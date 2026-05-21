Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Ripple Prime ve EDX Markets iş birliğiyle kurumsal kriptoda likidite tek platformda birleşiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Ripple Prime ve EDX Markets güçlerini birleştirip kurumsal kripto likiditesini tek platformda topluyor.
  • 💼 Ortaklık ile kullanıcılar spot ve kalıcı vadeli işlemlere aynı sistemden ulaşabiliyor.
  • 🔗 RLUSD stablecoin’in entegrasyonu, teminat ve mutabakat işlemlerine yeni kolaylık getiriyor.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken; büyük yatırımcılar için $RLUSD portföy yönetiminde sadeleştirme ve likidite avantajı sunuyor.
COINTURK
COINTURK

Ripple Prime, dijital varlık piyasasında kurumsal düzeyde hizmet veren EDX Markets ile kapsamlı bir entegrasyon başlattığını duyurdu. Bu ortaklıkla birlikte, iki şirket finansal piyasalardaki geleneksel standartları dijital varlık dünyasına taşımayı hedefliyor. Ripple Prime’ın aracı kurum platformu, EDX’in spot ve vadeli işlemler likiditesiyle entegre edilerek kurumsal yatırımcılara tek noktadan erişim olanağı sunacak.

İçindekiler
1 Kurumsal erişimde birlik ve çözüm
2 RLUSD stablecoin ve süreç yönetimi vurgusu
3 Geleneksel standartlar dijital varlığa taşınıyor

Kurumsal erişimde birlik ve çözüm

Bu entegrasyon sayesinde Ripple Prime kullanıcıları, EDX Markets’in spot işlem platformu ile EDXM International’ın kalıcı vadeli işlemler borsasına aynı çatı altında kolayca ulaşabiliyor. Böylece, ayrı ayrı platformlarda işlem yapmak için gereken farklı teminat ve sermaye gereksinimleri ortadan kaldırılıyor; müşteri varlıkları tek bir çatı altında daha verimli kullanılabiliyor.

Bugün kripto para ekosisteminde kurumsal işlemlerin en büyük sorunlarından biri farklı borsalar arasında işlem yapmak için ayrı ayrı sermaye ayırma zorunluluğu olarak öne çıkıyor. Ripple Prime, sunduğu kredi aracılığı, net mutabakat ve teminat yönetimiyle kurumlara bu konuda kolaylık sağlıyor.

Bu yaklaşım, hem sermaye kullanımını optimize ediyor hem de işlem maliyetlerini düşürüyor. Kurumlar, karşı taraf riskini dağıtmak veya farklı piyasalara girmek için artık kaynaklarını bölmek zorunda kalmıyor.

EDX Markets CEO’su Tony Acuña-Rohter, “Kurumlar, geleneksel finans dünyasındaki operasyonel disiplini dijital varlık ekosistemindeki yenilik ve verimlilikle birleştiren piyasa altyapısı talep ediyor” diyerek iş birliğinin altyapı ölçeğini genişletmeyi amaçladığını belirtti.

RLUSD stablecoin ve süreç yönetimi vurgusu

Ortaklık sadece anlık likidite avantajı sağlamıyor; aynı zamanda Ripple’ın yeni stabil coini RLUSD’nin de EDX Markets’te teminat ve mutabakat varlığı olarak yer almasının önünü açıyor. RLUSD, ABD doları ile birebir desteklenen ve tamamen düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış bir sabit kripto para birimi olarak tanımlanıyor.

Kurumsal müşteriler, RLUSD’yi hem spot hem de kalıcı vadeli işlemler için teminat olarak kullanabilecek. Böylece farklı işlem ürünlerinde çapraz teminatlama mümkün olurken, her bir piyasa için ayrı varlık tutmaya gerek kalmıyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple’ın geliştirdiği, ABD doları ile tam olarak desteklenen ve sabit fiyatlı dijital para birimini ifade ediyor. Bu tür stablecoin’ler, piyasalarda daha hızlı ve güvenli teminat yönetimi için tercih ediliyor.

Bu yenilik, kurumların portföylerinde sadeleştirme yapmasına ve teminat yönetimini merkezi bir sistem üstünden yürütmesine imkan tanıyacak.

Geleneksel standartlar dijital varlığa taşınıyor

Ripple Prime’ın Uluslararası CEO’su Michael Higgins, dijital varlık piyasasında yeni nesil aracı kurum hizmetinin güvenli ve yüksek likidite sunan iş ortaklarıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti. Higgins’e göre, EDX ile kurulan bu platform, kurumsal müşterilerin beklediği derinliği ve performansı sunmaya yönelik önemli bir adım niteliğinde.

Ortaklıkla oluşan yeni yapı, finansal piyasaların karmaşıklığını azaltıp, daha akıllı ve etkin bir işlem ortamı sunmayı amaçlıyor. Özellikle büyük yatırımcılar, farklı borsa ve piyasalardaki dağınık yapıyı tek bir platformda birleştirerek işlem hacmini ve performansını artırabilecek.

Higgins, “Kurumlar artık yeni platformlar eklemek istemiyor, daha akıllı altyapılar bekliyor. EDX’in likiditesini Ripple Prime’a taşıyarak silo yapısını ortadan kaldırıp, piyasanın daha derin ve etkin hale gelmesini sağlıyoruz” şeklinde görüşünü paylaştı.

Bu hamle, dijital varlık piyasasında son dönemde öne çıkan karmaşıklığı azaltma ve daha standartlaşmış altyapı oluşturma arayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Binance çıkış işlemlerinin oranı yeniden %53’e yükseldi

Ripple’ın yerel tokenı XRP, ETF girişleriyle 1,39 milyar doları aştı fiyat 1,37 dolarda dengelendi

XRP’de Elliott Wave formasyonu geçerliliğini koruyor $1.37’de ana destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

XRP’de borsa hareketliliğiyle işlem yönü değişti Bybit’te aylar süren baskı sona erdi

XRP’de mayıs ortasında borsalardaki para akışı yön değiştirdi

Ripple, CNBC Disruptor 50 listesinde 16. sıraya yükseldi

XRP’de beş günde %12 düşüş, 0,65 dolar hedefi masada

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SUI cme’de vadeli işlem gören 4. katman-1 oldu fiyat yüzde 70 düşse de zincir kurumları ve altyapıyı büyütmeyi sürdürüyor
Bir Sonraki Yazı XRP Binance çıkış işlemlerinin oranı yeniden %53’e yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

OFAC, Sinaloa Karteli’nin stablecoin ağı üzerinden 2026’da 12’den fazla kişiyi yaptırım listesine aldı
Kripto Para
XRP Binance çıkış işlemlerinin oranı yeniden %53’e yükseldi
RIPPLE (XRP)
SUI cme’de vadeli işlem gören 4. katman-1 oldu fiyat yüzde 70 düşse de zincir kurumları ve altyapıyı büyütmeyi sürdürüyor
SUI
HYPE ani alımlarla 50 doların üzerine çıktı kurumsal talep etkili oldu
HYPERLIQUID (HYPE)
Cardano’da 250 milyon ADA alımı ve teknik göstergeler sonrası yükseliş sinyali
Cardano (ADA)
Lost your password?