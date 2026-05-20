South Carolina dijital varlık yasasıyla kripto para haklarını güçlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusundaki South Carolina, son dönemde kripto para kullanıcıları ve blockchain alanında faaliyet gösteren şirketler için dikkat çeken bir adım attı. Eyalette kabul edilen kapsamlı yasa, hem bireylere hem de kurumsal aktörlere dijital varlıkların güvenliği ve kontrolü konusunda önemli güvenceler sağlıyor. Yasa; kripto paralarla ödeme, madencilik, kendi kendine saklama ve merkeziyetsiz uygulamalar gibi faaliyetlerde devlet müdahalesini engelleyen maddeler içeriyor.

Dijital varlık saklama ve ödemede yeni dönem

Kabul edilen yeni düzenlemeye göre hem vatandaşlar hem de ticari kuruluşlar, yasal ticaret kapsamında kripto paralarla işlem yapabilecek. Kendi cüzdanında veya donanım üzerinde saklanan dijital varlıklara tam hukuki koruma getiriliyor. Böylece kişilerin ya da şirketlerin dijital para transferleri, saklaması ya da harcaması üzerinde eyalet müdahalesinin önüne geçiliyor. Ayrıca eyalet yönetimi, kripto ödemelerin diğer işlemlerden daha fazla vergilendirilmesini ya da özel bir harç alınmasını yasakladı.

Yasada dijital varlık kavramı da geniş şekilde tanımlandı. Buna göre stabilcoin, fayda tokenı, koleksiyon amaçlı token ve diğer dijital finansal araçlar bu kapsamda sayılıyor. Öne çıkan bir diğer başlık ise, bireyler arası kripto para alım-satım işlemlerinin, merkeziyetsiz uygulamaların ve staking (kanıta dayalı doğrulama) gibi faaliyetlerin eyaletin para hizmetleri lisansından muaf tutulması. Böylece South Carolina’daki blockchain girişimleri için daha öngörülebilir ve net bir yasal zemin oluştu.

Mini sözlük: Staking, bir kripto para ağında kullanıcıların ellerindeki coinleri veya tokenları belirli bir süre kilitleyerek ağa katkı sunmaları ve karşılığında ödül elde etmeleri anlamına gelir. Bu yöntem özellikle Proof-of-Stake tabanlı projelerde öne çıkar.

CBDC kullanımına eyalet çapında sınırlama

Yeni yasanın en dikkat çeken maddelerinden biri, merkez bankası dijital paralarının (CBDC) devlet kurumları tarafından işlem kabul edilemeyeceğine dair düzenleme oldu. Buna göre South Carolina’daki tüm eyalet kurumları ve yerel yönetimler, CBDC ödemelerini kabul edemeyecek. Eyalet ayrıca Federal Rezerv ya da ABD Hazine Bakanlığı’nın herhangi bir CBDC deneme ya da pilot programına katılmayı da yasakladı. Bu düzenleme sağlanırken, özel sektörün kendi varlık teminatlı stabilcoin’leriyle faaliyet göstermesi sürebilecek; örneğin USD Coin (USDC) gibi izinli kripto paralar eyalette kullanılmaya devam edebilecek.

South Carolina’nın bu kararı, özellikle veri takibi ve finansal mahremiyetin korunması gibi endişelerin ön plana çıktığı bir dönemde geldi. Dünya genelinde Nijerya, Jamaika ve Bahamalar gibi ülkeler hali hazırda CBDC uygulamalarını devreye aldı; başka ülkeler de testler yürütüyor. South Carolina ise ABD’de bu akıma karşı en net tavır koyan eyaletlerden biri oldu.

Madencilik ve blockchain altyapısına koruma

Yeni düzenleme, kripto para madenciliğine yönelik de önemli korumalar içeriyor. Belediye ve yerel yönetimler, yalnızca madencilik tesislerini hedef alacak şekilde ses yahut imar kısıtlaması getiremeyecek. Hem proof-of-work madenciliği yapan şirketler hem de staking altyapısı sağlayan işletmeler, para transferi veya yatırım aracı lisansına tabi olmayacak. Ancak dolandırıcılık vakaları ya da yanıltıcı hizmetler konusunda hukuki yaptırım yetkisinin eyalet başsavcılığında olduğu vurgulandı.

Madencilik alanındaki büyük ölçekli tesisler için ise elektrik şebekesine etkilerinin kontrol altına alınması amacıyla yeni yükümlülükler getirildi. Büyük madencilik işletmelerinin elektrik altyapısına yüklenmeden faaliyet göstereceklerine dair belge sunması ve genellikle doğrudan enerji tedarik sözleşmelerine sahip olmaları gerekecek. Bu sayede hem blockchain endüstrisinin büyümesi hem de enerji açısından sürdürülebilirliğin gözetilmesi hedefleniyor.

Ülke/Eyalet CBDC Kabulü Kripto Madencilik Koruması Stabilcoin Kullanımı South Carolina Yasak Var Serbest Oklahoma Yasak Var Serbest Kentucky Yok Var Serbest Nijerya Onaylandı Yok Sınırlı Bahamalar Onaylandı Yok Sınırlı

Ulusal çapta etkiler ve gelecek projeksiyonu

Yasa, yaklaşık 17 ay süren yoğun bir meclis sürecinin ardından South Carolina Senatosu’ndan geçti ve geniş bir partilerüstü destek aldı. Mevzuatın hazırlanmasında özellikle Senatör Danny Verdin ve Matt Leber’ın yürüttüğü çalışmalar etkili oldu. Söz konusu yasa, federal düzeyde belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde eyalet ölçeğinde kripto para sahipliği, madencilik ve inovasyonu yasal korumaya alan eğilimin güçlü bir örneği niteliğinde.

South Carolina, bu alanda adım atan Kentucky, Oklahoma ve Arizona gibi eyaletlerle birlikte hareket ediyor. Özellikle kendi kendine saklama, madencilik ve blockchain inovasyonu konularında hukuki altyapıyı güçlendiren bu yasa, devletin FED tarafından hazırlanan CBDC programlarına katılımını da açıkça engelliyor. Dolayısıyla South Carolina, 2026 yılı ve sonrasında dijital varlıklar alanında öncü eyaletlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yasayla ilgili hazırlanmış özet metinlerde, South Carolina’nın merkez bankası dijital paralarını kesin olarak reddetmesi ve bu alandaki devlet desteğini de engellemesi, ülke çapınca dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.