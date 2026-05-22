Solana fiyatında $95 ve $98 direnci öne çıktı

Solana, son günlerde yeniden yükseliş eğiliminin etkisiyle kısa vadeli destek seviyesinde tutunma çabasında. Kısa vadeli grafiklere bakıldığında, kripto para birimi özellikle 95 ve 98 dolar seviyeleri civarında önemli dirençlerin bulunduğu bir bölgeye yaklaştı. Analistler, fiyatın bu bant üzerinde kalıcı bir hareket yapabilmesinin toparlanma sürecini hızlandırabileceğine dikkat çekiyor.

Kısa Vadede Alıcıların Hedefi $98

Solana’nın sekiz saatlik grafiğinde yükselen bir trend çizgisi dikkat çekiyor. Satoshi Flipper tarafından paylaşılan analizde 98 dolar düzeyinin, özellikle son dönemde yaşanan düzeltmeler sonrasında, alıcıların sıradaki önemli hedefi olduğu değerlendirildi. Fiyatın son olarak trend çizgisini test ederek yukarı tepki vermesi kısa vadeli olumlu görünümü koruyor. Ancak, bu pozitif tablo, yalnızca yükselen desteğin korunmasıyla mümkün olabilecek gibi görünüyor.

Teknik göstergelerde de bir iyileşme sinyali görülüyor. Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 30 seviyesine yaklaştığı noktada yukarı doğru toparlanması, satış baskısının hafiflediğine işaret etti. Bu duruma karşın Solana’nın yukarı hareketinin devamlılığı için, alıcıların kısa zamandaki direnç noktalarını geçmesi gerekecek.

Analistler, “Kısa vadeli yapı, fiyat 98 dolar direncine doğru hareket ettiği sürece pozitif kalmaya devam edecek. 80 ila 82 dolar aralığı ise olası bir düzeltmede yeniden talebin ortaya çıkabileceği ilk bölge” değerlendirmesinde bulunuyor.

Şu an için zemin oluşturmaya çalışan Solana, özellikle 98 dolara doğru net bir yükseliş hamlesiyle güçlü alıcıların piyasadaki varlığını gösterebilir. Aksi durumda, yükselen trend çizgisinin altına inilmesi halinde 80-82 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Haftalık Grafiklerde $124 Seviyesi Kritik

Fiyat hareketlerine haftalık açıdan bakıldığında, Solana’nın 295 dolar seviyesinden hızlı düşüşünün ardından halen toparlanmaya çalıştığı görülüyor. Bununla birlikte, Dami Defi tarafından yapılan analizde, fiyatın 95 dolarlık eski destek bölgesinin altında seyrettiği aktarılırken, 124 dolarda yer alan haftalık ortalamaların (EMA 50) toparlanmanın önündeki en önemli engel olduğu vurgulanıyor.

95 dolara dönüş, kaybedilen desteğin yeniden kazanıldığını gösterebilir fakat trend değişiminin teyidi için yeterli olarak görülmüyor. Daha büyük bir yükseliş ivmesi için haftalık grafikte 124 doların üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Analizlerde özellikle, bu seviyeyi yıl içinde kaybeden Solana’nın o tarihten bu yana kalıcı bir iyileşme sağlayamadığına dikkat çekiliyor.

124 dolar direncin geçilmesi halinde ise hedefler 175 ile 200 dolar aralığına taşınabilir. Bu seviyeler, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Ancak, eğer 83 doların altına inilirse, bir sonraki güçlü destek olarak 60 dolar bandı öne çıkacak.

Mini sözlük: EMA (Üssel Hareketli Ortalama), finansal piyasalarda son dönem fiyatlarına daha fazla ağırlık veren bir ortalama formülü olarak kullanılır. Teknik analizde, özellikle direnç ve destek noktalarını göstermek ve trendin yönünü anlamak için tercih edilir.

Seviye Yorum Durum 80 – 82 $ Kısa vadede destek alanı Düşüşte test edilebilir 95 – 98 $ İlk direnç bölgesi Kısa vadede aşılması hedefleniyor 124 $ Kritik haftalık EMA 50 seviyesi Trend dönüşümünde belirleyici 175 – 200 $ Yükselişte sonraki direnç bölgesi Haftalık grafikte hedef bölge 60 $ En güçlü destek noktası Büyük düşüşte gündeme gelir

Fiyat Gelişimine Yön Veren Kriterler

Solana’nın gelecek dönemdeki fiyat hareketlerinde, 98 ve 124 dolar seviyelerinin kritik öneme sahip olduğu analizlerde öne çıkıyor. Genel olarak alım eğilimi, fiyat bu seviyelere yaklaşırken güçleniyor. Ancak temel destek noktalarının kaybedilmesi, piyasada satış baskısını artırabilir.

Fiyatın kısa ve orta vadede hangi seviyeleri test edeceği, piyasadaki genel koşullara ve Solana üzerindeki alıcı-satıcı dengesine bağlı olacak. İlerleyen haftalarda piyasadan gelecek yeni veriler, yön tayini açısından önemli olacak.