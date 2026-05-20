BITCOIN (BTC)

Bitcoin yükselişi sona erdi mi? 82 bin dolardan düşüş hız kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de momentum zayıfladı, 82 bin dolardan %8’lik bir düşüş yaşandı.
  • Alıcılar 74 bin ila 76 bin dolar arasında kritik destekleri savunmak zorunda.
  • Eğer bu seviyeler kırılırsa 65 bin ya da 60 bin dolara kadar yeni gerileme dalgaları beklenebilir.
  • 🔎 Kritik nokta: 50 günlük EMA ve SMA bölgeleri, $BTC için önümüzdeki sürecin temel belirleyicisi olabilir.
Bitcoin son zamanlarda hız kazanan rallisinin ardından 82 bin dolar seviyelerinde güçlü bir dirençle karşılaştı ve burada tutunamayınca yüzde 8’lik bir geri çekilmeyle 76 bin dolar bandına kadar düştü. Uzmanlar, bu sürecin kripto para piyasasında “momentum zayıflaması” olarak adlandırılan teknik bir tablo ortaya çıkardığını söylüyor.

Kritik destekler masada

Bitcoin’de yukarı yönlü momentum belirgin şekilde güç kaybetmiş durumda. Özellikle özel bir portföy yönetim şirketi olan Swissblock’un analizine göre, 82 bin dolar üzeri yükselişlerin “sürdürülebilirlik kazanamaması” ve ardışık her toparlanmanın zayıf kalması, satışları tetikledi. Şirket, fiyatın 76 bin dolara inmesinde bu momentum kaybının etkili olduğunu belirtiyor.

Analist Axel Adler Jr ise Bitcoin’in yavaş tepki veren gösterge değerinin nisan ayından bu yana ilk defa negatife döndüğünü belirterek, piyasanın kısa vadede ciddi bir ivme kaybı yaşadığının altını çizdi. On-chain analiz platformu Glassnode, son haftada Bitcoin’in fiyat hareketliliğindeki momentumu ölçen göstergenin yüzde 29 gerileyip 47,1 seviyesine düştüğünü ve bunun güçlü yükseliş trendinin zayıfladığını ortaya koyduğunu açıkladı.

“Bitcoin, güçlü pozitif momentum üretme kapasitesini içsel olarak kaybetmeye başladı. Fiyatın her toparlanmada daha güçsüz kalması, bu süreci açıkça gösteriyor.”

Destek bölgeleri öne çıkıyor

Mevcut fiyat seviyesinde Bitcoin için ilk kritik destek noktası 74 bin ile 76 bin dolar aralığında bulunuyor. Uzmanlar, son iki yıldır bu bandın defalarca çalıştığını ve kısa vadeli yatırımcı maliyetleri ile önemli hareketli ortalamaların da aynı bölgede yer aldığını aktarıyor. Özellikle 50 günlük üstel hareketli ortalama (EMA), 100 günlük EMA ve 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) şu an bu bölgede konumlanıyor.

Kripto para analisti Daan Crypto Trades, 75-76 bin dolar seviyesindeki desteğin kaybedilmesi halinde fiyatın hızlı bir şekilde 72 bin dolara çekilebileceğini öngörüyor. İkinci ve psikolojik anlamda daha büyük destek noktası ise 70 bin dolar civarında görünüyor. Eğer dolar bazında bu alan da aşılırsa analistler, Bitcoin’de önce 65 bin ve ardından 60 bin dolar seviyelerine doğru bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini belirtiyor.

Mini sözlük: Üstel hareketli ortalama (EMA), kripto piyasasında son fiyatlara ağırlık veren ve piyasa trendlerini tespit etmekte kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Klasik (basit) hareketli ortalamadan farkı, son verileri daha fazla dikkate almasıdır.

Piyasa tepkileri ve olası senaryolar

Kripto piyasasında son günlerde, özellikle ABD tahvil getirilerinin yaklaşık 20 yılın zirvesine ulaşması da risk iştahını sınırlayan bir etken olarak öne çıktı. Bitcoin fiyatı 77 bin 200 dolar düzeyinde hareket ediyor. 78 bin dolar hem kısa vadeli yatırımcıların maliyet seviyesi hem de güçlü bir psikolojik direnç olarak öne çıkıyor.

Bulls olarak bilinen alıcılar, bu desteklerin üzerinde tutunmayı başaramazsa, orta vadede satış baskısı daha da ağır basabilir. Öte yandan, BTC/USD paritesi için anahtar rol oynayan 50 günlük SMA seviyesi 75 bin 600 dolara denk geliyor ve bu eşik kaybedilirse, kısa sürede 65 bin dolara doğru düşüş riski gündeme gelebilir.

Material Indicators analizine göre, “BTC/USD’nin 74 bin dolar desteğinin altına inmemiş olması şu an için Bitcoin adına en olumlu gösterge olabilir.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

