XRP’de mayıs ortasında borsalardaki para akışı yön değiştirdi

Mayıs ortasında XRP piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Bybit borsasında yaklaşık bir ay boyunca süren ve XRP tokenlarının sürekli cüzdanlara yatırıldığı sürecin, 16 Mayıs civarında sona erdiği on-chain verilerle ortaya çıktı. Aynı dönemde Binance ve Coinbase üzerinde ise para çıkışları artış gösterdi.

Bybit borsasında hareketlilik duruldu

Kripto para analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine göre, Bybit üzerindeki XRP’lerin net giriş-çıkış farkı mayısın ortasında sıfıra yaklaştı. Bu döneme dek Bybit’e aktarılan XRP miktarı pozitif seyrederken, 16 Mayıs’la birlikte söz konusu ivme durdu. Yaklaşık bir ay boyunca platforma düzenli olarak gelen XRP’lerin artık aynı şekilde aktarılmadığı belirtildi.

CryptoQuant raporunda konuya dair, takip edilen metriklerin işlem sayısı üzerinden ölçüm yaptığının altı çiziliyor. Yani, “Bu veri yalnızca işlem adedinin yönünü gösteriyor; toplam token hacmini belirtmiyor. Elimizdeki bilgi, davranışın yönünün değiştiği.” ifadelerine yer verildi.

Bybit’in yoğun giriş süreci, tokenların aktif ticaret veya satış için daha fazla erişilebilir hale gelmesi anlamına geliyor. Analist Amr Taha’nın platformda paylaştığı grafiğe göre, nisan ortasından mayıs ortasına kadar Bybit tarafındaki yığılma belirgin şekilde göze çarpıyor. Ancak mayıs ortasından sonra bu yığılmanın sona erdiği net biçimde dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Bybit, kripto para türevleriyle öne çıkan ve Asya merkezli bir ticaret platformudur. Platformda kullanıcılar hem spot hem de vadeli işlemler yapabilir, özellikle yüksek hacimli XRP işlemleriyle bilinir.

Binance ve Coinbase tarafına para çıkışı yöneldi

Aynı süreçte Binance ve Coinbase borsalarında ise farklı bir tablo oluştu. Her iki platformda XRP giriş-çıkış dengesinde yön tersine döndü ve net çıkışlar öne çıktı. Bu, borsalardan XRP’lerin çekildiğine işaret ediyor ve genellikle tokenların soğuk cüzdanlara veya kişisel saklama alanlarına aktarılmasıyla ilişkilendiriliyor.

CryptoQuant verileri, fonların hangi tür cüzdanlara geçtiğini ayrıntılı olarak belirtmese de, hareketin boyutlarının özellikle çok kullanılan iki büyük platformda izlendiği vurgulandı.

Öte yandan, başka bir on-chain analizde Binance üzerindeki büyük cüzdanların mayıs başından itibaren giderek daha fazla XRP’yi çektiğine ve aynı dönemde XRP türev piyasasındaki kaldıraç seviyesinin altı ayın en düşük noktasına gerilediğine dikkat çekildi.

Mini sözlük: Kaldıraç oranı, türev ürünlerde traderların yatırdıkları teminata kıyasla daha yüksek hacimlerle pozisyon açmasını sağlayan bir mekanizmadır. Yüksek kaldıraç, potansiyel kazancı ve riski artırır; düşüş ise piyasadaki risk iştahının azaldığına işaret edebilir.

Fiyat ve piyasa davranışındaki yansımalar

Bybit’teki girişlerin sona erdiği günlerde XRP fiyatı, 1,37 dolar seviyesindeydi. Yaklaşık bir ay boyunca süren pozitif girişler fiyatta ciddi bir geri çekilme yaratmasa da, sürekli bir arz baskısı oluşturmuştu. Mayıs ortası itibarıyla ise bu gelen token akışının durduğu, aynı anda Binance ve Coinbase’ten çıkışların hızlandığı görülüyor.

CryptoQuant’ta paylaşılan analizde, piyasa davranışındaki bu dönüşümün, tek bir borsadaki giriş dalgası yerine artık geniş çaplı çıkışlara dönüştüğü ifade edildi. Haberde bunun doğrudan fiyatı yükselten net bir sinyal olmadığı; daha çok borsa hareketlerinin yön değiştirerek satış baskısının ortamdan çekildiğini ve bunun yerine farklı, genellikle fiyatı destekleyici kabul edilen bir işaret sunduğu yorumu öne çıktı.

