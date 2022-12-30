Solana artık yolun sonuna mı geldi? SOL Coin ne olacak? Merak ettiğiniz tüm konular.

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Kripto para yatırımcıları 250 dolar seviyesinden yaklaşık 1 yılda 8 dolara düşen Solana şokuyla karşı karşıya kaldı. Kasım ayında FTX borsası hakkında iddialar dolaşıma girdikten sonra SOL ve SRM dahil birçok kripto parayla ilgili kritik uyarılar yayınlamıştık. Maalesef endişeler doğru çıktı ve SOL Coin fiyatı 30 dolar seviyelerinden 8 dolara kadar düştü. Peki bundan sonra?

Solana Projesi Ne Olacak?

Bugün gece 02:00 sularında son dakika olarak paylaştığımız Vitalik Buterin’in paylaşımı oldukça önemli. Destek açıklaması yapan Ethereum kurucusu SOL Coin fiyatını 8 dolardan aniden 10,89 dolara kadar sıçramasına neden oldu. Sonrasında gelen yüklü alım/satımlar sebebiyle SOL Coin 9-10 dolar aralığında ani iniş/çıkışlar yaşadı. Kasım ayı başında DeFi, NFT ve daha birçok alanda Ethereum’dan sonra ikinci sırada gelen Solana artık adeta yağmalanıyor. Ethereum ve Polygon gibi alternatif ağlara geçen projeler Solana ağını terk ediyor.

Solana ekosistemi FTX ve daha birçok büyük yatırımcının desteğini kaybetti ve artık işi daha zor. Ancak Vitalik Buterin’in bugün erken saatlerde söylediği gibi “para babalarının ağdan kaçması” Solana ekosistemi için uzun vadede iyi olabilir. Milyarlarca dolarlık tokenin birkaç büyük yatırımcı yerine yüzbinlerce küçük yatırımcıya dağılması gelecekte satış baskıları açısından pozitiftir. Öte yandan bireysel yatırımcıların maliyeti 8 doların çok üzerinde ve bu durum eğer Solana ekibi süreci iyi yönetirse, umut verici hamleler yaparsa gelecekte 8 doların bir dip olarak işaretlenmesini sağlayabilir. Elbette 2025 yılı ilk çeyrek sonunda kilidi açılacak FTX’e ait ciddi miktarda SOL Coin var fakat topluluğun gücü, inancı bununla da mücadele edebilir.

Solana Son Durum

Solana ekosistemi ciddi miktarda geliştiricinin tecrübe kazandığı, sayısız NFT koleksiyonunu olduğu bir yer. Bununla birlikte bugüne kadar Solana ağını işlem miktarı bakımından geçebilen bir blockchain çözümü olmadı. Kısa sürede sorunlarına rağmen ayakta kalmayı başarmış Solana’nın artık yok olma evresine girdiğini söylemek acımasızlık olur. Fakat ekibin gelecekte atacağı yanlış adımlar bu en kötü senaryonun gerçekleşmesini sağlayabilir.

SOL Coin yazı hazırlandığı sırada 9,14 dolardan alıcı buluyor. Piyasa değeri bakımından bugün yeniden AVAX’ın önüne geçti ve doğru seviyelerde zarar kesebilecek yatırımcılar için kısa vadeli fırsatlar sunabilir. Tüm bunlara ek olarak 40 milyar dolarlık Terra ekosisteminin birkaç günde sıfıra gittiğini gördük yani Solana’nın da sıfıra gitmesi ihtimal dahilindedir. En kötü senaryoya hazırlıklı olup aşırı iyimserliğin stratejilerinizi etkilemesine izin vermemek size daha az para kaybettirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.