Bitcoin piyasası 68.000 70.000 dolar aralığına odaklandı satış baskısı artıyor

Bitcoin piyasasında son günlerde işlem yapan yatırımcılar, fiyat hareketinin 68.000 ila 70.000 dolar aralığında yoğunlaşmaya başladığını gösteriyor. Vadeli işlemler ve emir defteri verileri, özellikle bu bantta önemli bir alıcı ilgisinin bulunduğuna işaret ediyor. Fakat öte yandan, türev piyasalarında satış baskısının da hissedilir şekilde arttığı belirtiliyor.

Satış baskısındaki yükseliş

Türev piyasalarında güncel olarak alış-satış oranı -0,03 düzeyine gerilemiş durumda. Bu oran, satıcıların şu anda alıcılara kıyasla daha baskın olduğunu ortaya koyuyor. Emir defteri verilerinde de bu eğilime paralel olarak, siparişlerin büyük kısmı satıcı lehine konumlanıyor. Ayrıca, son bir ayın büyük bölümünde bu oranın negatif yönde hareket ettiği gözlemlendi.

Likidasyon riskleri ve yeni destek seviyeleri

Piyasalardaki likidasyon haritaları, 74.700 dolar seviyesine yakın 3,4 milyar doların üzerinde toplam uzun pozisyonun risk altında olduğunu gösteriyor. Bitcoin fiyatı 70.000 dolara düştüğünde bu rakam 11 milyar dolara kadar çıkabiliyor. Bu tablo, yatırımcıların fiyatın 80.000 dolar seviyesine yükselmesinden ziyade, hacmin yoğunlaştığı destek bölgelerini tercih ettiğini gösteriyor.

Mini sözlük: Likidasyon haritası, vadeli işlemler piyasasında fiyat belli bir eşiğe ulaştığında otomatik olarak kapanacak pozisyonların dağılımını ve büyüklüğünü gösterir. Yatırımcıların toplu biçimde hangi seviyelerde zarar veya tasfiye riskiyle karşılaşabileceğini görmeye yarar.

Perakende yatırımcı ilgisi ve piyasa davranışı

Blockchain veri platformu Hyblock’a göre, perakende kripto yatırımcılarının uzun pozisyonlara yönelik eğilimi yeniden güçlendi. Şirketin “True Retail Accounts” göstergesi yüzde 60 seviyesine tırmanarak, bireysel yatırımcıların genel olarak yükseliş odaklı pozisyon aldığını ortaya koydu. Hyblock’un analizine göre, bu göstergenin yüksek olduğu son dönemlerde Bitcoin’de ertesi günlerde kısa süreli tepe noktaları görülürken, ardından fiyat ivmesinin zayıfladığı ve geri çekilmeler yaşandığı gözlemlendi.

Hyblock tarafından yapılan değerlendirmede, “Perakende yatırımcı açılımlarında aşırı yükseliş eğiliminin yoğunlaştığı zamanlarda fiyatlar kısa vadede zirveye ulaşmakta, ancak sonrasında belirgin düzeltmeler gerçekleşmekte” ifadesine yer verildi.

Kritik göstergeler ve olası senaryo

Hyblock, piyasa duyarlılığını belirlemek amacıyla perakende yatırımcıların pozisyon oranını, 14 günlük göreli güç endeksi (RSI) ile birlikte takip ediyor. Son verilere göre, perakende yatırımcıların uzun pozisyonda olma oranı yüzde 60,7’e ulaşırken, RSI seviyesi de 74,9 ile yüksek aralıkta kalıyor. Bu göstergeler, bireysel yatırımcıların 76.000 dolar seviyelerine yönelik iyimserliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak, daha önceki benzer konumlanmaların ardından fiyatın genellikle düzeltme ile karşılaştığı belirtiliyor.

Göstergeler Son Durum Öne Çıkan Risk/İşaret Alış-Satış Oranı -0,03 Satıcılar baskın Likidasyon Riski 70.000 dolar seviyesinde 11 milyar dolar uzun pozisyon Ani düşüş riski yüksek TRA Uzun Pozisyon (%) 60,7% Aşırı yükseliş beklentisi RSI 74,9 Aşırı alım bölgesi

Özetle, işlem hacmindeki artışa ve güçlü alıcı ilgisine rağmen, vadeli işlemler piyasasında belirgin bir satış üstünlüğü dikkat çekiyor. Bitcoin’in 68.000 ila 70.000 dolar bandında ciddi bir destek bulduğu; buna karşın yüksek likidasyon riski, piyasanın aşağı yönlü olası hareketlerinde göz ardı edilemeyecek bir faktör olarak öne çıkıyor.