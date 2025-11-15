XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!



Kripto piyasası haftayı sert düşüşlerle karşıladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini zayıflatan açıklamaları, XRP’nin üst üste dört gün değer kaybetmesine yol açtı. FOMC üyeleri Lorie Logan ve Jeffrey Schmid, enflasyonun hâlâ hedeflerin üzerinde seyrettiğini belirterek yakın vadede gevşeme yanlısı bir adımı desteklemeyeceklerini vurguladı. Açıklamaların ardından CME FedWatch verileri, Aralık ayında faiz indirimi olasılığının %66,9’dan %44,4’e gerilediğini gösterdi.

Canary XRP ETF’si Umut Verdi, Dev İhraççılar Sırada

Bu sert değişim yalnızca XRP’yi değil, Bitcoin $95,870.81’i de vurdu. Spot Bitcoin ETF’lerinden art arda gelen iki günlük toplam 1,15 milyar dolarlık çıkış, BTC’yi 100.000 dolar psikolojik desteğinin altına itti ve altı ayın dip seviyelerine gerilemesine neden oldu. Nasdaq Endeksi haftayı yalnızca %0,45 kayıpla kapatırken, Bitcoin’in %3,05 ve XRP’nin %8,05 değer kaybetmesi, kripto varlıkların yüksek kaldıraçlı doğasının piyasadaki oynaklığı nasıl büyüttüğünü bir kez daha gösterdi.

Düşüş trendine rağmen XRP cephesinde dikkat çeken olumlu bir gelişme yaşandı. Wall Street’te işlem görmeye başlayan Canary XRP ETF (XRPC), ilk gününde 245 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece XRPC, 2025’in ilk gün performansına göre en başarılı kripto ETF açılışlarından biri oldu. Analistler, bu girişlerin T+1 sürecinde XRP alımlarına dönüşeceğini ve fiyat etkisinin gecikmeli yansıyacağını belirtiyor.

Öte yandan sektörde heyecan yaratan başka bir gelişme de Bitwise ve Franklin Templeton’ın XRP spot ETF’leri için geri sayıma geçmesi. Franklin Templeton, yönetilen varlık büyüklüğü açısından dünyanın en büyük 20 ihraççısı arasında yer alıyor. Bu nedenle yeni ETF’lerin, kurumsal taraftan çok daha güçlü talep çekme ve XRP’yi genel piyasa trendlerinden ayrıştırma potansiyeli bulunuyor.

Benzer bir süreç 2024 başında Bitcoin tarafında yaşanmış, BlackRock’ın IBIT ETF’sine Harvard Endowment gibi prestijli kurumların yatırım yapması Bitcoin’in sert yükselişine zemin hazırlamıştı. Şimdi analistler, XRP’nin de benzer bir kurumsal ivme yakalayıp yakalamayacağını yakından takip ediyor.

Teknik Görünüm: XRP İçin Kritik Seviyeler

XRP, haftanın son işlem gününde %3,37 kayıpla 2,2444 dolara geriledi. Dört günlük düşüş, fiyatı 50 ve 200 günlük EMA’ların altına iterek teknik açıdan negatif bir görünüm oluşturdu. Ancak ETF girişlerinin sürmesi hâlinde XRP’nin kısa vadede 2,35 dolar direncini kırıp 2,50 dolar bölgesini test etmesi mümkün. 2,50 doların üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde yükselişin 3 dolar seviyesine kadar devam edebileceği belirtiliyor.

Aşağı yönlü risklerde ise 2,20 dolar desteği kritik. Bu seviyenin kırılması durumunda 2,00 doların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olur.

Sonuç olarak XRP cephesinde kısa vadeli baskı Fed kaynaklı olmakla birlikte, orta vadeli görünüm büyük ölçüde ETF’lere gelen kurumsal talebe bağlı olacak. Eğer Franklin Templeton ve Bitwise’ın yeni ürünleri güçlü girişlerle açılırsa, XRP’nin Bitcoin’den ayrışarak 3 dolar bandına doğru toparlanma potansiyeli bulunuyor. Ancak Fed’in yaklaşımı, regülasyon tartışmaları ve Ripple $2.26’ın banka lisansı süreci fiyatlamayı belirleyen ana başlıklar olmaya devam edecek.