Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana fiyatı 100 dolardaki kritik dirence yaklaşırken alıcıların gözü kırılmada

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana fiyatı 98-100 dolar üzeri kırılımı için kritik bir seviyede bekliyor.
  • 🔎 Fiyat 85 dolar civarında, yuvarlak dip formasyonu teknik olumlu sinyal veriyor.
  • 📊 Asıl odak noktası, güçlü toparlanma için 100 dolar üstü kapanışın şart olması.
  • ⚡ Yatırımcılar $SOL ’da hareket için kısa vadede 98 doların aşılmasını izliyor.
COINTURK
COINTURK

Solana‘nın son fiyat hareketleri, çok aylar süren düşüş trendinin kırılmasıyla birlikte toparlanma beklentilerini güçlendiriyor. Günlük grafikte çizilen yuvarlak dip formasyonu, fiyatın Mart sonundan bu yana görece yatay seyirde kalmasına rağmen, $70-75 aralığındaki destekle $95-100 bandındaki direnç arasında sıkışan bir yapı oluşturdu. Şu anda Solana, 85-86 dolar seviyesinde işlem görüyor ve orta vadede yukarı yönlü hareketin sürdürülebilmesi için 98-100 dolar aralığındaki direncin aşılması kritik önemde görülüyor.

İçindekiler
1 Teknik Görünüme Dair Önemli Seviyeler
2 Düşüş Trendi Kırıldı mı? Gözler 98 Dolar Direncinde
3 Solana Nedir ve Piyasa Konumu

Teknik Görünüme Dair Önemli Seviyeler

Kripto analistlerinin paylaştığı grafiklerde, Solana’nın geçtiğimiz aylarda yaşadığı sert geri çekilmenin ardından 70 dolar civarındaki güçlü bir taban oluşturduğu dikkat çekiyor. Sonraki süreçte fiyat, önceki çok aylık düşüş trendinin üstüne çıkarak teknik anlamda daha olumlu bir tablo yaratmaya başladı.

Özellikle $95-100 bandı, alıcıların piyasada hakimiyet sağlayabilmesi için aşılması gereken ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Eğer bu eşik aşılıp günlük kapanış yapılabilirse, bir sonraki hedefin 145-155 dolar aralığı olması bekleniyor. Bu bölge, daha önce güçlü bir destek işlevi görmüştü ve kırılması halinde yeni bir direnç halini aldı.

Mini sözlük: Yuvarlak dip formasyonu, finansal piyasalarda fiyatların önce düşüş, ardından yatay seyir ve son olarak yükselişe geçmesiyle oluşan grafik yapısıdır. Genellikle uzun vadeli taban oluşumunu ve potansiyel trend dönüşünü gösterir.

Grafik analizinde, “Günlük kapanış 100 dolar üzerinde gerçekleşirse, bu durum alıcıların kontrolü artırdığı anlamına gelebilir ve fiyatların, 145 dolar ve üzerindeki yeni direnç bölgelerine yönelmesini kolaylaştırabilir” yorumu paylaşıldı.

Düşüş Trendi Kırıldı mı? Gözler 98 Dolar Direncinde

Solana’nın güncel durumu, en büyük rakiplerine kıyasla daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Günlük grafikte tarihi düşüş çizgisinin üzerine çıkılması, düşüş baskısının hafiflediğine işaret ediyor. Ancak fiyatın 98 dolar civarından geri çekilmesi hem bu seviyenin kuvvetli bir direnç olduğunu, hem de pozitif gidişatın henüz kesinleşmediğini gösteriyor.

Şu anki fiyat 85.98 dolar düzeyindeyken, teknik göstergeciler için ilk kritik destek 82 dolarda bulunuyor. Eğer alıcılar bu seviyeyi koruyamazsa, fiyatın 67.61 dolara kadar çekilmesi olasılıklar arasında gösteriliyor.

SeviyeÖnemiSon Durum
70-75 DolarGüçlü destekYukarı yönlü tepki geldi
95-100 DolarKritik dirençKırılamadı, fiyat altında
145-155 DolarÜst direnç / hedefPotansiyel hedef
82 DolarAra destekMevcut fiyat yakınında
67.61 DolarDüşüşte son destekOlası risk bölgesi

Kısa vadede 98 dolar seviyesinin aşılması, güçlü bir toparlanmanın yolunu açabilir. Analistler, fiyat bu direncin altında seyrettiği müddetçe olası kararsızlığın süreceğini belirtiyor. Yukarı yönlü hareket için hem 98, hem de 100 dolar seviyelerinin üzerinde kalıcı günlük kapanışlar hayati önemde sayılıyor.

Solana Nedir ve Piyasa Konumu

Solana, özellikle hızlı işlem kapasitesi ve düşük işlem ücretleriyle ön plana çıkan bir blokzincir ağıdır. Merkeziyetsiz uygulamalar, DeFi projeleri ve NFT işlemleri için tercih edilen ağlardan biri olan Solana, piyasa değeriyle önde gelen kripto paralardan biridir. Son dönemde teknik göstergelerin olumlu sinyaller vermesiyle, yatırımcılar tekrar Solana’ya yönelmeye başladı ancak kısa vadeli dirençlerin aşılamaması riskleri gündemde tutuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana fiyatı 81,30 dolar desteğine yaklaşırken haftalık grafik 30 dolar riskini gösteriyor

Solana kritik 98 dolar direncinde reddedildi yüzde 15 düşüşle 85 dolara geriledi

Solana DEX işlem hacmi ocaktan bu yana %56 geriledi SOL fiyatı baskı altında kalıyor

Solana kısa vadede 78 ve 135 dolar seviyeleriyle kritik eşikte

Solana kritik destek olan 82 84 dolar bandını test ediyor

Solana’nın piyasa değeri BlackRock ve ödeme devleriyle 2 milyar doları aştı

Solana’da 75-80 dolar arası kritik destek, çözülme ihtimali gündemde

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Zcash işlem hacminde %100’ün üzerinde artış gösterdi kısa süreliğine 680 dolara ulaştı
Bir Sonraki Yazı Ethereum 0.5 Fibonacci seviyesinden toparlandı yeni hedef 2.561 dolar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum 0.5 Fibonacci seviyesinden toparlandı yeni hedef 2.561 dolar
Ethereum (ETH)
Zcash işlem hacminde %100’ün üzerinde artış gösterdi kısa süreliğine 680 dolara ulaştı
HYPERLIQUID (HYPE)
USDT0 tek havuzlu yapısıyla DeFi’da 12 milyar doların verimsizliğine meydan okuyor
DEFI
Y Combinator yeni kripto girişim paketini başlattı
Kripto Para
OFAC, Sinaloa Karteli’nin stablecoin ağı üzerinden 2026’da 12’den fazla kişiyi yaptırım listesine aldı
Kripto Para
Lost your password?