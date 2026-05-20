Bitcoin şubat ayında dip yaptı mı sinyaller toparlanmaya işaret etti

Kripto para piyasasında sıkça tartışılan en önemli sorulardan biri, Bitcoin’in bu yılın şubat başında 60.000 dolar civarına gerilemesinin, düşüşün nihai dibi olup olmadığıydı. Son dönemde zincir üstü (onchain) ve türev piyasalara ait birçok gösterge, süregelen düzeltmede en kötü dönemin geride kalmış olabileceğini ortaya koyuyor. Bitcoin fiyatı ise, düzeltmenin etkilerinden sıyrılarak yeniden 77.000 doları aştı.

Realized Cap sinyalleri ne anlatıyor?

İlk olarak, Bitcoin ağında dikkatle takip edilen Realized Cap göstergesi öne çıkıyor. Bu metrik, her bir Bitcoin’in son hareket ettiği anda oluşan toplam değerini ölçüyor. Böylece sadece mevcut piyasa fiyatlarını değil, yatırımcıların toplu maliyet tabanını yansıtıyor. Geçmişte, piyasa tabanlarının oluştuğu dönemlerde bu gösterge önemli ipucu sağlamıştı.

Realized Cap, Bitcoin ekim ayında rekor seviyeye ulaşmasından sonra 1,12 trilyon dolar yakınında zirve yaptı, fakat fiyatlardaki sert düşüşle beraber 1,08 trilyon dolara geriledi. Yaşanan bu büyük düşüş, tarihteki en ciddi değer kaybı örneklerinden biri olarak öne çıktı. Ancak, son dönemde bu veri dengelenmeye başlayarak yeni bir taban oluşturdu. Benzer yapının, 2022 ayı piyasasının dip seviyelerinde de görüldüğü biliniyor.

Mini sözlük: Realized Cap, Bitcoin gibi kripto paralarda, piyasa değerinin hesaplanmasında kullanılan alternatif bir yöntemdir. Burada, coin’in en son taşındığı fiyat baz alınır. Böylece bu gösterge, piyasadaki toplam “gerçekleşmiş” yatırım değerini verir ve uzun vadeli piyasa hareketlerini anlamakta önemli bir araçtır.

Uzun vadeli tutucular ağırlık kazandı

Diğer önemli bir gösterge olan RHODL Oranı ise, uzun vadeli Bitcoin sahipleriyle (6 ay–2 yıl arasında tutanlar), yeni yatırımcıların (1 gün–3 ay tutanlar) elindeki coin miktarını karşılaştırıyor. Son değerler, bu oranın 5 seviyesinin üzerine tırmandığını ve tarihsel olarak sadece iki kez, 2015 ve 2022 döngülerinin en dip noktalarında daha yüksek seviyeye çıktığını gösteriyor. Bu durum, piyasada uzun süreli tutucuların payını artırdığını düşündürüyor.

Uzmanlar, şubat ayından bu yana uzun vadeli sahiplerin elinde bulunan Bitcoin miktarının 400.000 adetten fazla arttığına dikkat çekiyor. Bu eğilim, tedarik üzerinde uzun vadeli sahiplerin hâkimiyetinin sürdüğünü gösteriyor.

Bu göstergenin tarihsel eğilimlerine göre, uzun vadecilerin çoğunluğu elinde tuttuğunda, piyasa genellikle dip seviyelerinden yukarıya doğru tepki veriyor. Özetle, kısa ve orta vadede satış baskısının azaldığı gözleniyor.

Türev piyasalardan gelen dip işaretleri

Bir diğer önemli sinyal de, kalıcı vadeli işlem sözleşmelerinde (perpetual futures) görülen fonlama oranlarından geliyor. Şubat-mayıs döneminde bu oranlar, tarihteki en uzun sürelerle negatif seyretmişti. Negatif fonlama genellikle, piyasanın genel olarak düşüş beklentisi taşıdığını ve kısa pozisyonların fazlalığını ortaya koyar.

Geçmişte, fonlama oranlarının uzun süre ekside kalması, piyasada aşırı satış baskısı oluştuğu ve bunun ardından taze alımların geldiği dönemlerde sık görülmüştü. 2023’te Silicon Valley Bank krizi, 2024 yazında Japon yeni kaynaklı dalgalanmalar ve 2025 başındaki ticaret tarifesi krizlerinde benzer patternler yaşanmış, ardından Bitcoin fiyatlarında belirgin dip oluşmuştu.

Gösterge Mart 2022 Ayı Piyasası Şubat 2024 Düzeltmesi Realized Cap Tabani Stabilleşme başladı Stabilleşmeye işaret ediyor RHODL Oranı Çok yüksek (dönemsel dip) 5’in üstü (tarihsel zirve) Fonlama Oranları Uzun süre negatif Tarihi düşük seviyede negatif

Piyasada toparlanma beklentisi öne çıkıyor

Bitcoin’in düşüş döneminin ardından birçok zincir üstü veri, satışların sonlanmaya başladığına işaret ediyor. Özellikle uzun vadeli yatırımcıların elinde biriken coin’ler ve vadeli işlemlerdeki ciddi negatif duruş, piyasada artık düşüş baskısının giderek zayıfladığını gösteriyor.

Kripto ekosisteminde geçmiş döngülerde de benzer göstergeler, genellikle fiyatlarda yukarı yönlü ana hareketlerin habercisi olmuştu. Bu yüzden, birçok analist kısa vadede piyasada yukarı yönlü iyileşme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.