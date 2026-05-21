Ripple Prime ve EDX Markets iş birliğiyle kurumsal kriptoda likidite tek platformda birleşiyor

Ripple Prime, dijital varlık piyasasında kurumsal düzeyde hizmet veren EDX Markets ile kapsamlı bir entegrasyon başlattığını duyurdu. Bu ortaklıkla birlikte, iki şirket finansal piyasalardaki geleneksel standartları dijital varlık dünyasına taşımayı hedefliyor. Ripple Prime’ın aracı kurum platformu, EDX’in spot ve vadeli işlemler likiditesiyle entegre edilerek kurumsal yatırımcılara tek noktadan erişim olanağı sunacak.

Kurumsal erişimde birlik ve çözüm

Bu entegrasyon sayesinde Ripple Prime kullanıcıları, EDX Markets’in spot işlem platformu ile EDXM International’ın kalıcı vadeli işlemler borsasına aynı çatı altında kolayca ulaşabiliyor. Böylece, ayrı ayrı platformlarda işlem yapmak için gereken farklı teminat ve sermaye gereksinimleri ortadan kaldırılıyor; müşteri varlıkları tek bir çatı altında daha verimli kullanılabiliyor.

Bugün kripto para ekosisteminde kurumsal işlemlerin en büyük sorunlarından biri farklı borsalar arasında işlem yapmak için ayrı ayrı sermaye ayırma zorunluluğu olarak öne çıkıyor. Ripple Prime, sunduğu kredi aracılığı, net mutabakat ve teminat yönetimiyle kurumlara bu konuda kolaylık sağlıyor.

Bu yaklaşım, hem sermaye kullanımını optimize ediyor hem de işlem maliyetlerini düşürüyor. Kurumlar, karşı taraf riskini dağıtmak veya farklı piyasalara girmek için artık kaynaklarını bölmek zorunda kalmıyor.

EDX Markets CEO’su Tony Acuña-Rohter, “Kurumlar, geleneksel finans dünyasındaki operasyonel disiplini dijital varlık ekosistemindeki yenilik ve verimlilikle birleştiren piyasa altyapısı talep ediyor” diyerek iş birliğinin altyapı ölçeğini genişletmeyi amaçladığını belirtti.

RLUSD stablecoin ve süreç yönetimi vurgusu

Ortaklık sadece anlık likidite avantajı sağlamıyor; aynı zamanda Ripple’ın yeni stabil coini RLUSD’nin de EDX Markets’te teminat ve mutabakat varlığı olarak yer almasının önünü açıyor. RLUSD, ABD doları ile birebir desteklenen ve tamamen düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış bir sabit kripto para birimi olarak tanımlanıyor.

Kurumsal müşteriler, RLUSD’yi hem spot hem de kalıcı vadeli işlemler için teminat olarak kullanabilecek. Böylece farklı işlem ürünlerinde çapraz teminatlama mümkün olurken, her bir piyasa için ayrı varlık tutmaya gerek kalmıyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple’ın geliştirdiği, ABD doları ile tam olarak desteklenen ve sabit fiyatlı dijital para birimini ifade ediyor. Bu tür stablecoin’ler, piyasalarda daha hızlı ve güvenli teminat yönetimi için tercih ediliyor.

Bu yenilik, kurumların portföylerinde sadeleştirme yapmasına ve teminat yönetimini merkezi bir sistem üstünden yürütmesine imkan tanıyacak.

Geleneksel standartlar dijital varlığa taşınıyor

Ripple Prime’ın Uluslararası CEO’su Michael Higgins, dijital varlık piyasasında yeni nesil aracı kurum hizmetinin güvenli ve yüksek likidite sunan iş ortaklarıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti. Higgins’e göre, EDX ile kurulan bu platform, kurumsal müşterilerin beklediği derinliği ve performansı sunmaya yönelik önemli bir adım niteliğinde.

Ortaklıkla oluşan yeni yapı, finansal piyasaların karmaşıklığını azaltıp, daha akıllı ve etkin bir işlem ortamı sunmayı amaçlıyor. Özellikle büyük yatırımcılar, farklı borsa ve piyasalardaki dağınık yapıyı tek bir platformda birleştirerek işlem hacmini ve performansını artırabilecek.

Higgins, “Kurumlar artık yeni platformlar eklemek istemiyor, daha akıllı altyapılar bekliyor. EDX’in likiditesini Ripple Prime’a taşıyarak silo yapısını ortadan kaldırıp, piyasanın daha derin ve etkin hale gelmesini sağlıyoruz” şeklinde görüşünü paylaştı.

Bu hamle, dijital varlık piyasasında son dönemde öne çıkan karmaşıklığı azaltma ve daha standartlaşmış altyapı oluşturma arayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor.