Trump Bağlantılı Şirket Kârlılığa Geçti: Madencilikte Düşen Maliyetler Şirketi Öne Çıkardı

American Bitcoin $95,870.81, 2024’ün üçüncü çeyreğinde 3,5 milyon dolarlık net kâr açıklayarak geçen yılki zararlarını tersine çevirdi. Şirketin cuma gecesi yayımladığı gelir raporuna göre, Eylül çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemindeki 11,6 milyon dolardan 64,2 milyon dolara yükseldi. Bu, kripto madenciliğinde artan verimlilik ve operasyonel maliyetlerdeki düşüşle birleşince şirketi yeniden güçlü bir konuma taşıdı. Brüt kâr marjının da bir önceki çeyrekteki %49’dan %56’ya çıkması, operasyonel etkinliğin sürdüğünü gösteriyor. Tüm bunlar, yılın ilk yarısındaki sert yükselişin ardından kripto fiyatları soğumuşken gerçekleşti; nitekim Bitcoin cuma günü %2,6 değer kaybetti.

Trump Ailesinin Kripto Hamleleri Genişliyor

Şirket, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve dönmesinin ardından yatırımcıların daha gevşek düzenlemeler beklentisiyle ivme kazandı. Trump ailesi şirket yapısında doğrudan rol oynuyor: Eric Trump kurucu ortak ve strateji sorumlusu olarak görev yaparken, Donald Trump Jr. hissedar konumunda. Eric Trump, bilanço sonrası yaptığı açıklamada “Nasdaq çıkışımızdan beri rezervlerimize 3.000’den fazla Bitcoin ekledik” diyerek şirketin büyüyen varlık portföyüne vurgu yaptı. Şirketin 5 Kasım itibarıyla elinde bulundurduğu 4.004 Bitcoin’in değeri yaklaşık 400 milyon dolara denk geliyor.

American Bitcoin, Hut 8 Corp’un çoğunluk hisseli bir birimi olarak Trump ailesiyle bağlantılı kripto girişimlerinin bir yenisi. Bu girişimler arasında bir meme coin projesi ile Donald Trump’ın kısmen sahip olduğu World Liberty Financial platformu da bulunuyor. Şirket CEO’su Mike Ho, açıklamasında madencilik maliyetlerinin avantaj oluşturduğunu belirterek “Piyasalardan Bitcoin alan şirketlere kıyasla, biz bunu yarı maliyetine çıkarıyoruz” dedi. American Bitcoin, Bitcoin’i piyasa fiyatıyla almak yerine kendi altyapısıyla üretmeye devam ediyor.

Eric Trump ayrıca, babasının göreve dönüşü sonrası yeniden tırmanan ABD-Çin ticaret gerilimlerine değinerek olası %100’lük ithalat vergisinin kendilerini etkilemediğini söyledi. Şirket Çin’den madencilik ekipmanı tedarik etmesine rağmen, enerji fiyatlarındaki düşüşün faaliyetlerini desteklediğini belirtti.

Bu gelişmelere paralel olarak sektörde başka şirketler de maliyet avantajlarını ön plana çıkarıyor. Örneğin geçtiğimiz hafta Marathon Digital, enerji tedarik anlaşmalarını yenileyerek madencilik başına düşen toplam maliyetini düşürdüğünü duyurmuştu. Bu, madencilik sektöründe maliyet rekabetinin giderek kızıştığının bir başka göstergesi olarak yorumlandı.

Bitcoin Düşerken Kripto Hisseleri Dalgalandı

Gelir raporunun ardından American Bitcoin hisseleri kısa süreli yükselmesine rağmen sabah işlemlerinde %1,3 geriledi. Bu hareket, Bitcoin fiyatındaki düşüşle paralellik gösterdi. Kripto hazinesi tutan şirketlerde bu durum yaygın, çünkü rezervler doğrudan token fiyatlarına bağlı. Buna rağmen American Bitcoin gibi şirketler, gerilemeler sırasında dahi rezervlerini artırmaya devam ederek önceki rallilerden elde ettikleri avantajı korumaya çalışıyor.

Kripto piyasasında fiyatlar soğusa da sektöre olan ilgi sürüyor. Trump yönetimi, ABD’nin küresel kripto liderliğini hedeflediğini ve düzenleyici baskının azaltılacağını defalarca açıkladı. Ancak Trump ailesinin sektörde artan etkisi, çıkar çatışması endişelerini de beraberinde getiriyor. Etik uzmanları, politika yapıcı bir figürün aile şirketleriyle aynı alanda faaliyet göstermesinin riskli olduğuna dikkat çekiyor.

Özetle American Bitcoin’in sadece bir yılda zarardan kâra geçmesi, kripto madenciliğinde maliyet yönetimi, enerji fiyatları ve politik atmosferin ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Şirket hem politik hem ekonomik dalgalanmaların merkezinde olmasına rağmen rezervlerini artırarak konumunu güçlendirmiş durumda. Ancak aile bağları nedeniyle oluşan tartışmaların gelecekte şirket üzerindeki etkisi önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor.