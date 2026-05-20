İrlanda’da uyuşturucu davasına bağlı 500 BTC on yıl sonra ikinci kez kurtarıldı

İrlanda makamları, uzun süredir erişilemeyen bir Bitcoin cüzdanını daha çözmeyi başardı. Uyuşturucu kaçakçılığından hükümlü Clifton Collins ile bağlantılı olduğu tespit edilen cüzdandan 500 BTC çıkartıldı. Söz konusu varlığın yaklaşık değeri 38,7 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

İkinci büyük kurtarma ve sürecin detayları

İrlanda Kriminal Varlıklar Bürosu (CAB) tarafından gerçekleştirilen operasyon, Europol’ün teknik desteğiyle yürütüldü. Bu yeni gelişmenin, mart ayında gerçekleşen benzer bir Bitcoin kurtarma sürecinin ardından geldiği belirtiliyor. Böylece bazı “kayboldu” zannedilen cüzdanların aslında erişilebilir olabileceği sorusu yeniden gündeme geldi.

Blok zinciri analiz şirketi Arkham Intelligence’ın verilerine göre, yaklaşık 10 yıldır dokunulmayan 500 BTC, pazartesi günü hareket ettirildi. Bitcoinler, transferin ardından kripto ticaret şirketi Wintermute’un kontrolüne geçti. Bu durum, varlıkların bir borsa aracılığıyla satılabileceğine işaret ediyor.

Yetkililer, Collins’in 2011 sonu ve 2012 başında esrar satışından elde ettiği gelirle Bitcoin aldığını, o dönemde BTC’nin fiyatının 10 dolar seviyelerinde gezinmekte olduğunu söyledi.

İlk 500 BTC’ye ise 2024 mart ayında ulaşılmış, bu paralar da Coinbase Custody servisine aktarılmıştı. Her iki cüzdanın Clifton Collins davasıyla ilişkili olduğu aktarılıyor. Collins, Dublin’de arıcılık yapmış birisi olarak biliniyor ve 2017’de esrar ticareti suçundan hüküm giymişti.

Kayıp anahtarlar ve çözülme süreci

Soruşturma kayıtlarına göre Collins’in Bitcoin varlıklarını 12 farklı cüzdana böldüğü ve özel anahtarlarını bir balık oltası kutusunda, kiralık bir mülkte sakladığı belirtildi. 2017’de tutuklanmasının ardından, anahtarların saklandığı eşyaların kaybolduğu ortaya çıktı.

Collins, emniyet yetkililerine anahtarların bir hırsızlık sonucu çalındığını iddia etmişti. Ancak, olay sonrası mülkün boşaltılmış olabileceği ihtimali de araştırıldı. Yıllarca yetkililer, blok zinciri üzerinde fonların varlığını görebilmiş fakat doğrudan erişim sağlayamamıştı.

İrlanda Kriminal Varlıklar Bürosu, Europol bünyesindeki Avrupa Siber Suçlar Merkezi’nin uzman desteğiyle cüzdanın kilidinin açıldığını duyurdu. Edinilen bilgilere göre, ekip tarafından son derece karmaşık şifre kırma ve teknik analizler kullanıldı.

Mini sözlük: Europol, Avrupa Birliği ülkelerinde polis teşkilatlarının birlikte çalıştığı uluslararası bir kolluk teşkilatıdır. Siber suçlar alanında kapsamlı teknik destek ve bilgi paylaşımıyla öne çıkar.

Benzeri operasyonlar ve önemli ayrıntılar

Daha önce ABD makamları, Silk Road gibi platformlarla ilişkilendirilen büyük miktarlarda Bitcoin’i ele geçirmişti. Almanya’da ise korsan içerik sunan Movie2k platformu operatörlerinden binlerce BTC haczedildi ve daha sonra bazıları satıldı.

Ancak bu tür operasyonlarda devletler, genellikle cihazlara veya bilinen cüzdana doğrudan ulaşabilirken; Collins davasında anahtarların kaybolduğu bariz şekilde kayıtlara geçmişti. Buna rağmen, son üç ayda iki farklı cüzdana erişilmesi dikkat çekti.

Diğer yandan Collins, 2020 yılında İrlanda’ya yaklaşık 1,2 milyon avro değerinde varlık devretti. Bunlar arasında erişebildiği Bitcoin’in yanı sıra bir gyro-helikopter, karavan ve balıkçı teknesi de bulunuyordu.

Bitcoin fiyatında güncel tablo

Bitcoin yazım sırasında ortalama 77.330 dolar seviyesinden işlem görüyor. Söz konusu cüzdanların satın alındığı dönemde ise 1 BTC'nin fiyatı yalnızca 10 doların biraz üzerindeydi.

Yıl/Dönem BTC Ortalama Fiyatı Açıklama 2011–2012 10–12 dolar Collins’in satın alma dönemi 2024 77.330 dolar Kurtarılan BTC mevcut fiyatı