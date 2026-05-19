BlackRock 5.847 Bitcoin’i 450 milyon dolarlık işlemle Coinbase Prime’a taşıdı

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock, toplam piyasa değeri 450 milyon dolara yaklaşan 5.847 Bitcoin transferini kısa aralıklarla 20 farklı işlem üzerinden Coinbase Prime hesaplarına aktardı. Bitcoin fiyatının haftanın başlarında yaşanan düşüş sonrası 77.000 dolar seviyesine yakın seyrettiği bir dönemde gerçekleşen bu hamle, piyasadaki kurumsal yatırımcı hareketlerini yeniden öne çıkardı.

Kurumsal Transferlerin Amacı ve IBIT’in Rolü

Coinbase Prime, büyük ölçekli yatırımcılar ile profesyonel finans kuruluşlarına yönelik olarak geliştirilmiş bir saklama ve alım-satım platformu. BlackRock, Amerika Birleşik Devletleri’nde spot Bitcoin ETF onayının ardından başlattığı iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunun arkasındaki Bitcoin varlıklarını yönetmek için bu platformu kullanıyor.

Transferlerin borsaya satış amacı taşımadığı, genellikle fon portföyündeki içsel düzenlemeler, buyback işlemleri veya yatırımcı taleplerine yanıt verme gibi IBIT’in işleyişine dair süreçlerle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Bir piyasa uzmanı, “Bu tarz büyük çaplı transferler çoğunlukla anlık satış baskısı anlamına gelmiyor; genellikle fonun işleyiş mekanizmasından kaynaklanıyor” yorumunda bulundu.

IBIT, 2024 yılı başında düzenleyici kurumlardan alınan izinle kurulduktan sonra hızla büyüyerek yaklaşık 63 milyar dolarlık varlık hacmine ulaştı.

Mini sözlük: Coinbase Prime, kurumsal yatırımcılara özel olarak tasarlanmış kripto para saklama ve işlem platformudur; yüksek güvenlik standartları, regülasyon uyumu ve geniş likidite erişimiyle büyük ölçekli portföy yönetimi için tercih edilir.

Bitcoin Balinaları ve Birikim Trendleri

On-chain analiz firması Santiment’ten alınan verilere göre, bakiyesinde en az 100 Bitcoin bulunduran cüzdanların toplam sayısı son bir yıl içinde 18.191’den 20.229’a yükseldi. Her biri yaklaşık 7,7 milyon dolara denk gelen Bitcoin barındıran bu cüzdanlar, genellikle kurumsal yatırımcılar ya da yüksek varlıklı kişiler tarafından kontrol ediliyor.

Volatiliteye ve kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına rağmen, büyük Bitcoin cüzdanlarının sayısındaki bu yüzde 11’lik artış, “balina” olarak nitelendirilen büyük yatırımcıların birikim eğiliminin devam ettiğine işaret ediyor. Bu tarz yoğun alım ve transfer süreçlerinde küçük yatırımcıların daha temkinli davrandığı, buna karşılık büyük cüzdan sahiplerinin dönemsel belirsizliklerde pozisyonlarını artırdığı belirtiliyor.

Piyasa gözlemcilerinden biri, “Çalkantılı dönemlerde büyük Bitcoin cüzdanlarının birikim yaptığını sıkça görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Bitcoin fiyatının haberin yayınlandığı anlarda 77.000 dolar seviyesine çok yakın olduğu, geçen haftaki kısa vadeli düzeltme sonrası kademeli bir toparlanma yaşandığı belirtildi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in güncel fiyatı 77.000 dolar civarında ölçüldü.

ETF’ler ve Kurumsal Yatırım Dinamikleri

Ocak 2024’te ABD düzenleyicilerinden onay aldıktan sonra faaliyete geçen ilk spot Bitcoin ETF’leri, kripto piyasasında kurumsal hareketlerin hacminde ciddi bir yükseliş yarattı. IBIT’in hızlı büyümesi ve Bitcoin varlıklarının dikkat çekici oranlarda artması, ETF’lerin kripto dünyasındaki rolünü göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, büyük portföy transferlerinin ETF işleyişi çerçevesinde olağan kabul edildiğini, sadece satış baskısı anlamına gelmediğini vurguluyor. Özellikleki fiyat dalgalanmalarının yoğun olduğu dönemlerde, bu tip kurumsal hamleler piyasada yakından takip ediliyor.