Y Combinator yeni kripto girişim paketini başlattı

Dünyanın en tanınan girişim hızlandırıcılarından Y Combinator, finans teknolojisi girişimlerini kripto altyapısı konusunda desteklemek için özel bir paket açıkladı. Başlatılan bu program, Web3 ve blokzincir tabanlı teknolojilerde yeni işler kurmayı hedefleyen ekipler için hem temel altyapı erişimi hem de çeşitli yazılım araçlarına erken dönemde ulaşma imkanı sunuyor.

Destek kapsamı ve yeni fırsatlar

Kripto alanı son dönemde fiyat baskıları ve azalan yatırım iştahı yaşasa da Y Combinator’ın girişimlere yaklaşımı dikkat çekiyor. Programa dahil olacak ekipler, ağ ücretlerinde kullanılabilen gas kredisinden başlamak üzere, birçok profesyonel araca avantajlı şekilde erişebilecek. Sağlanan destekler arasında çeşitli ağlara özel node erişimi, dijital cüzdan servisleri, itibari para ile kriptoya giriş (fiat on-ramp) çözümleri ve token takas altyapısı da bulunuyor.

Y Combinator, kripto girişimleri için hazırladığı paket kapsamında; ekiplerin çalışma ortamını güçlendirmek, altyapı erişimini kolaylaştırmak ve ana akım yatırımcı ilgisini Web3 projelerine çekmek amacında olduğunu belirtiyor.

Bu yeni fırsatlardan yararlanacak girişimler, aynı zamanda zincir içi veri analiz araçları ve denetim (audit) hizmetlerine de erişebilecek. Seçili ekipler özellikle Coinbase, Stripe, Phantom gibi finans ve cüzdan şirketlerinden, Solana Foundation ve Circle gibi sektöre yön veren kuruluşlardan ayrıcalıklı destek alacak.

Mini sözlük: Y Combinator, 2005 yılında kurulan ve bugüne kadar Dropbox, Airbnb, Coinbase gibi birçok global teknoloji şirketinin erken aşama yatırımcısı olarak öne çıkan, dünyanın en prestijli girişim hızlandırıcılarından biridir.

Kripto girişimleri için özel avantajlar

Kabul edilecek takımlar iki ana destek paketine başvurabiliyor. Başvuru aşamasındaki ekipler için sunulan “starter pack”, hackathon veya etkinlik katılımcılarına özel ve sadece Y Combinator organizasyonları kapsamında erişilebiliyor. Burada, yapay zeka girişimlerine verilen kredi desteğinin bir benzeri olarak; ekiplerin bulut servislerinde ve çeşitli kripto araçlarında kullanabileceği kredi tanımlanıyor.

Kabul edilmiş ve yatırım almış takımlar ise iki yıl boyunca toplamda 10 bin dolar değerinde ağ gideri desteğine hak kazanıyor. Buna ek olarak, bir yıl ücretsiz, ardından da iki yıl boyunca yüzde 50 indirimli teknik servis hizmeti sunuluyor.

Y Combinator başvuruları her yıl düzenli olarak alınırken, girişimcilerden ve teknik ekiplerden gelecek geri dönüşlere bağlı olarak destek kapsamı ileride güncellenebilir.

Y Combinator’ın kripto ekosistemindeki yeri

Şu ana kadar Y Combinator, doğrudan 83 kripto girişimine yatırım yaptı. Ayrıca kripto odaklı farklı fonlarla birlikte toplamda 391 ortak yatırıma imza attı. Yatırımların ağırlık noktası ödeme ve ödeme altyapısı ile geliştirici araçlarında yoğunlaşırken; API servisleri ve fintech alanında da önemli projeler portföyde yer alıyor.

Şirketin kripto yatırımlarındaki ortalama geri dönüşü, Cryptorank verilerine göre yüzde 54 negatif görünüyor. Ancak mevcut performansın zayıf olmasına rağmen, hızlandırıcı yeni girişimlere olan ilgisini sürdürüyor ve ödeme ağ geçitleri ile stablecoin tabanlı iş modellerine öncelik veriyor.

Y Combinator’ın önceki dönemde Coinbase ve NFT sektöründeki büyümesinde etkili olan OpenSea girişimlerine de erken aşamada destek verdiği biliniyor. Şirket özellikle istikrarlı paralar ve ödeme teknolojilerinin geleceğini ana odak noktası olarak konumlandırıyor.

Y Combinator aynı zamanda API sağlayıcıları ve blokzincir altyapı şirketlerine verdiği destekle, Web3 teknolojisinin güvenlik ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Programa dair başvurular ve detaylar, resmi başvuru kanalları üzerinden başlatıldı.