Solana (SOL)

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede

Özet

  • Kurumsal SOL talebi düşüş ortamında bile güçlü bir duruş gösteriyor.
  • Türev piyasalarda istikrar, yatırımcıların yeniden risk almaya başladığını gösteriyor.
  • Solana’nın toparlanması için 150 dolar üzeri kritik önem taşımaya devam ediyor.
İlayda Peker
Solana (SOL), Haziran ayından beri görülmeyen düşük fiyat seviyelerine gerilerken piyasa havası grafiklerdeki kadar karamsar görünmüyor. Çünkü kurumsal talep güçlü kalmaya devam ediyor, türev piyasalarında ise yavaş da olsa pozitif bir dönüş sinyali oluşuyor. Bu karmaşık tablo, yatırımcıların bir sonraki büyük hamle için pozisyon almaya başlamış olabileceğini düşündürüyor.

1 ETF Talebi Zayıflamıyor
2 Zayıflayan Fiyat Yapısı Piyasayı Geriyor

ETF Talebi Zayıflamıyor

Solana ETF’lerine yönelik kurumsal ilgi, spot fiyatların çok aylık dip seviyelere çekilmesine rağmen güçlü seyrini sürdürüyor. Özellikle 28 Ekim ve 3 Kasım tarihlerinde günlük girişler 60 milyon doların üzerine çıktı. Haber hazırlanırken toplam varlık büyüklüğü yaklaşık 541 milyon dolar seviyesindeydi ve yatırımcı çıkışı anlamına gelebilecek bir hareket görülmedi.

Son günlerde giriş miktarı daha düşük olsa da yönünü aşağı çevirmedi. Yani büyük yatırımcılar varlıklarını azaltmak yerine pozisyonlarını korumaya devam ediyor. Bu tabloya ek olarak VanEck’in SEC’e 8-A formu sunması, uzun süredir beklenen Solana spot ETF’inin lansmanının yaklaşmış olabileceğini gösteriyor.

Solana ile ilgili başka olumlu bir gelişme de geçtiğimiz hafta gündeme gelen Kanada merkezli bir yatırım firmasının, portföyına ilk kez SOL tabanlı bir endeks ürünü eklemesi oldu. Bu hamlenin, küresel ölçekte kurumsal talebin arttığına yönelik yeni bir işaret olduğu değerlendiriliyor.

Zayıflayan Fiyat Yapısı Piyasayı Geriyor

ETF akışlarındaki güç, haftalık grafiklerdeki zayıflayan fiyat momentumuyla tam bir tezat oluşturuyor. SOL, 50 haftalık EMA olan 176 dolar seviyesinin altına sarktı ve Haziran’dan bu yana ilk kez 157 dolara yakın 100 haftalık EMA’yı test etti. Son iki haftada artan satış hacmi, fiyat üzerindeki baskının sürdüğünü doğruluyor.

Bu süreçte RSI aşırı satım bölgesine yaklaşırken MACD göstergesi de derinleşen kırmızı çubuklarla düşüş sinyallerini güçlendirdi. Solana’nın uzun vadeli yapısını koruması için yeniden 150 doların orta bandını aşması kritik önem taşıyor.

Spot taraftaki zayıflığa karşın türev piyasası daha dengeli bir görüntü çiziyor. Haftanın büyük kısmında toplam Açık Pozisyon (Open Interest), 2.94-2.95 milyar dolar aralığında sabit kaldı. Bu durum, likidasyon kaynaklı sert bir çözülme olmadığını ve kaldıraçlı pozisyonların panikle kapatılmadığını ortaya koyuyor.

Ayrıca fonlama oranları uzun süre negatif bölgede kaldıktan sonra yeniden pozitife döndü ve haber anında 0.0084 civarında seyrediyordu. Bu da temkinli geçen günlerin ardından long (alış) pozisyonlarının yeniden devreye girdiğini gösteriyor.

Sonuç olarak Solana’da fiyat geri çekilmesi sürse de hem ETF tarafındaki güçlü talep hem de türev piyasalarında istikrarın artması, yatırımcı davranışlarının yeniden pozitif tarafa kayabileceğine işaret ediyor. Eğer SOL, 150 dolar üzerini kalıcı şekilde kazanabilirse bu tablo orta vadede güçlenen bir trendin başlangıcına dönüşebilir.

