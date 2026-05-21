Solana fiyatı 100 dolardaki kritik dirence yaklaşırken alıcıların gözü kırılmada

Solana‘nın son fiyat hareketleri, çok aylar süren düşüş trendinin kırılmasıyla birlikte toparlanma beklentilerini güçlendiriyor. Günlük grafikte çizilen yuvarlak dip formasyonu, fiyatın Mart sonundan bu yana görece yatay seyirde kalmasına rağmen, $70-75 aralığındaki destekle $95-100 bandındaki direnç arasında sıkışan bir yapı oluşturdu. Şu anda Solana, 85-86 dolar seviyesinde işlem görüyor ve orta vadede yukarı yönlü hareketin sürdürülebilmesi için 98-100 dolar aralığındaki direncin aşılması kritik önemde görülüyor.

Teknik Görünüme Dair Önemli Seviyeler

Kripto analistlerinin paylaştığı grafiklerde, Solana’nın geçtiğimiz aylarda yaşadığı sert geri çekilmenin ardından 70 dolar civarındaki güçlü bir taban oluşturduğu dikkat çekiyor. Sonraki süreçte fiyat, önceki çok aylık düşüş trendinin üstüne çıkarak teknik anlamda daha olumlu bir tablo yaratmaya başladı.

Özellikle $95-100 bandı, alıcıların piyasada hakimiyet sağlayabilmesi için aşılması gereken ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Eğer bu eşik aşılıp günlük kapanış yapılabilirse, bir sonraki hedefin 145-155 dolar aralığı olması bekleniyor. Bu bölge, daha önce güçlü bir destek işlevi görmüştü ve kırılması halinde yeni bir direnç halini aldı.

Mini sözlük: Yuvarlak dip formasyonu, finansal piyasalarda fiyatların önce düşüş, ardından yatay seyir ve son olarak yükselişe geçmesiyle oluşan grafik yapısıdır. Genellikle uzun vadeli taban oluşumunu ve potansiyel trend dönüşünü gösterir.

Grafik analizinde, “Günlük kapanış 100 dolar üzerinde gerçekleşirse, bu durum alıcıların kontrolü artırdığı anlamına gelebilir ve fiyatların, 145 dolar ve üzerindeki yeni direnç bölgelerine yönelmesini kolaylaştırabilir” yorumu paylaşıldı.

Düşüş Trendi Kırıldı mı? Gözler 98 Dolar Direncinde

Solana’nın güncel durumu, en büyük rakiplerine kıyasla daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Günlük grafikte tarihi düşüş çizgisinin üzerine çıkılması, düşüş baskısının hafiflediğine işaret ediyor. Ancak fiyatın 98 dolar civarından geri çekilmesi hem bu seviyenin kuvvetli bir direnç olduğunu, hem de pozitif gidişatın henüz kesinleşmediğini gösteriyor.

Şu anki fiyat 85.98 dolar düzeyindeyken, teknik göstergeciler için ilk kritik destek 82 dolarda bulunuyor. Eğer alıcılar bu seviyeyi koruyamazsa, fiyatın 67.61 dolara kadar çekilmesi olasılıklar arasında gösteriliyor.

Seviye Önemi Son Durum 70-75 Dolar Güçlü destek Yukarı yönlü tepki geldi 95-100 Dolar Kritik direnç Kırılamadı, fiyat altında 145-155 Dolar Üst direnç / hedef Potansiyel hedef 82 Dolar Ara destek Mevcut fiyat yakınında 67.61 Dolar Düşüşte son destek Olası risk bölgesi

Kısa vadede 98 dolar seviyesinin aşılması, güçlü bir toparlanmanın yolunu açabilir. Analistler, fiyat bu direncin altında seyrettiği müddetçe olası kararsızlığın süreceğini belirtiyor. Yukarı yönlü hareket için hem 98, hem de 100 dolar seviyelerinin üzerinde kalıcı günlük kapanışlar hayati önemde sayılıyor.

Solana Nedir ve Piyasa Konumu

Solana, özellikle hızlı işlem kapasitesi ve düşük işlem ücretleriyle ön plana çıkan bir blokzincir ağıdır. Merkeziyetsiz uygulamalar, DeFi projeleri ve NFT işlemleri için tercih edilen ağlardan biri olan Solana, piyasa değeriyle önde gelen kripto paralardan biridir. Son dönemde teknik göstergelerin olumlu sinyaller vermesiyle, yatırımcılar tekrar Solana’ya yönelmeye başladı ancak kısa vadeli dirençlerin aşılamaması riskleri gündemde tutuyor.