt bandında tutunma

Büyük rallinin koşulları ve izlenmesi gereken seviyeler

Her iki analist de Solana’da belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için, fiyatın teknik olarak kritik desteğin ya da direncin üzerinde güç kazanması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu seviyelerde alıcıların baskın olması, yukarı yönlü hareketin devamını sağlayabilir. Aksi senaryoda ise fiyatın bir süre daha yatay bir bantta dalgalanması mümkün görünüyor.